José Juan Romero estalla tras su primera victoria en Liga con el Ceuta: "A Fernando Grande-Marlaska y a todos estos me los traía yo a pasear unos días por aquí"

El técnico sevillano está viviendo, tal vez, su peor experiencia como entrenador desde que comenzó en los banquillos y no por culpa de su vestuario ni de los resultados, sino por el panorama social con el que les ha tocado comenzar la temporada

El entrenador del Ceuta, José Juan Romero, se refirió este sábado, tras sumar su primera victoria en la liga ante la Real Sociedad B (3-1), a la crisis que afecta a la ciudad y que, dijo, le provoca permanentemente un "sentimiento de rabia e impotencia", al llevar ya 57 días sin síntomas de mejoría.

En la rueda de prensa posterior al partido, el técnico andaluz ha afirmado que la situación, después de tantos días, provoca abatimiento. "Dan ganas de derrumbarte porque el pueblo de Ceuta sigue siendo tal ejemplo que, a pesar de estar ninguneada, invadida y todo, lo que queramos ponerle, porque es la única realidad se mire por donde se mire, sigue manteniendo un comportamiento ejemplar".

José Juan Romero ha aludido a que los ceutíes están evidenciando "una paciencia". "Es un esperar día tras día a que alguien haga algo, de que alguien arregle esto, pero va a peor y como caballa que me considero también, vamos a seguir en la lucha, en una lucha pacífica y que nadie piense que nos vamos a rendir sin que esto se solucione".

El técnico ceutí habló también sobre la suspensión del partido internacional amistoso entre España y México previsto para el 30 de septiembre en Ceuta: "Para cuando esto pase a los libros de la historia también se podrá hacer un documental humorístico acerca de la broma que están haciendo constantemente los que mandan porque el Ceuta sí puede competir en la Liga Hypermotion, con más gente que en un partido de la sub20 aquí y ahora resulta que no puede jugar la selección española de esa categoría".

Por ello, el entrenador se ha referido a las palabras del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la "inseguridad subjetiva" y dijo: "A estos que hacen esos comentarios me los traía yo y echábamos los días paseando y vemos todo, pero a pesar de toda la situación somos la ciudad más segura del mundo gracias al enorme comportamiento de las Fuerzas y Cuerpos del Estado".

"Es increíble la paciencia de los militares, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil e incluso los bomberos, sobre todo de cómo están llevando la situación, cómo están aguantando situaciones de todos los tipos. Yo puedo vivir en mi burbuja y abstenerme pero chapó y gracias para todos ellos también", ha añadido.

La primera victoria de su equipo llega en la séptima jornada

En el terreno deportivo, se ha referido a la victoria de su equipo: "Nos hemos quitado un peso pero esto va a ser el pan nuestro de cada día este año, es decir, sobrevivir y competir".

Sobre la Real Sociedad B ha dicho que es "un extraordinario equipo pero que no ensucie con la justificación de que han terminado con 9 el partido porque hemos sido muy superiores con 11, con 10, con 9 y con lo que hubieran querido".

"La sensación que deja la victoria es maravillosa. El otro día parecía que ese punto ante el Valladolid podía por lo menos darnos alas y meternos en la competición y ahora estos tres nos meten en la competición", ha finalizado.