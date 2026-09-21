El 'virus FIFA' también ataca Ceuta y afecta a nueve equipos de LaLiga Hypermotion

Edgar Sevikyan se pierde los dos próximos partidos del Ceuta por estar con Armenia y hay equipos como Girona y Mallorca con seis y cuatro bajas, respectivamente

El extraño y novedoso doble parón de selecciones que se va a producir durante dos semanas y que va a parar las principales Ligas del planeta no afecta a todos por igual. Sí se seguirá jugando en Segunda división, donde los equipos tendrán que afrontar sus partidos sin poder contar con algunos jugadores, al estar disputando compromisos con sus respectivas selecciones.

Es el caso del Ceuta, que ya llegó con siete bajas al último partido ante el Valladolid y que conoce que, al menos en los dos próximos encuentros, tampoco va a poder contar con el extremo Edgar Sevikyan, que ha sido citado por su selección para disputar los compromisos que tiene de la UEFA Nations League.

Sevikyan fue uno de los jugadores que llegaron a última hora al Ceuta, que varió mucho la plantilla en los últimos días del mercado de fichajes, y ya pudo jugar en Burgos pocos días después. Este domingo, ante el Real Valladolid, jugó su primer partido como titular. Ahora, tendrá que ver frenada su proceso de adaptación al equipo caballa, ya que se perderá los dos próximos encuentros ante la Real Sociedad B en el Alfonso Murube, esta semana, y frente al CD Castellón en el SkyFi Castalia la siguiente.

El internacional con Armenia disputará en estas semanas los duelos frente a Letonia, el 25 de septiembre en Ereván, a Montenegro el 28 de septiembre, a Chipre el 2 de octubre en Nicosia y de nuevo jugará con Montenegro el 5 de octubre en Podgorica.

Ante el cuadro pucelano, José Juan Romero, técnico del equipo ceutí, no pudo contar por lesión con Redru, Adrián Lapeña, Anuar, Petxarromán, Marino Illescas, Kialy Koné, Cedric Teguia y Kenneth Mamah.

El Girona, con hasta seis bajas por el 'virus FIFA'

El problema no es único del Ceuta y, de hecho, hay clubes como el Mallorca que pierden hasta a cuatro jugadores por los compromisos internacionales; o el Girona, que no puede contar con hasta seis futbolistas.

No todos estarán las dos semanas ausentes, pero sí que se perderán algún partido con sus equipos. Una situación de la que se ha hablado mucho y ha abierto el debate sobre si desvirtúa la competición.

Futbolistas como Tay Abed, recién llegado al Valladolid y que apenas se está adaptando, Martin Valjent y Lucas Bergstrom en el Mallorca o Vlad Vanat, Yáser Asprilla y Lass Kourouma en el Girona serán bajas claves.

Jugadores convocados por sus selecciones en LaLiga Hypermotion

AD Ceuta FC: Edgar Sevikyan (Armenia)

CD Castellón: Amir Saipi (Kosovo), Rego (Portugal Sub-21), Maty Orozco (Colombia)

RCD Mallorca: Martin Valjent (Eslovaquia), Lucas Bergstrom (Finlandia), Zito Luvumbo (Angola), Marc Gómez (España Sub-19)

Real Valladolid: Homam Ahmed (Qatar), Álex Balboa (Guinea Ecuatorial), Tay Abed (Israel Sub-21)

UD Almería: Vukashin Dzodic (Serbia), Cipenga (R. D. del Congo)

Girona CF: Vlad Vanat (Ucrania), Yáser Asprilla (Colombia), Lass Kourouma (Guinea), Vladyslav Krapyvtsov y Oleksandr Pyshchur (Ucrania Sub-21), Holmes Júnior (España sub-18)

Andorra: Jesús Owono (Guinea Ecuatorial), Randy Schneider (Filipinas)

Cádiz CF: Kenan Toibibou (Comoras), Bojan Kovacevic (Serbia Sub-21)

CD Tenerife: Dani Fernández (España Sub-18), Alassan Manjam (Guinea-Bisáu)