José Juan Romero ve un "mejor" Ceuta que el pasado año, pero no esconde sus graves problemas

El Ceuta afronta con siete bajas y una duda su partido ante el Valladolid, que tampoco está muy bien y cuyo técnico, Fran Escribá, llega cuestionado

Con casi dos semanas de preparación tras el cierre del mercado y con el conflicto que viven asimilado en el día a día, el Ceuta encara su partido ante el Valladolid de este domingo con la confianza de que, esta vez sí podrá sacar algo positivo y estrenar su casillero de puntos en la presente temporada.

Su técnico, José Juan Romero, por un lado, admitía este sábado que los resultados reflejan una realidad clara: “cero puntos”. No obstante, defendió la evolución del equipo y aseguró que está ofreciendo “una mejor imagen” que la pasada temporada a estas alturas.

Como ejemplo, destacó la derrota en Burgos (3-1), que califica como “probablemente el mejor partido” del conjunto caballa como visitante en sus dos temporadas en Segunda división. También considera que el Ceuta ha hecho méritos en el Alfonso Murube para sumar algo más.

“Tengo un hilo de esperanza y de confianza porque me gustan más las cosas que está haciendo este equipo que incluso en las cinco primeras jornadas de la temporada pasada”, señala.

Romero afronta el partido con numerosas bajas. Por lesión no estarán Anuar Tuhami, Marino Illescas, Kialy Koné, Adrián Lapeña, Kenneth Mamah, Álex Petxarromán y Cédric Teguia. Edgar Sevikyan está concentrado con Armenia, mientras que Capa, regresa tras cumplir sanción. Redru, por otra parte, es duda por problemas físicos.

Sobre el Valladolid, decimoctavo con cuatro puntos, Romero advierte de que su clasificación no refleja el potencial de un club “histórico”. Recuerda, además, que el conjunto pucelano ganó al Ceuta en los dos duelos de la pasada temporada.

“No creo que el Valladolid vaya a estar abajo”, afirmó el técnico, que pidió esperar hasta mayo para valorar los resultados. “Los logros y los premios hay que dejarlos para mayo”, advierte. Mientras tanto, asegura que el Ceuta “va a seguir jugando igual, va a seguir atacando y queriendo llegar con mucha gente” y confía en una mejora defensiva.

Fran Escribá no se fía del Ceuta

Fran Escribá, técnico del Real Valladolid, rebajó por su parte cualquier sensación de urgencia ante el inicio de temporada de ambos equipos. “Pensar en cómo es una situación límite me parece una cosa absolutamente exagerada”, afirmó el técnico blanquivioleta.

Escribá reconoció que ambos equipos necesitan empezar a sumar, pero recordó que todavía queda mucho campeonato. “Creo que en la jornada 5, teniendo 37 jornadas por delante, sería muy de mediocres pensar que nuestro objetivo es estar ahí”, señaló. En cuanto al Ceuta, apuntó que su objetivo debe ser “ganar el siguiente partido, salir de ahí y buscar posiciones más cómodas”.

El entrenador del Valladolid también valoró el problema del conjunto caballa y aludió, sin entrar en detalles, a la situación social de la ciudad, que le ha impedido contar con “esa tranquilidad que también viene bien”. Pese a ello, confía en su reacción: “Es un equipo que está bien armado, que tiene un entrenador que conoce bien al grupo, que saldrán de esa situación”.

Por todo ello, tampoco concede especial relevancia a la clasificación a estas alturas. Y avisa que el Valladolid afronta cada jornada con el objetivo de ganar, independientemente del rival. “No miramos la clasificación del rival. Sabemos que esta liga es muy igualada, que cualquiera gana a cualquiera”, concluyó.