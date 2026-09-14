La tensión crece en Ceuta y el presidente de su equipo alza la voz: "Quien no se sienta identificado porque el presi es morito, que dé un paso al frente"

Luhay Hamido ha salido a la palestra para responder a las críticas por el mal momento deportivo del conjunto dirigido por José Juan Romero, así como a los comentarios despectivos contra su persona, afirmando que con la unión de los ceutíes "todo va a estar en su sitio: CLUB Y CIUDAD"

Tras ser la gran sorpresa en Segunda división la pasada campaña, la AD Ceuta no ha arrancando el presente curso como se esperaba en la ciudad autónoma. De momento, José Juan Romero no da con la tecla y su equipo suma cinco derrotas consecutivas en otras tantas jornadas, lo que le convierte en el colista de la categoría y el único conjunto de la misma que aún no ha puntuado.

Por ello, en medio de la triste situación que se vive en las calles de la ciudad por la crisis migratoria que dura ya más de seis semanas y que también afectó a la planificación, tampoco faltan las críticas deportivas hacia el conjunto caballa, lo que ha hecho que se presidente salga a la palestra. Así, Luhay Hamido ha recurrido a las redes sociales para pedir confianza en un proyecto que hizo historia al ascender hace dos temporadas y lograr luego un más que meritorio decimoprimer puesto en la 25/26.

Mensaje a sus detractores: "Deseando daros una alegría, y a unos poquitos un disgusto"

"3RFEF. No vais a ascender nunca. 2RFEF. No vais a ascender nunca. 1RFEF. Primero, vais a descender. No vais a ascender nunca. No interesa. ¿A quién no le interesaba? Hypermotion. Vais a descender. Tal vez sí, o tal vez pase lo de siempre. 111 puntos por jugarse”, indicó el dirigente norteafricano para resumir la elogiable trayectoria de su club, respondiendo así con un dardo a los aficionados más pesimistas.

"Deseando daros una alegría, y a unos poquitos un disgusto. Y quien no se sienta identificado porque el presi es morito, que por favor dé un paso al frente, porque yo estoy deseando ver los partidos desde la grada de animación", añadió de forma contundente. Un mensaje directo a sus detractores después de que en los últimos días haya sido objeto de ataques personales y comentarios despectivos.

Confianza plena en José Juan Romero y sus jugadores

Pese a ello, el ex concursante de Gran Hermano quiso cerrar filas en torno al equipo y pidió la unión de todos para salir de la actual situación, recordando que en estos últimos años el equipo siempre ha ido de menos a más. "Se que a esos poquitos les duele que lo haya hecho el morito. Pero eso ya no lo podéis cambiar, ya se ha hecho, superadlo ya. Y, además, lo hemos hecho juntos, todos los que han querido formar parte de ello. Un club es tan grande como lo quiera su afición”, destacó.

De este modo, Luhay Hamido mostró su "confianza plena en la plantilla, cuerpo técnico, dirección deportiva y nuestra maravillosa afición". "Arropemos y protejamos al equipo y al club que nos representa a todos, como hemos hecho siempre”, añadió en este sentido.

"Con la que nos está cayendo, a los caballas no nos pueden hablar de resiliencia"

Pero, como no podía ser de otro modo, el dirigente de la AD Ceuta también hizo alusión al momento que se vive en la ciudad después de que a finales de julio llegasen de manera ilegal más de 70.000 personas procedentes de Marruecos, muchas de los cuales permanecen en sus calles y sus playas. La vida les ha cambiado por completo a todos los ceutíes, que se quejan de la inseguridad, la suciedad y otros problemas como agresiones sexuales, ocupaciones y una tensión creciente para la que no se atisba solución. mientras reciben la solidaridad también del mundo del fútbol. Sin ir más lejos, este lunes en el Villarreal - Real Betis.

"Dicho esto, mientras llega algún salvador, nosotros seguiremos trabajando por dar alegrías a la Ciudad y por seguir uniendo a todos los caballas. Lo siento, pero después de leer algunos comentarios despectivos, tenía que decirlo. Ni me justifico ni lloro. Sigo peleando y trabajando. A estas alturas y con la que nos está cayendo, a los caballas no nos pueden hablar de resiliencia y tampoco nos pueden decir que no se puede. JUNTOS. Y como siempre, todo va a estar en su sitio. CLUB Y CIUDAD", sentenció, deseando que la normalidad regrese tanto a la ciudad como a su equipo.