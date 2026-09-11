Pacheta, tras el último varapalo del Granada, deja un recado con un destinatario claro: “Tenemos que mandar el mensaje desde el primer minuto"

El técnico burgalés no se fía de un Albacete que aún no ha ganado y que suma cuatro derrotas consecutivas

El Granada tratará de retomar su camino hacia el objetivo después de ver cómo el Éibar cortaba su invicto y frenaba su racha de dos triunfos consecutivos de forma contundente. Lo intentará este sábado ante un Albacete que aún no se ha estrenado y que llega aún más necesitado.

Para este partido, el entrenador del Granada, José Rojo ‘Pacheta’, ha hecho pública la recuperación del lateral Pau Casadesús tras varias semanas de baja. También dio una buena noticia al desvelar que la lesión de rodilla que Diego Hormigo sufrió la pasada semana “no es grave”; aunque dio pocas probabilidades de jugar ante el cuadro albaceteño al francés Baila Diallo, ya que “mantiene una molestia en el pie”. "Le cayó encima un compañero y tiene una lesión que no es grave, pero muy dolorosa. Tenemos gente con molestias e iremos jugando con ello", indicaba el preparador castellano.

Pacheta alzó la voz tras caer ante el Éibar, en lo que consideró que era una llamada de atención para que no lanzaran las campanas al vuelo, como en parte sucedió después de ganar en Córdoba. El ex del Numancia pide humildad para seguir avanzando por la senda trazada. "Debemos ser fieles a nosotros mismos. Tenemos que entrar a los partido muy potentes. No tenemos que repetir errores que ya cometimos y tenemos que ser mucho más duros, rápidos con balón, pelear las segundas jugadas... Lo hemos hecho en otros partidos. También suceden detalles que no han ocurrido, pero tenemos mejora. El equipo sabe ganar y tenemos que repetirlo de nuevo en casa", indica antes de enviarle un mensaje a sus jugadores para que tomen ejemplo: "Estamos cerca de lo 15.000 abonados. Estoy encantando con eso y ahora nos toca seguir mejorando en lo que estamos trabajando".

En este sentido, el entrenador granadinista deja claro que el Albacete, pese a no haber ganado, puede ser muy peligroso. Por eso pone a todos en alerta. "Es un partido que tenemos que mandar el mensaje desde el primer minuto. Tenemos que ganar el partido y transmitir. Tenemos a la gente animosa y queremos devolverle esto. Es el primer camino para ganar el partido", añade.

Pacheta advierte a los suyos para que no se fíen

El de Salas de los Infantes no se queda ahí en sus advertencias de lo que considera un 'partido trampa'. "Fuimos a Eibar sabiendo que el campo era muy complicado. Ahora nos llega un equipo con un entrenador que lleva muchos años. Es anecdótico que lleve cuatro derrotas. Hay partidos que han perdido en el último tramo y hay un día que va a ganar. Estamos advirtiendo al equipo de que no debe ser aquí. Tenemos que estar muy preparados para un partido que sabemos a lo que nos vamos a enfrentar", indica Pacheta sobre un Albacete al que define como "equipo reconocible".

Si a sus hombres les pide empuje, a los aficionados y al entorno del granada, el técnico burgalés les pide paciencia para una plantilla joven y con futuro. "Tenemos chicos con nivel y cualidades. Tenemos que ir despacio con ellos. Tienen que gestionar esto. Hay que gestionarlo desde la normalidad y responsabilidad. No está reñido el sentirte grande con la humildad. Sentirme grande, que soy bueno y que sé hacer las cosas son de las mejores virtudes del ser humano. Son las que tenemos que buscar desde la humildad. Es lo que intento hacer con estos chicos con poca experiencia. Tenemos que hacerles saber que somos un equipo bueno y que tenemos que estar al 100% para ganar a cualquiera", explica Pacheta.

"Hay que darle la normalidad y convivir con la derrota. Tiene que doler y pasar tu tiempo de duelo, pero no puede apretarte más. Hay que coger lo malo para no repetirlo", sentencia el preparador de un Granada que quiere mirar muy arriba en pleno proceso de venta.