Manu Lama, hijo de Manolo Lama, revive su problema en el fútbol: "Muchas veces me han dicho lo de enchufado"

El jugador del Granada, que está siendo un fijo con Pacheta en LaLiga Hypermotion, se pronunció en el Radioestadio Noche de Onda Cero, por los comentarios que recibe al ser hijo de Manolo Lama: "Muchas veces me han dicho lo de enchufado"

Manu Lama se encuentra en su tercera temporada en el Granada. El defensa es un fijo para Pacheta, con el que ha disputado todos los minutos en el arranque de LaLiga Hypermotion, ante el Real Oviedo, Mallorca, Córdoba y Éibar. Sin embargo, el futbolista ha querido recordar un problema que vive por el hecho de ser el hijo de Manolo Lama, sabiendo la influencia que tiene el comunicador y su experiencia en el mundo del periodismo.

Manu Lama ha sido tajante en torno a los comentarios que recibe, afirmando que "muchas veces me han dicho lo de enchufado, pero está superado". El jugador del Granada comparte su malestar pero se muestra tranquilo en un momento en el que vuelve a tener continuidad en el conjunto de Pacheta una temporada más, tras acabar la anterior campaña disputando 34 partidos en LaLiga Hypermotion, firmando tres goles.

Manu Lama y su apuesta por el Granada: "Estoy muy feliz en el club y en la ciudad"

En este sentido, Manu Lama ha atendido al Radioestadio Noche de Onda Cero para compartir sus sensaciones con este arranque de temporada, además de explicar cómo se siente en el Granada, en la que es su tercera temporada: "Decidí quedarme en el Granada, es una apuesta, estoy muy feliz en el club y en la ciudad. Es el club que me ha dado la oportunidad de cumplir uno de mis sueños de debutar en el fútbol profesional".

Además, el futbolista del Granada insiste en la importancia del proyecto del club andaluz y la decisión tomada hace dos años: "Elegí al Granada porque es un club histórico, un buen proyecto. Me costó entrar, debuté a los 6 meses pero a los dos minutos de partido hice gol... Los primeros 6 meses fueron complicados y se pensó incluso en salir cedido".

Manu Lama recuerda su etapa en el Atlético de Madrid: "Me quedé con la espinita de debutar"

Por otra parte, Manu Lama recordó su etapa en el Atlético de Madrid, dónde pudo compartir entrenamientos a las órdenes de Simeone, pero le faltó el debut con el primer equipo colchonero: "Entrenar con el primer equipo del Atlético, con Simeone, fue un sueño, me quedé con la espinita de debutar pero estoy súper agradecido".

El central del Granada pasó ademas por las filas del Fuenlabrada, teniendo un especial protagonismo en la temporada 2023/2024, cuando llegó a disputar un total de 36 partidos. Manu Lama consiguió anotar cuatro goles, pese al importante contratiempo de recibir diez tarjetas amarillas.

Manu Lama, sin pelos en la lengua: "Muchas veces me han dicho lo de enchufado"

Además, Manu Lama explicó su postura con respecto a los comentarios que recibe por ser el hijo de Manolo Lama, insinuando que puede recibir un trato diferente al ser familiar del periodista deportivo: "Es un orgullo ser hijo de quien soy...muchas veces me han dicho lo de enchufado, me suelen decir cosas relacionadas con él para sacarme del partido, todo es lícito, pero está superado".

Por último, Manu Lama, que recibió el interés del Alavés, desvela su pasió, al igual que su padre, por el periodismo, confesando que realiza sus estudios, con el foco en la radio: "Estudio periodismo, la radio es un medio que me gusta mucho, al final es lo que he vivido en casa de niño".