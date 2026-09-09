Cerrado hasta vacaciones: no se esperan salidas ni entradas ya hasta enero

Ni Álvaro Fidalgo ni Iker Losada atenderán ofertas ya en los mercados que quedaban abiertos ni son opciones para clubes con posibles permisos extraordinarios como el Alavés, en el caso del ovetense al empezar a contar para Pellegrini; no quedan fichas libres ni límite salarial

El Real Betis, por si quedaba alguna duda, ha cerrado su primera plantilla con 25 fichas profesionales y los refuerzos desde el filial del guardameta Manu González y el extremo José Antonio Morante. Pese a que esta semana e, incluso, en los días venideros había mercados aún abiertos, no habrá salidas extemporáneas y, por ende, tampoco vacantes que puedan ser ocupadas por agentes libres. Tampoco resta ya prácticamente margen salarial alguno para acometer alguna operación, que debería nutrirse del hipotético ahorro de los que saliesen, por lo que en La Cartuja han echado oficialmente el cierre hasta el mes de enero.

Álvaro Fidalgo se ha estrenado por fin y se ratifica: quiere seguir

Aunque en los últimos días de la ventana estival de transferencias se transmitió a Álvaro Fidalgo y sus agentes que debían escuchar ofertas, ninguna satisfizo al ovetense, que abogaba por quedarse, incluso aunque Manuel Pellegrini lo dejó sin minutos en el banquillo ante Real Sociedad, Valencia CF y Levante UD. El 'Ingeniero' ya explicó que el ex del América, pese a ir citado, no estaba totalmente recuperado de unas molestias de rodilla, dándole media hora contra su ex equipo, el Real Madrid, y un periodo similar este martes pasado en Lille. Una renovación de confianza que devolvió con buen rendimiento y la ratificación de que tomó una buena decisión.

La modificación del artículo 124.3 tras el 'caso Braithwaite' y el nuevo artículo 62

Sonó Fidalgo ya con el mercado cerrado para volver a México, donde los fichajes pueden cerrarse hasta este viernes 11 de septiembre, así como para un Deportivo Alavés que ha perdido por sendas lesiones graves del ligamento cruzado al central Facundo Garcés y el mediocentro Mikel Rodríguez, lo que podría propiciarle un permiso excepcional para reclutar recambios. Sin embargo, el artículo 124.3 del Reglamento General de la RFEF se cambió en 2020 tras el 'caso Braithwaite' (el FC Barcelona ejecutó la cláusula y dejó al CD Leganés sin delantero ni posibilidad de reaccionar), por lo que ahora rigen el artículo 62 y el 107 de la Norma de Elaboración de Presupuestos.

Este último, correspondiente a LaLiga, habilita la disposición de hasta el 80% del salario del lesionado para un suplente, a pesar de que se pueda exceder el LCPD, pero las limitaciones son ya que debe aprobarlo el servicio médico de la patronal (no hay una mención concreta a que deba ser una baja superior a cinco meses y una desinscripción), que no necesite tránsfer internacional (que su último equipo sea español) y que haya quedado en paro antes del cierre oficial del mercado correspondiente. No valdría Fidalgo, por ende. Antes, si el K.O. de un jugador llegaba con la ventana conclusa, se abría la puerta mucho más.

Iker Losada esperará mejores propuestas en invierno

Otro que tampoco atenderá ofertas en los mercados que aún quedan (o quedaban hasta hace poco) abiertos es Iker Losada. La última fue del Jagiellonia Byalistok polaco. El de Catoira, único descarte por motivos técnicos de Manuel Pellegrini ante el Lille, es consciente de que no tendrá oportunidades, con Isco Alarcón, Giovani Lo Celso, Pablo Fornals y hasta Rodrigo Riquelme por delante, aunque no estuvo convencido de nada de lo que le llegó y aguardará a mejores y mayores opciones cuando el 1 de enero de 2027 se reabra la ventana de transferencias, según ha podido saber ESTADIO Deportivo.