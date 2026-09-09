Ancelotti, Don Erre que Erre: Natan y Antony siguen fuera de la lista de Brasil

Aunque ha incluido como grandes novedades a otro central zurdo como Arthur Dias, el seleccionador italiano de la 'verde-amarelha' sigue obviando al zaguero bético, que está inédito con la absoluta, y a su compañero el atacante, que no ha vuelto a ir citado desde el debut del ex madridista

A la izquierda, la breve experiencia del de Itapecerica da Serra con la sub 20; al lado, la última vez del '7' con los mayores.IG

El seleccionador brasileño de fútbol, Carlo Ancelotti, ha ofrecido este miércoles la lista de 26 convocados para los tres compromisos amistosos del próximo parón Fifa, el primero de los largos hasta al menos 2030, pues unificará los habituales 'impasses' de septiembre y octubre (del 24-S al 6-O, un total de 16 días). En ese periodo de algo más de dos semanas sin fútbol de clubes, en el que el Real Betis planea disputar un amistoso contra la AD Ceuta FC en homenaje al pueblo caballa, la 'verde-amarelha' jugará dos veces contra Australia y se estrenará en su historia contra India.

No estarán en la concentración ni en las citas del Queensland Country Bank Stadium de Townsville (a las 12:00 hora española del viernes 25 de septiembre), el Suncorp Stadium de Brisbane (también al mediodía de aquí del martes 29-S) y el Salt Lake Stadium de Calcuta (a las cuatro de la tarde del sábado 3 de octubre) ni Natan de Souza ni Antony Matheus dos Santos, pues el ex madridista insiste en no llamar al zaguero (pese a que podría hacer debutar al también central zurdo del Athletico Paranaense Arthur Dias a sus 19 años) ni al extremo. El primero aún no se estrenó con la absoluta; el segundo fue llamado en la citación de debut de 'Carletto' y no ha vuelto.

En el caso del de Itapecerica da Serra, señalado por muchos seguidores brasileños como una de las grandes ausencias de la lista por su crecimiento en las filas heliopolitanas, tendrá que esperar para vestir la 'canarinha', ya que su única experiencia en estas lides data de unos entrenamientos con la selección sub 20, aunque no llegó a jugar en amistosos o citas oficiales. Bastante más experiencia acumula el de Sao Paulo, con 16 choques en total con los mayores, incluyendo la presencia en el Mundial de Qatar 2022, con dos tantos en su haber, quedándose fuera de la cita de 2026 pese a sus buenos números. Antes, seis veces con el combinado olímpico y otras trece con el sub 23.

La lista completa de 26 citados de Brasil para el próximo parón

PORTEROS

Hugo Souza (Corinthians)

Pedro Morisco (Coritiba)

Otávio (Cruzeiro)

DEFENSAS

Arthur Dias (Athletico Paranaense)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Jair (Nottingham Forest)

Marquinhos (PSG)

Matheuzinho (Corinthians)

Mauro Júnior (PSV)

Vitor Reis (Manchester City)

Wesley (Roma)

CENTROCAMPISTAS

Andrey Santos (Manchester United)

Breno Bidon (Corinthians)

Bruno Guimarães (Arsenal)

Danilo (Botafogo)

Douglas Luiz (Juventus)

Gabriel Bontempo (Santos)

DELANTEROS

Endrick (Real Madrid) Estêvão (Chelsea) João Pedro (Chelsea) Pedro (Flamengo) Raphinha (Barcelona) Rayan (Bournemouth) Samu Lino (Flamengo) Vinícius Jr (Real Madrid).#[media;[proveedor:5;id:/p/DchKj5yCOZK/]]