Antony alza la voz y se defiende con argumentos contra "toda envidia y maldad"

Lejos del oropel de su media temporada cedido y ya sin la pubalgia que le lastró en una 25/26 en la que sus números estuvieron por encima de su brillo, el paulista está seguro de que "todas las palabras" en su contra "caerán al suelo"

Ha sido titular en los cinco partidos oficiales del Real Betis en esta temporada 26/27, completando tanto el más reciente de Champions League ante el Lille como los tres primeros de LaLiga frente a Real Sociedad, Valencia CF y Levante UD. Solamente le dio descanso Manuel Pellegrini en los compases finales del duelo casero ante el Real Madrid, cuando fue sustituido en el minuto 77, sin duda pensando en el siguiente desplazamiento a la frontera de Francia con Bélgica. De momento sin goles ni asistencias, Antony Matheus dos Santos vuelve a ser, sin embargo, indiscutible en verdiblanco, aunque ha sentido la necesidad de defenderse de algunas críticas.

Los números hablan por sí solos

Lejos del brillo de su desembarco en Heliópolis, como cedido por parte del Manchester United en la segunda vuelta de la 24/25, cuando totalizó nueve tantos y cinco pases decisivos en 26 encuentros, el paulista mejoró, incluso, sus cifras en la 25/26, primera íntegra como futbolista en propiedad de la escuadra verdiblanca. Y lo hizo lastrado por una pubalgia durante los seis meses finales del curso, lo que no impidió que marcase 14 dianas y entregada 10 asistencias en 46 choques, unas dobles figuras que ayudaron a los del 'Ingeniero' a clasificarse 21 años después para la máxima competición continental de clubes y que desató nuevas ofertas, finalmente rechazadas.

Un torneo que ha comenzado con Antony Matheus dos Santos a gran nivel. Las frías estadísticas y alguna acción brillante como el caño con pisadita incluida al islandés Hákon Arnar Haraldsson, así lo atestiguan. No en vano, el '7' fue el mejor de su equipo en finalizaciones (6), regates exitosos (3/3), conducciones progresivas (8) y recuperaciones de balón (9, pese a ser un atacante y no un defensor), reafirmándose como el segundo en pases decisivos (3). la web especializada 'Sofascore' le otorgó en el debut en Liga de Campeones una puntuación de 7,1, sólo por detrás de los goleadores Marc Bartra y Troy Parrott, con un 89% de precisión en el pase.

"Lo que viene de Dios permanece"

Con una referencia religiosa, como es habitual, Antony Matheus dos Santos salía al paso en su perfil de Instagram también de algunas críticas y censuras a su labor, demostrando que sigue manteniendo una gran confianza en sí mismo y que está seguro de que acabará triunfando de nuevo con el escudo de las trece barras en el pecho. "Pueden, incluso, tratar de borrar mi brillo, pero lo que Dios iluminó en mí nadie lo puede apagar. Toda envidia, todas las miradas de maldad y todas las palabras en mi contra caerán al suelo. Lo que viene de Dios permanece", apunta el brasileño en sus redes sociales.