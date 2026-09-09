Dardo de Broncano a Borja Iglesias, jugador del Celta de Vigo: "Ha ganado la misma copa que Rodri"

El presentador de 'La Revuelta' bromeó con el delantero de Santiago de Compóstela sobre su participación con España en el Mundial. El gallego, que conectó desde su casa, mostró su deseo de acudir al programa "antes de marzo por si acaso", como referencia a las elecciones generales y un posible cambio de canal

Borja Iglesias era el invitado estrella de La Revuelta, el programa que presenta David Broncano, este pasado martes en el segundo programa de la nueva temporada en la que una vez más volverá a competir en horario de máxima audiencia con El Hormiguero de Pablo Motos. Mientras El Hormiguero tenía como entrevistado a Luis de la Fuente, La Revuleta tenía en principio a Borja Iglesias.

Unas molestias de última hora obligaron a Borja Iglesias a volverse a Vigo para ser tratado tal y como el propio jugador del Celta declaró. Borja Iglesias, a pesar de no estar presente en el plató de La Revuelta junto a David Broncano, quiso conectar en directo para charlar durante unos instantes sobre su papel en el Mundial. David Broncano presentó a Borja Iglesias aclarando los motivos de su ausencia en el plató de La Revuelta.

David Broncano explica la ausencia de Borja Iglesias en La Revuelta

David Broncano alegó que a Borja Iglesias "siempre le pasa de todo" para explicar el porqué de no asistir al plató: "Más o menos es un campeón del Mundo, es jugador, pero se ha lesionado, siempre le pasa de todo, no ha podido venir y nos ha atendido desde casa. Ha venido de jugar 3 minutos en el Mundial y es campeón del mundo, increíble".

Borja Iglesias le pidió perdón y aclaró que no está lesionado pero que se tuvo que volver a Vigo: Quiero pedir perdón, que he tenido que volverme a Vigo a tratarme, no estoy lesionado". Además el jugador del Celta de Vigo, en clara referencia a las elecciones generales del próximo marzo en las que si hay un cambio de Gobierno el programa de La Revuelta podría dejar de estar en la parrilla de TVE, aclaró que esperaba ir antes de dicho mes: "Espero que antes de marzo por si acaso...".

Borja Iglesias debutó en Liga esta temporada ante el Getafe

El dardo de David Broncano a Borja Iglesias

Borja Iglesias que el hecho de haber disputado con España el Mundial le ha dado "un verano intenso y que mereció la pena". Además el jugador del Celta de Vigo ironizó con los tres minutos que participó en la cita del pasado verano: "He rentabilizado los tres minutos que jugué en el Mundial para sumar un título más en el palmarés". A esta afirmación, David Broncano no pudo resistirse y le respondió con humor y tirándole un dardo al jugador gallego: "Ha ganado la misma copa que Rodri jugando tres minutos. Tiene los mismos mundiales que Messi".

El video de Borja Iglesias en el Mundial

Las bromas siguieron entre David Broncano y Borja Iglesias, especialmente cuando en La Revuelta emitieron un video en el que se veía al jugador del Celta de Vigo con la camiseta de la Selección en el último mundial. Las imágenes mostraban a Borja Iglesias presionando, abrazando a Mikel Oyarzabal y de DJ en la fiesta de celebración del Mundial. "Toqué un solo balón, buen vídeo habéis hecho, me encanta", declaró el delantero. Además Borja Iglesias recordó el gran grupo que se formó en el Mundial y cómo la gente se identificó con la Selección: "Ha sido muy bonito, la gente se ha identificado con un grupo que ha sido muy variado. Se vio una victoria de grupo, de equipo".