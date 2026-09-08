Contundente respuesta de Claudio Giráldez tras el tropiezo del Celta: "Jugar a las siete de la tarde a 35 grados no es lo ideal"

El entrenador del Celta de Vigo cargó contra LaLiga por el horario fijado para el duelo ante el Getafe del pasado lunes en El Coliseum que acabó en empate, tras los goles de Satriano y Starfelt: "Se perjudica el espectáculo, el nivel de energía, el ritmo de los jugadores, la circulación..."

El Celta de Vigo no pudo pasar del empate en el encuentro contra el Getafe. Pese a estar más de 20 minutos con un jugador más, el equipo dirigido por Claudio Giráldez no sumó los tres puntos en El Coliseum. Tras ello, el técnico del club vigués compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar sus sensaciones, destacando el sabor amargo: "Me voy enfadado porque es un partido que tenemos que ganar".

Además, Claudio Giráldez cargó contra LaLiga por el horario programado para el partido entre Getafe y Celta de Vigo, que dio comienzo a las 19:00 horas en la capital de España: "Se perjudica el espectáculo, el nivel de energía, el ritmo de los jugadores, la circulación, incluso hay más riesgo de lesión". apuntaba un técnico que sigue sin conocer la victoria en este arranque de competición, firmando tres empates y dos derrotas.

Claudio Giráldez: "Con el corazón solo no ganas, y menos a un equipo ordenado"

De esta manera, Claudio Giráldez confesó su insatisfacción con el resultado del partido ante el Getafe: "Me voy enfadado porque es un partido que tenemos que ganar. Nos hacen un gol en una situación que no puede pasar, en el que le damos demasiadas oportunidades a las acciones de juego directo, en el que regalamos muchas posesiones de la pelota por no girar el balón".

El técnico del Celta reconoció que "el campo está seco, que es difícil en un día de calor, pero cuando hemos atacado con cabeza, hemos tenido el control absoluto del partido, nos ha faltado finalizar. A partir de la superioridad numérica, hemos sido un pollo sin cabeza en el terreno de juego. Con el corazón solo no ganas, y menos a un equipo ordenado. Hemos tirado 25 minutos en superioridad y no estamos para tirar ni un minuto".

Claudio Giráldez: "Nos ha faltado despejar hacia fuera cuatro acciones de estar solos"

Sobre el hecho de que no hubiese cambios tras el descanso, Claudio Giráldez explica que "cuando hemos estado ordenados y jugando a la pelota, dándole dos o tres vueltas, estábamos en situaciones de llegar al área pequeña o a situaciones de duelo por fuera muy sencillo. Hemos estado bien ajustados en la presión tras pérdida, nos ha faltado despejar hacia fuera cuatro acciones de estar solos en la primera parte".

Además, añade que "el balón parado nos lo metemos nosotros dentro, son errores que contra el Getafe te penalizan. No es casualidad que lo aprovechen, porque es su manera de competir y es muy respetable. Hemos sido capaces desde el cerebro, con mucho orden, de generar muchas llegadas y alguna ocasión de gol. Empatamos a balón parado y el partido se nos ha puesto de cara, pero hemos decidido jugar solo con el corazón".

Claudio Giráldez: "Tenemos que ser un equipo cerebral y táctico"

Claudio Giráldez siguió ofreciendo su análisis del empate: "Este partido es lo que yo trato de buscar como entrenador, que es tener un control absoluto de lo que pasa en el terreno de juego, que el rival te ataque con tres contra cinco. El equipo ha estado ubicado y centrado. Tenemos que ser un equipo cerebral y táctico, aprovechar el último tercio para demostrarlo, para atrevernos, para ser creativos y creo que lo estamos haciendo al revés".

Sobre si pesa el hecho de no ganar, el técnico del Celta deja claro que "a mí no, creo que a los jugadores les ha pesado hoy. A partir de la superioridad numérica hemos tenido demasiada prisa en ganar el partido y no suele haber atajos en las victorias. Las victorias vienen de hacer muchas cosas bien, de contrarrestar al rival, de no hacerles faltas, de no entrar a tanganas cuando el rival está con uno menos, de no volverte loco..."

Claudio Giráldez: "En los últimos minutos hemos atacado muy mal"

Por último, Claudio Giráldez, tras el empate ante el Getafe, confesó el problema de jugar con altas temperaturas: "Jugar a las siete de la tarde a 35 grados no es lo ideal, pero así es el calendario y tenemos que aceptarlo, el calor lo hacía para los dos equipos. Se perjudica el espectáculo, el nivel de energía, el ritmo de los jugadores, la circulación, incluso hay más riesgo de lesión".

Pese a ello, el técnico del Celta de Vigo, que tuvo de vuelta a Borja Iglesias, afirmó que "eso no depende de mí y no quiero que sea ninguna excusa".