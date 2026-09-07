Carlos Alcaraz, tras pasar en el US Open, confirma que va a parar: "Quiero que mi carrera sea muy larga y que se prolongue durante los próximos 10 o 15 años"

El tenista español cuajó un partidazo ante Tommy Paul y ahora se verá las caras con Ben Shelton en cuartos de final del US Open 2026

Si Tommy Paul ya era una verdadera prueba de fuego para el nivel de Carlos Alcaraz, el tenista murciano lo superó con creces y demostró haber dejado atrás no sólo su lesión sino las dudas despertadas por su larga ausencia y su posible falta de ritmo.

Sin embargo, la fortuna ha querido que en cuartos de final se vea con el rival más en forma que hay ahora mismo, un Ben Shelton que ganó hace unas semanas en Montreal y que ha derrotado al último tenista con revés a una mano que quedaba en el US Open 2026, Stefanos Tsitsipas. El norteamericano pasó por encima del griego en tres sets y no le dio ninguna opción.

Alcaraz estaba "feliz" de ver dónde estaba su "nivel ahora mismo" y de cómo le había ido todo en su partido de octavos. "Hice lo que tenía que hacer en cada momento, utilizando las cosas correctas en cada momento. Espero poder seguir así. Tenía que ser algo duro conmigo mismo y decirme de nuevo que los saques pueden estar mejor...", indicaba.

Si ante Safiullin desveló algunos de sus trucos a la hora de elegir el saque y cómo ralentizaba la fuerza de mismo ante rivales como el ruso, tras el partido frente a Tommy Paul reconoció que también está variando a la hora de recibir. "Estoy intentando hacer pensar un poco a mis rivales. A veces cuando estás dentro o tomas una posición, no les haces pensar en su saque. Vas punto a punto y solo piensas en tu saque, no en el rival. Cuando cambias la posición al resto, yendo atrás más hacia delante, les haces sentir o pensar en otras cosas. En cierto modo estás presionándoles", explica el murciano.

El jugador español admitía que le pasaba a él cuando restaba y que, por eso, lo ha implementado en su juego. "A veces me pasa cuando estoy sacando, veo que algunos rivales cambian su posición, y ahí piensas en hacer el saque correcto para cada punto. En eso pienso, en moverme alrededor de la pista cuando sacan, tratar de estar en la mejor posición posible", añade.

Alcaraz se fija en Sinner para tomar su decisión

Tras el revuelo que levantó después de ganar a Faria al anunciar que se tomaría descansos, algo que han apoyado otros tenistas, entre ellas Aryna Sabalenka, Carlos Alcaraz quiso matizar que será algo que irá viendo conforme sepa cómo se encuentra, no algo planificado del todo. "El tenis puede ser muy impredecible, porque no sabes cuántos partidos vas a ganar, si los torneos te van a durar uno o siete partidos. Nunca puedes saberlo a ciencia cierta. Dependerá de cómo me sienta físicamente, cómo me siento mentalmente, si necesito descansos largos a principios de temporada, a mediados o al final...", indicaba, fijándose en lo ocurrido con Sinner, al que su exceso de partidos entre marzo y mayo -al ganar todos los torneos- ha acabado pasándole factura.

"Me gustaría que mi carrera fuese muy larga, que se prolongase durante los próximos 10 o 15 años, así que quiero cuidar mi salud mental y mi cuerpo. Ahora mismo quiero seguir jugando, pero en una carrera tan larga... Lo que sí tengo claro es que voy a tomar esos descansos", sentencia el de El Palmar.

Alcaraz también valoró lo que le llega ahora, un Shelton que aún no era seguro, pero del que sabe lo que le espera. "Es un jugador de muchísima potencia. Creo que se nutre de la gente y el apoyo de la gente, sobre todo cuando está jugando aquí en casa. Estoy emocionado por jugar los cuartos de final. Tengo que estar listo", concluía el español.

Ben Shelton se ve capaz de ganar a Alcaraz

Ben Shelton sí jugó sabiendo que, si ganaba a Tsitsipas, tendría que vérselas con el español. Sabe a lo que se enfrenta, ya que se ha enfrentado tres veces a él. Y siempre ha perdido. Pero esta vez cree que puede ser ya diferente.

"Creo que será un gran partido y tengo muchas ganas de esa batalla. Nunca me he enfrentado a él aquí en Nueva York y, obviamente, estoy en la posición en la que quería estar. Considero que jugué un buen partido contra él en Roland Garros, pero ahora estoy sacando mejor y restando mucho mejor. También, creo que he mejorado mi capacidad para aguantar los intercambios desde el fondo, la calidad general de mi tenis desde la línea de fondo y mi movilidad", avisa un Ben Shelton que se ve mejor jugador que cuando se vieron en 2025.

"Entrenamos juntos antes del torneo y he estado viendo sus partidos. Creo que está jugando a un nivel altísimo. Para mí, parece el Carlos de siempre, y eso es impresionante después de estar cinco meses sin jugar. Va a hacer falta un tenis especial", añadía el tenista norteamericano.