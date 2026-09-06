Marjeta, madre de Tadej Pogacar: "Entendería si decidiera dejar de montar en bicicleta o, al menos, hacerlo durante un año. A veces desearía que se lo tomara con más calma"

El ciclista esloveno, por lo pronto, ha renovado por dos años más y, con ello, ha acabado con los rumores de una prematura retirada

El UAE Team Emirates sorprendía este sábado con el anuncio de la renovación de Tadej Pogacar hasta 2032, alargando en dos años más el contrato que le unía al equipo emiratí, en el que ha militado casi la totalidad de su carrera deportiva y al que llegó con sólo 19 años. De igual forma, su equipo anunciaba que no correría más este año y que trataría de recuperarse, sin presión, de la grave lesión que se produjo hace unos días en la Vuelta a España.

La renovación retrasa una retirada que de la que se había hablado mucho en los últimos tiempos y que auguraba que, una vez que consiga ganar lo poco que le queda y batir algunos de los récords que no posee, entre ellos el del número de Tours, Pogacar colgaría la bicicleta.

Aunque había avisado que no sería antes de 2030, porque le gusta cumplir sus contratos. "Nunca ha estado sobre la mesa la idea de dejarlo en 2028. Yo firmé un contrato hasta 2030 y, si no sucede nada loco antes, lo voy a respetar. Si no lo tuviese claro, no habría firmado ese contrato", indicó en una entrevista.

Ahora, con esta renovación y si cumple su contrato, su retirada no podrá ser nunca antes de los 33 años. Este hecho no sabemos si le habrá hecho demasiada gracia a su madre, que reconoció el pasado año que, pese a celebrar los triunfos de su hijo, por sus compromisos, apenas tenían tiempo para disfrutarlos.

"Estamos muy felices, pero no tenemos tiempo para disfrutarlo. A veces desearía que se lo tomara con más calma", señalaba Marjeta a Le Parisien y TV2. De hecho, antes de que Pogacar volviera a reinar en la ronda gala, su progenotora había alimentado los rumores de una retirada prematura o, al menos, de un parón en su carrera. "Ahora entendería si decidiera dejar de montar en bicicleta, o al menos hacerlo durante un año", afirmó.

La preocupación constante por Tadej Pogacar

No será así y tendrá que afrontar durante cinco años más los sufrimientos propios de unos padres, que estarían muy preocupados el pasado fin de semana después de ver a su hijo retirarse por primera vez de una carrera por etapas y con su hombro sangrando.

De hecho, su padre, Mirko Pogacar, reconocía que la prioridad para la familia no era que Tajed ganase, sino que llegara bien. "Lo primero es comprobar que todo va bien con él, que ha llegado a meta; y si además está contento, mucho mejor", admite su progenitor.

Marjeta, por su parte, reconoce que ahora lo lleva mejor, pero que en un principio, pese a los pocos accidentes que ha tenido Tadej a lo largo de su carrera, lo pasaba muy mal. "Al principio estaba tan nerviosa que pensaba que se me iba a salir el corazón del pecho. Pero luego te acostumbras de verdad y cada vez es más fácil", afirmaba en Sportal la madre del número uno del ciclismo mundial.

Las victorias de Pogacar afectaron a la familia

Las victorias de Tadej Pogacar no sólo han afectado a su familia a la hora de hacer crecer sus preocupaciones, sino también en lo laboral. Su madre, que era profesora de francés, tuvo que dejar el colegio para atender a los compromisos derivados de los triunfos de su hijo.

Y eso que, según reconocen, nunca se metieron en su carrera ni trataron de condicionar a Tadej. "Tadej dijo una vez que lo mejor que pudimos hacer por él en el ámbito deportivo fue precisamente no tener ni idea de ciclismo", afirma Marjeta, a la que aún le sigue costando compaginar su vida normal con la de madre de una estrella mundial. "También a nivel psicológico era difícil encontrar el equilibrio entre ambos mundos", reconoce.