Alberto Contador, ganador de La Vuelta, da la clave para el resurgir de su sucesor Enric Mas: "Ese palo tan gordo recibido en el Giro de Italia"

Uno de los mejores ciclistas de la historia, que ahora es comentarista y analista, elogia al mallorquín quien a sus 31 años se encuentra en el mejor momento de su carrera, cumpliendo así con las expectativas que había sobre él ya que en el pasado fue señalado como el sucesor del madrileño

Alberto Contador encabezó a la mejor generación de ciclistas que ha habido en España, en la pasada década, en donde compartió competiciones y carreteras con Alejandro Valverde, Samuel Sánchez o Joaquim Rodríguez. Un grupo de ciclistas difícilmente de igualar y que debía ser relevado por, entre otros, Enric Mas quien un año después de la retirada de Alberto Contador terminó en segunda posición de La Vuelta 2018. El mallorquín fue señalado como el sucesor del madrileño, pero su carrera deportiva ha tenido altibajos, momentos mejores y peores, habiendo tenido que esperar a sus 31 años para mostrar ese nivel de excelencia que todo el mundo sabía que podía dar y que Alberto Contador se alegra de ver.

Alberto Contador, ahora analista y comentarista de ciclismo, ha dado la clave por la que Enric Mas puede ser el siguiente ciclista español que gane una gran vuelta (el último fue el propio Alberto Contador que se impuso en el Giro de Italia 2015). El madrileño ha afirmado que el golpe que recibió el de Artà en el pasado Giro de Italia le ha hecho preparar La Vuelta a España 2026 como nunca.

Enric Mas afrontó el Giro de Italia 2026 con el objetivo de conseguir o meterse en el podio, pero un invierno marcado por una operación de tromboflebitis y problemas físicos le impidieron dar su mejor nivel. Tanto fue así que el mallorquín perdió tiempo en las primeras etapas de montaña y en la etapa contrarreloj quedándose sin aspiraciones en la clasificación general. "Se ve que quizá ese palo tan gordo recibido en el Giro de Italia le ha servido de motivación extra para prepararse esta Vuelta y es espectacular el estado de forma que tiene", ha explicado Alberto Contador sobre Enric Mas en Eurosport.

Alberto Contador, impresionado por el nivel de Enric Mas

Alberto Contador está impresionado y encantado con el nivel que está dando Enric Mas. El de Pinto ha intentado dar una explicación del momento de forma por el que atraviesa el actual líder de La Vuelta a España 2026. "Porque los vatios que tú necesitas este año con respecto a tus rivales son muchos menos de los que vas a necesitar el año que viene. Cada año necesitas aumentar un poquito más esos vatios en esos diferentes test. Entonces, sin duda, los números que tiene no los ha tenido nunca en su vida. Está claro que ha llegado pletórico".

Enric Mas es actualmente líder de La Vuelta a España 2026, teniendo una ventaja de 1 minuto y 45 segundos sobre Primoz Roglic cuando queda el último tercio de la tercera gran vuelta de esta temporada. Alberto Contador ha opinado que Enric Mas y su equipo, Movistar, tiene que seguir siendo ambicioso para aumentar su tiempo de ventaja sobre el esloveno, quien es su principal rival en la lucha por la victoria en la clasificación general. "Vamos a ver si el equipo todavía sigue creciendo más si cabe, viendo que tiene un líder tan sólido, para intentar consolidar. Y luego también, por otro lado, Enric tiene que aprovechar la mínima oportunidad para intentar poner más diferencia y que los corredores empiecen a defender sus puestos en vez de pensar en la primera plaza".