Clasificación Vuelta a España 2026 tras la 11 etapa | Triplete de Brennan y una más para Enric Mas
Como se esperaba, Lorca acogió un sprint en el que se impuso el británico sobre su gran rival, Coquard
Si había pocas posibilidades para la sorpresa en la etapa anterior, menos aún en una undécima etapa llana, en la que todo estaba abocado al sprint. Hasta el mismo Enric Mas lo dijo el día anterior.
Esta vez, los equipos que cuentan con los mejores velocistas no fallaron, como en Elche de la Sierra, y el joven ciclista británico del Visma Matthew Brennan se impuso en el sprint por delante de Bryan Coqard, su gran rival en las llegadas masivas. Mientras que Jordi Meeus y Van Aert acabaron justo detrás. El Movistar Tema sumó un nuevo top-10 con Orluis Aular, quien se ha abonado a esas primeras plazas.
Como es lógico, los favoritos llegaron juntos y sin diferencias. Y reservaron fuerzas para la montaña, que llega a partir de este jueves. Con ello, Enric Mas aventaja en 1.18 minutos al esloveno Primoz Roglic (Red Bull Bora) y saca 1.39 al austríaco Felix Gall (Decathlon).
Clasificación de la etapa 11 de la Vuelta a España 2026
1. Brennan, Matthew (Team Visma | Lease a Bike) 03:17:18
2. Coquard, Bryan (Cofidis) m.t.
3. Meeus, Jordi (Red Bull-BORA-hansgrohe) m.t.
4. Cort, Magnus (Uno-X Mobility) m.t.
5. Van Aert, Wout (Team Visma | Lease a Bike) m.t.
6. Hofstetter, Hugo (NSN Cycling Team) m.t.
7. Tronchon, Bastien (Groupama-FDJ United) m.t.
8. Romele, Alessandro (XDS Astana Team) m.t.
9. Govekar, Matevz (Bahrain Victorious) m.t.
10. Aular, Orluis (Movistar Team) m.t.
11. Braet, Vito (Lotto-Intermarché) m.t.
12. Brustenga, Marc (Equipo Kern Pharma) m.t.
13. Mulubrhan, Henok (XDS Astana Team) m.t.
14. Albanese, Vincenzo (EF Education-EasyPost) m.t.
15. Labrosse, Jordan (Decathlon CMA CGM Team) m.t.
Clasificación general de la Vuelta a España 2026 tras la etapa 11
1. Mas, Enric (Movistar Team) 35:59:02
2. Roglic, Primoz (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 01:18
3. Gall, Felix (Decathlon CMA CGM Team) + 01:39
4. Onley, Oscar (Netcompany INEOS Cycling Team) + 02:20
5. Carapaz, Richard (EF Education-EasyPost) + 03:26
6. Skjelmose, Mattias (Lidl-Trek) + 03:55
7. Kuss, Sepp (Team Visma | Lease a Bike) + 04:09
8. Tejada, Harold (XDS Astana Team) + 04:39
9. Mühlberger, Gregor (Decathlon CMA CGM Team) + 07:33
10. Omrzel, Jakob (Bahrain Victorious) + 08:05
11. Berthet, Clément (Groupama-FDJ United) + 09:32
12. Widar, Jarno (Lotto-Intermarché) + 09:34
13. Rodriguez, Cristian (XDS Astana Team) + 09:42
14. Martin-Guyonnet, Guillaume (Groupama-FDJ United) + 12:58
15. Bisiaux, Léo (Decathlon CMA CGM Team) + 13:51
16. Riccitello, Matthew (Decathlon CMA CGM Team) + 15:36
17. Rodríguez, Juan (EF Education-EasyPost) + 16:54
18. Debruyne, Ramses (Alpecin-Premier Tech) + 23:23
19. Zana, Filippo (Soudal Quick-Step) + 24:01
20. Pickering, Finlay (Team Jayco-AlUla) + 24:43
21. Svestad-Bardseng, Embret (Netcompany INEOS Cycling Team) + 28:01
22. Hirt, Jan (NSN Cycling Team) + 31:05
23. Aparicio, Mario (Burgos Burpellet BH) + 31:28
24. Johannessen, Tobias Halland (Uno-X Mobility) + 32:14
25. García, Raúl (Movistar Team) + 39:10
26. Buitrago, Santiago (Bahrain Victorious) + 41:12
27. Buchmann, Emanuel (Cofidis) + 41:55
28. Sivakov, Pavel (UAE Team Emirates-XRG) + 42:07
29. Bouwman, Koen (Team Jayco-AlUla) + 47:12
30. Leemreize, Gijs (Team Picnic PostNL) + 48:09