Tronchon se ilusiona en La Vuelta y Enric Mas saca su faceta de líder: "La mejor defensa puede ser un buen ataque"

Elche de la Sierra vio un sprint extraño, en el que los favoritos 'pincharon' y ganó el ciclista del Groupama-FDJ United

Se esperaban pocas sorpresas en la décima etapa y aún menos en la undécima que se disputa mañana y que es las pocas llanas de esta edición 2026 de la Vuelta a España. Y si bien sí que ocurrió lo que se esperaba con respecto a la clasificación general y no hubo cambios, sí que sorprendió el ganador de la misma.

El Team Visma, que tiene a Brennan y a Van Aert como opciones más que fiables al sprint, no había dado opción a las escapadas producidas en la etapa, pero su planteamiento final fue erróneo, se equivocó y eso lo aprovechó el francés del Groupama-FDJ United Bastien Tronchon para hacerse con el triunfo por delante de Magnus Cort (Uno X) y del belga Thibau Nys (Lidl-Trek).

"¡No sé cómo lo hice! Lancé mi esprint y no estaba seguro de si todavía había corredores delante o no. No levanté las manos... ¡Es una locura! No me lo puedo creer. Los últimos días fueron muy duros para mí y hoy me sentí bien. No pensaba que podría lograr algo así en La Vuelta", aseguraba en meta el velocista galo.

La etapa entre Alcaraz y Elche de la Sierra, de 184,7 km y 3.000 metros de desnivel, no era de las que se esperara grandes diferencias pese al desnivel acumulado. Los equipos de los velocistas controlaron las escapadas y no dejaron que hubiera otro final que el que fue. Sin embargo, el gran ritmo que imprimieron hizo daño en las piernas y el esfuerzo acumulado sí puede pasar factura en las próximas etapas.

Visma y Cofidis controlan y, luego, fallan

La escapada buena del día la formaron los españoles Sinuhé Fernández (Burgos) e Iván Cobo (Kern Pharma), junto a Dversnes (Uno-X), Paleni (Groupama), Gogl (Alpecin), Sütterlin (Jayco) y Weiss (Tudor). Pero Visma y Cofidis asumieron el mando atrás y no dejaron que tuvieran diferencias inalcanzables.

El grupo pasó unido los puertos de Peralejo (3a) y de Aýna (3a), y se quedó en cuatro en el último del día, en Socovos (3a), pero en la bajada, aceleró el gran grupo y muy poco después, cuando sólo quedaban 6 kilómetros para la meta, los cogió.

A partir de ahí la carrera se volvió loca, hubo muchos ataques que descontrolaron a los equipos dominantes y Tronchon dio la sorpresa. El Visma sólo pudo sumar el cuarto puesto de Van Aert y el Cofidis, que buscaba la victoria para Coquard, vio cómo éste sólo podía acabar decimotercero. En la lucha final, el Movistar Team volvió a sacar rédito y con el octavo puesto de Orluis Aular sumó unos puntos muy valiosos. En ese apartado, es el cuarto de la general de la Vuelta a España.

Enric Mas amenaza con nuevos ataques

Fue un día tranquilo para un Enric Mas que, como todos, sufrió un duro desgaste, pero al menos conservó el maillot rojo, algo que, previsiblemente, mañana debería volver a hacer en Lorca. "Ha sido una etapa durísima, de desgaste para todos. Mañana habrá otro esprint y luego llegará la montaña. No nos podemos despistar porque seguro que alguno de los favoritos tratarán de aprovechar su oportunidad", aseguraba el líder del Movistar y de La Vuelta, que por segundo día vistió de rojo.

Mas, quien asegura que llevar el maillot rojo "es algo muy especial y muy bonito", tiene claro que debe repetir lo hecho en el Alto de Aitana y tomar la iniciativa en las próximas etapas. "Puede ser que la mejor defensa sea un buen ataque, pero llevo tiempo ganado y creo que son los rivales los que tienen que recortar, no solo a mí, sino a otros. Trataré de estar con los mejores y seguir como hasta hoy", asegura el balear.

No obstante, no se fía y admite estar nervioso. "Nervioso estoy siempre. En el deporte puede pasar lo que sea en cualquier momento, especialmente en el ciclismo. El nerviosismo sano siempre está presente", añade el ciclista insular, que piensa disfrutar del liderato "cada segundo" de estos días.

Clasificación de la etapa 10 de la Vuelta a España 2016

1. Tronchon, Bastien (Groupama-FDJ United) 04:07:41

2. Cort, Magnus (Uno-X Mobility) m.t.

3. Nys, Thibau (Lidl-Trek) m.t.

4. Van Aert, Wout (Team Visma | Lease a Bike) m.t.

5. Romele, Alessandro (XDS Astana Team) m.t.

6. Azparren, Xabier (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) m.t.

7. Fisher-Black, Finn (Red Bull-BORA-hansgrohe) m.t.

8. Aular, Orluis (Movistar Team) m.t.

9. Labrosse, Jordan (Decathlon CMA CGM Team) m.t.

10. Hofstetter, Hugo (NSN Cycling Team) m.t.

11. Albanese, Vincenzo (EF Education-EasyPost) m.t.

12. Fedorov, Yevgeniy (XDS Astana Team) m.t.

13. Coquard, Bryan (Cofidis) m.t.

14. Bilbao, Pello (Bahrain Victorious) m.t.

15. Mulubrhan, Henok (XDS Astana Team) m.t.