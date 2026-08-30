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Clasificación Vuelta a España 2026 tras la 9 etapa | Enric Mas da el golpe en la etapa y en la general

El ciclista balear logra la primera victoria española en esta edición de La Vuelta y amplía su ventaja con respecto a sus perseguidores

Clasificación Vuelta a España 2026 tras la 9 etapa | Enric Mas da el golpe en la etapa y en la general

Enric Mas mantuvo el maillot rojo de líder@lavuelta

Antonio José MedinaAntonio José Medina 4 min lecturaSin comentarios

Carlos Mas se ha encargado de marcar territorio en el primer día que defendía el maillot rojo y se ha impuesto en la novena etapa de la vuelta Ciclista a España 2026 con final en Aitana.

El ciclista balear, de paso, ha roto varios registros negativos, ya que ha dado un triunfo de etapa al Movistar Tean en la Vuelta varios años después y ha logrado mantener el liderato de un español por primera vez desde 2018.

Su victoria, además, ha llegado aparejada con más segundos sobre sus principales rivales, a los que aleja en la clasificación. Con él sólo ha llegado el australiano Onley, que estaba a más de dos minutos en la general. A Roglic ya le saca un minuto y 18 segundos y a Gall 1:39.

Clasificación de la etapa 9 de la Vuelta a España 2026

1. Mas, Enric (Movistar Team) 05:10:40

2. Onley, Oscar (Netcompany INEOS Cycling Team) m.t.

3. Roglic Primoz (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 12

4. Gall, Felix (Decathlon CMA CGM Team) + 18

5. Rodriguez, Cristian (XDS Astana Team) + 20

6. Skjelmose, Mattias (Lidl-Trek) + 20

7. Widar, Jarno (Lotto-Intermarché) + 25

8. Tejada, Harold (XDS Astana Team) + 33

9. Carapaz, Richard (EF Education-EasyPost) + 54

10. Buitrago, Santiago (Bahrain Victorious) + 01:41

11. Kuss, Sepp (Team Visma | Lease a Bike) + 01:44

12. Mühlberger, Gregor (Decathlon CMA CGM Team) + 01:44

13. Debruyne, Ramses (Alpecin-Premier Tech) + 01:51

14. Berthet, Clément (Groupama-FDJ United) + 01:51

15. Omrzel, Jakob (Bahrain Victorious) + 01:51

Clasificación general de la Vuelta a España 2026 tras la etapa 9

1. Mas, Enric (Movistar Team) 28:34:03

2. Roglic, Primoz (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 01:18

3. Gall, Felix (Decathlon CMA CGM Team) + 01:39

4. Onley, Oscar (Netcompany INEOS Cycling Team) + 02:20

5. Carapaz, Richard (EF Education-EasyPost) + 03:26

6. Skjelmose, Mattias (Lidl-Trek) + 03:57

7. Kuss, Sepp (Team Visma | Lease a Bike) + 04:09

8. Tejada, Harold (XDS Astana Team) + 04:39

9. Mühlberger, Gregor (Decathlon CMA CGM Team) + 07:33

10. Omrzel, Jakob (Bahrain Victorious) + 08:05

11. Berthet, Clément (Groupama-FDJ United) + 09:32

12. Widar, Jarno (Lotto-Intermarché) + 09:34

13. Rodriguez, Cristian (XDS Astana Team) + 09:42

14. Martin-Guyonnet, Guillaume (Groupama-FDJ United) + 12:58

15. Bisiaux, Léo (Decathlon CMA CGM Team) + 13:51

16. Riccitello, Matthew (Decathlon CMA CGM Team) + 15:36

17. Rodríguez, Juan (EF Education-EasyPost) + 16:54

18. Debruyne, Ramses (Alpecin-Premier Tech) + 16:57

19. Zana, Filippo (Soudal Quick-Step) + 24:01

20. Pickering Finlay (Team Jayco-AlUla) + 24:43

21. Svestad-Bårdseng Embret (Netcompany INEOS Cycling Team) + 27:36

22. Hirt Jan (NSN Cycling Team) + 31:05

23. Aparicio Mario (Burgos Burpellet BH) + 31:28

24. García Raúl (Movistar Team) + 35:20

25. Buchmann Emanuel (Cofidis) + 40:17

26. Buitrago Santiago (Bahrain Victorious) + 41:12

27. Sivakov Pavel (UAE Team Emirates-XRG) + 41:48

28. Rodriguez Carlos (Netcompany INEOS Cycling Team) + 45:45

29. Paret-Peintre Valentin (Soudal Quick-Step) + 46:31

30. Bouwman Koen (Team Jayco-AlUla) + 47:12

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