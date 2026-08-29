Coquard frustra al Visma en el caos que destrozó las esperanzas de Pogacar

El francés del Cofidis se impone en una octava etapa de la Vuelta a España que vivió la retirada del número uno del mundo

La octava etapa de la Vuelta a España 2026, entre Puçol y Xeraco, ya es historia de la ronda española. Los 171 kilómetros que separaban la salida de la llegada no parecían ser trascendentales en el desarrollo de la misma, pero pasaron tantas cosas que se han convertido en decisivos.

Como se esperaba acabó con el grupo unido y jugándose la etapa al sprint. Pero con un ganador con el que no se contaba. Cuando todos apuntaban a un tercer triunfo de Brennan, el francés Bryan Coquard (Cofidis) fue el vencedor al esprint tras imponerse a los otros dos nombres que emergían entre los favoritos: el danés Mads Pedersen, Mads (Lidl-Trek) y el belga del Lidl-Trek Jordi Meeus.

No fue la única variación no prevista, ya que el gran cambio había llegado antes. Tadej Pogacar se caía a unos 30 kilómetros para el final y se retiraba de la prueba. El auténtico dominador de la carrera decía adiós y dejaba todo abierto en la general y con Enric Mas como sorprendente líder.

"La caída de Pogacar es una gran pena. Es lamentable que haya caídas y que sea Tadej uno de los afectados con el maillot rojo. Espero que se mejore rápido, aún nos quedan unas cuentas carreras y espero que llegue bien a ellas. (...) Sólo le digo que esté tranquilo porque estará en las mejores manos. Espero que se recupere pronto", señalaba Enric Mas nada más llegar a meta.

El ciclista balear no quiso posar con el maillot rojo puesto por respeto al que lo había llevado hasta este día. A partir de este domingo le tocará defenderlo. "Mañana saldré de líder y cogeremos la responsabilidad. Trataremos de mantener el maillot rojo", admite el líder del Movistar Team.

Pogacar podría pasar por el quirófano

La caída de Pogacar acaparó toda la atención en los últimos kilómetros hasta que se supo un primer diagnóstico de lo que sufría. El ciclista del UAE Team Emirates presenta un traumatismo craneoencefálico con una posible fractura en la clavícula izquierda y varias contusiones.

El doctor Álvaro Ortiz, que fue quien lo atendió tras el accidente, señaló en RTVE que el ciclista esloveno tuvo una caída "bastante fuerte" que le produjo "mucho dolor". "Ha intentado subirse a la bicicleta, pero al apoyar el brazo izquierdo no ha podido ejercer presión" por lo que decidió retirarse y fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario. Tras esto, no quiso aventurar el tiempo de recuperación, ya que todo depende de las pruebas. Lo que sí está claro es que "si tiene alguna fractura podría ser quirúrgico incluso", por lo que no se descarta que tenga que pasar por el quirófano y decir adiós al Mundial de Canadá.

Muchas caídas y algunos abandonos

Con todo lo vivido, la etapa pasó a un segundo plano. Y eso que los problemas llegaron desde el inicio, en la salida neutralizada, con una caída que dejó fuera de combate a Diego Uriarte y Gaffuri. Y otra caída, ya con la etapa en desarrollo, afectó a Carlos Rodríguez y a Carlos Canal.

Sinuhé Fernández animó la fiesta con una larga escapada, aunque el último intento fue para Xavier Mikel Azparren, pero los hombres del Visma, de Brennan y Van Aert, se encargaron de que se cumpliera el guion y se llegara al esprint. No les sirvió de mucho, porque el ganador fue otro: Bryan Coquard.

Enric Mas tendrá que defender su primer maillor rojo en una etapa decisiva. Este domingo llega la novena etapa, entre la Vila Joiosa y el Alto de Aitana, de 187,4 km, que acumula en su recorrido 5.166 metros de desnivel. Antes de llegar al Alto de Aitana (1a), de 22 km de subida hasta meta, se pasa por otras cinco dificultades: el alto de Taberna (2a), Miserat (1a), Tollos (3a), Tudons (2a) y Benifallim (2a).

Clasificación de la etapa 8 de la Vuelta a España 2026

1. Coquard, Bryan (Cofidis) 03:47:06

2. Pedersen, Mads (Lidl-Trek) m.t.

3. Meeus, Jordi (Red Bull-BORA-hansgrohe) m.t.

4. Turner, Ben (Netcompany INEOS Cycling Team) m.t.

5. Labrosse, Jordan (Decathlon CMA CGM Team) m.t.

6. Romele, Alessandro (XDS Astana Team) m.t.

7. Tronchon, Bastien (Groupama-FDJ United) m.t.

8. Hofstetter, Hugo (NSN Cycling Team) m.t.

9. Aular, Orluis (Movistar Team) m.t.

10. Brennan, Matthew (Team Visma | Lease a Bike) m.t.

11. Braet, Vito (Lotto-Intermarché) m.t.

12. Govekar, Matevz (Bahrain Victorious) m.t.

13. Covi, Alessandro (Team Jayco-AlUla) m.t.

14. Mulubrhan, Henok (XDS Astana Team) m.t.

15. De Jong, Timo (Team Picnic PostNL) m.t.