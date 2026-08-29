Sevilla - Atlético de Madrid, en directo la jornada 3 de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue con ESTADIO Deportivo la narración completa, minuto a minuto, del choque que enfrenta a nervionenses y colchoneros en el Ramón Sánchez-Pizjuán

En estas dos horas te contaremos las alineaciones oficiales en cuanto salgan y, después de seguir el encuentro, nos quedaremos para ofrecer un amplio análisis con la crónica, el uno a uno con las notas de los jugadores, la polémica y las declaraciones de los protagonistas

Mi nombre es Aitor Torvisco y te invito a que te quedes por aquí cerquita que vamos a ir repasando lo más destacado de la previa de este encuentro de la jornada 3 de LaLiga EA Sports .

Abrimos el directo en el que te vamos a contar, minuto a minuto, todo lo que ocurra en el encuentro que a partir de las 21:30 horas disputarán el Sevilla FC y el Atlético de Madrid en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El suizo está en la nevera a la espera de su traspaso (Olympiacos y Bolonia no acaban de dar el paso) y al hispano-argentino cabe apuntarle aún como baja; ya que pese a encontrarse en Francia desde el viernes, su fichaje por el Racing de Estrasburgo aún no es oficial.

Con el brasileño, al margen de su déficit físico, el club apura sus opciones de encontrarle una salida. Aún más urgente es lo del portugués, apartado del grupo desde la pretemporada.

Te recordamos que el Sevilla FC llega a este partido con las bajas de Marcao Teixeira , Fábio Cardoso , de Rubén Vargas y de Joaquín Martínez 'Oso' .

También ha llegado sin el sancionado Robin Le Normand -expulsado por roja directa ante el Villarreal- y sin el lesionado Alex Sorloth.

Los de García Plaza, con una media de edad de 22,5 años en los cuatro de arriba, tiran de oficio para desequilibrar la contienda en La Catedral en el primer cuarto de hora y sentenciarla en el mismo tramo de la reanudación; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

Con seis de seis, llegó a la jornada 3 como colíder, empatado con el Real Betis, FC Barcelona y Real Madrid; pero ocupando la primera plaza gracias a su mejor diferencia de goles.

El conjunto rojiblanco igualó un encuentro que se le complicó en la segunda mitad con dos penaltis en contra y la expulsión directa de Le Normand; el 'Submarino' dejó escapar su ventaja y repitió el resultado del estreno en Santander evidenciando otra vez falta de contundencia en las áreas. Así te lo contamo s, minuto a minuto

El club colchonero tampoco conoce la derrota en lo que va de curso, aunque sólo aprovechó uno de sus dos duelos con la condición de local. Ante el Villarreal CF perdió dos puntos... o recuperó uno con el mérito de jugar muchos minutos con 10.

En el extremo zurdo apuesta por doblar lateral con Suazo y Julio Díaz, guardándose a Ejuke como revulsivo. La otra novedad es la suplencia de Sangante

Luis García Plaza apuesta por una alineación ofensiva, con Guridi al lado de Agoumé para mantener de enganche a Peque y en detrimento de Kochorashvili

Ha habido un error y no ha salido publicado el once del Sevilla FC, que salió hace ya unos minutos

Oblak estará en portería; defensa para Llorente, Pubill, Hancko y Grimaldo ; Pablo Barrios y Hjulmand en la sala de máquinas, con Giuliano Simeone, Kang-in Lee y Baena en segunda línea. Ademola Lookman seguirá haciendo de '9' en ausencia del lesionado Sorloth y del polémico Julián Álvarez

El delantero argentino sigue 'out', deprimido para uno y en rebeldía para otros, y se perderá el partido ante el Sevilla tras ausentarse de todos los entrenamientos de esta semana. El Cholo admite que su ausencia, unida a la del lesionado Sorloth, condiciona mucho a su equipo en el Sánchez-Pizjuán

Luis García Plaza se sincera con la salida de Oso, la situación de Vargas y la recta final del mercado del Sevilla: "Es un palo"

"Es un palo". El técnico sevillista, más breve en sus respuestas de lo habitual, reconoce que "es un palo" perder a Oso, confirma la ausencia de Vargas y lamenta la falta de efectivos en el ocaso de la ventana estival

El Sevilla FC y el Atlético de Madrid se enfrentan en la noche de este sábado en el hispalense estadio Ramón-Sánchez Pizjuán con la complicadísima misión de conseguir que sus aficionados no piensen en el mercado de fichajes, al menos durante la hora y media que aproximadamente estará rodando el balón por el terreno de juego del coliseo nervionense en este choque correspondiente a la jornada 3 de LaLiga EA Sports que arranca a partir de las 21:30 horas y que ESTADIO Deportivo va a narrar, minuto a minuto.

El Sevilla FC, colíder de LaLiga con seis puntos de seis

El equipo de Luis García Plaza, a pesar de las evidentes carencias cualitativas y sobre todo cuantitativas de su plantilla, ha arrancado de manera sobresaliente el nuevo campeonato liguero. En la primera jornada, remontó un tempranero tanto de Álvaro García tras un clamoroso error de Arouna Sangante.

Remontó y venció por 2-1 al Rayo Vallecano con sendos penaltis transformados por Guridi y por 'Peque'. Luego, aprovechó los errores del Athletic Club para vencer por 1-3 en San Mamés con tantos de Oso, Isaac Romero y Ejuke, sólo maquillado luego por Paredes. Así, el Sevilla FC llega a esta tercera fecha como colíder de LaLiga con un pleno de seis puntos.

El Atlético arrancó con cuatro puntos de seis como local

Por su parte, el conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone ha arrancado el curso con dos partidos seguidos en el Metropolitano y afronta en la capital andaluza su primera salida de la temporada. Llega igualmente invicto, aunque con dos puntos menos que su rival, pues suma cuatro de seis. Venció por 2-0 ante el Málaga CF en el estreno, con dianas de Kang-in Lee y Álex Baena.

La semana pasada, de nuevo ante su público, el Atlético firmó un empate contra el Villarreal CF (2-2) en un vibrante encuentro lleno de ocasiones y polémica. Marc Pubill y Giuliano Simeone nivelaron los tantos de Mikautadze y Gerard Moreno, que transformó un penalti que también le costó la expulsión de Le Normand.

El 'culebrón' de Rubén Vargas y el drama de Julián Álvarrez

Esa expulsión convierte al central hispano-francés en una de las cinco bajas que el Atlético lamenta para este encuentro contra el Sevilla FC. Alex Sorloth se lo pierde por motivos físicos y Thomas Lemar y Obed Vargas, por decisión técnica. Por encima de todos, Julián Álvarez es el tema estrella de la previa al ausentarse por el desgaste mental que le produce la negativa rojiblanca a negociar a la baja su venta al FC Barcelona.

Si los visitantes andan sin delanteros, en el cuadro local faltan extremos. En el Sevilla FC, el 'culebrón' de esta recta final de mercado veraniego de fichajes lleva el nombre de Rubén Vargas, con el canterano Oso traspasado al Racing de Estrasburgo a falta sólo de la oficialidad y con Marcao Teixeira fuera de la convocatoria una vez más por motivos muy diversos.