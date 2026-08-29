Bartra habla claro tras la estrepitosa derrota del Betis: "Tenemos que hacernos más fuertes"

El '5' verdiblanco anotó su primer gol de la temporada en el momentáneo 1-1 ante el Levante UD, que acabó desnudando las carencias del equipo bético en la peor versión defensiva que se ha visto desde el inicio de la premporada hasta esta jornada 3 de LaLiga

Marc Bartra ha terminado el desastroso partido contra el Levante UD luciendo el brazalete de el capitán del Real Betis y le ha tocado ejercer como tal al término del mismo. La goleada por 5-2 y la desastrosa defensa, especialmente en los centros laterales o acciones a balón parado, han deslucido el primer tanto de la temporada del central catalán.

El '5' aprovechó un balón suelto peleado por Troy Parrott para hacer el momentáneo 1-1, pero luego ha estado igual de desacertado que el resto de sus compañeros en la 'manita' en el feudo granota. Lo ha admitido sin paliativos, al tiempo que ha señalado el remedio para que no se repita esto: "Tenemos que hacernos más fuertes".

Bartra confía en "que este golpe duro sirva para espabilar"

"Bueno, las sensaciones son todas las contrarias a las que hemos tenido en los dos primeros partidos de LaLiga. Pero bueno, que nos sirva para... que este golpe tan duro nos sirva para espabilar y para saber que no todos los partidos los vamos a ganar como ganamos los dos primeros", ha comenzado analizando Bartra a pie de césped, aún en caliente.

Después de comenzar con dos citas imbatido, el Betis se lleva cinco tantos del Ciutat de Valencia. "Al final de LaLiga pasada ya vimos que era esto, que cualquier partido se te podía complicar si no estás bien. Le pasó ayer al Villarreal contra el Alavés, hoy nos ha pasado a nosotros con el Levante... Y ahora, pues a tirar adelante y a demostrar que sólo ha sido un accidente de un día", ha explicado el '5' verdiblanco ante las cámaras de DAZN.

El Betis paga muy caro todo un cúmulo de errores defensivos

El equipo de Pellegrini ha sufrido especialmente en los centros laterales -tres de los cinco goles llegan así- y ha sufrido varios desajustes que el Levante ha castigado de manera implacable: "No, cansancio, no. Creo que no hemos sido todos los sólidos que hemos sido durante estos dos partidos, incluso durante toda la pretemporada. Tanto a nivel de conceptos de grupo, como estar compactos, como también luego a nivel individual de errores puntuales que no se pueden cometer".

El Levante desnuda las carencias del Betis, que ahora recibe al Real Madrid

"En la primera parte nos han metido el gol, pero nos hemos repuesto. Nos han metido otro, hemos vuelto a meter otro... Pero luego creo que eso hay que defenderlo. Cuando hemos hecho lo más difícil, hay que saber aguantar eso. La segunda parte tampoco ha sido buena. El año pasado también sufrimos algún partido que había sido muy malo y luego nos reponíamos siempre. Confío mil en este vestuario, pero nos tenemos que hacer más fuertes. Ése es el paso adelante que hay que dar", ha concluido.