Puntos uno a uno del Real Betis en su visita en LaLiga EA Sports al Levante: suspensos generalizados

El equipo verdiblanco ha caído con contundencia en el Ciutat de Valencia ante el Levante donde sus pecados defensivos acabaron siendo definitivos; pobres actuaciones individuales de los de Manuel Pellegrini en un día para olvidar

El Real Betis ha caído derrotado en el Ciutat de Valencia ante el Levante este sábado (5-2). Los errores defensivos y la debilidad atrás resultaron decisivos. Por los locales marcaron Dela, Bardeli y Brugué por partida doble, y Olasagasti; mientras que los goles verdiblancos fueron obra de Marc Bartra y de Riquelme. Así vivimos y contamos el partido minuto a minuto

Así jugaron los verdiblancos

ÁLVARO VALLES: 4

Un portero que encaja cinco goles no puede aprobar, aunque ciertamente poco se le puede reprochar al rinconero en cada uno de los tantos recibidos, incluso firmó alguna parada interesante que evitó un marcador más amplio. Vendido por su defensa en muchas acciones.

BELLERÍN: 3

Erró en la floja entrega que no llegó a Bartra y que propició el segundo gol del Levante. Además del fallo sufrió en su banda para cerrar las acometidas levantinistas. No fue su día y, aunque apareció en alguna ocasión en ataque, sufrió sobre el verde.

BARTRA: 3

Cierto es que firmó una gran definición en el primer gol del Betis, pero su partido defensivo no estuvo a la altura. Apareció en algunas de las fotos de los goles con marcas en las que llegó tarde para encimar al rival. Problemas también con los balones largos a sus espaldas.

NATAN: 3

Como toda la línea defensiva fue un partido para olvidar. Se había escapado de las fotos de los goles, hasta que en el quinto estuvo muy endeble también para defender su marca. Esta vez su contundencia y solidez tan habitual desaparecieron por completo.

FRAN GARCÍA: 4

Animoso en ataque gracias a su velocidad, el lateral fue uno de los argumentos ofensivos del Betis, especialmente en la primera parte. Interesante algunos de sus centros, aunque también sufrió en la parcela defensiva.

FACUNDO BERNAL: 3

No fue el pegamento que el eje de la defensa y el ataque necesitaba. Demasiado tibio en algunas acciones que requerían más energía y una mayor alerta. No es su principal cometido, pero tampoco aportó demasiado en la construcción.

MARC ROCA: 4

Mantuvo el tipo durante la primera parte, sin grandes alardes e incluso peinó el balón para el segundo gol; pero el mediocampo del Betis necesitaba más consistencia y no se la terminó de dar. Le puso a Parrott un balón muy claro que el irlandés no aprovechó.

ANTONY: 4

Lo intenta, tiene chispa y es un incordio para las defensas rivales que saben que no se pueden relajar con el brasileño. Sin embargo su estatus en el Betis demanda que sea determinante y decisivo y en esta ocasión no lo fue en el Ciutat de Valencia.

ISCO: 5

Ya el simple hecho de que jugara de titular y que sumara casi una hora en el campo es un paso dentro de su proceso. Siempre que la jugada pasaba por sus pies mejoró, aunque le falta aún físico para desenvolverse a más ritmo y poder ser más decisivo.

RIQUELME: 4

Apareció en las fotos de los dos goles del Levante a balón parado, donde estuvo laxo en las marcas. En ataque sí aportó, incluso haciendo el segundo tanto bético, y buscó la pelota una y otra vez desde la banda para intentar armar acciones ofensivas.

PARROTT: 4

Apareció en el primer gol verdiblanco, más por fe e insistencia que por claridad, en la segunda parte erró un cabezazo en una posición franca con todo a favor para marcar. No terminó de conectar con sus compañeros.

SUPLENTES

FORNALS: 4

Salió cuando el partido estaba cuesta arriba para el Betis y no terminó propiciar cambio alguno en la dinámica de juego. Tiene clase, eso sí. Algún disparo, algún control... pero, como el resto, no fue su mejor día.

CUCHO HERNÁNDEZ: 4

Dio la impresión de tener más peso y presencia en el ataque del Betis, incluso conectó mejor con sus compañeros. Claro que eso no se tradujo en nada decisivo.

DEOSSA: 3

Fallón el colombiano que tampoco fue un cambio que generara algo distinto con el marcador en contra. Da la impresión de no encontrar su sitio ni función en este equipo.

PABLO GARCÍA: 5

Tuvo orgullo y amor propio cuando salió al campo. Primero desde la izquierda, luego como segunda punta. Cierto es que no sirvió para la remontada.

ABDE: 5

Regresó a los terrenos de juego y eso es una extraordinaria noticia. Detalles de calidad y desborde. Su vuelta, la mejor noticia del partido para el Betis.

PELLEGRINI: 3

Esta vez las rotaciones no funcionaron y los errores defensivos continuados acabaron siendo la tumba del Betis. Responsable en las victorias, también en las derrotas como en esta ocasión. No encontró la fórmula para hacer reaccionar a su equipo con los cambios.