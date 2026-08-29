El Betis ya conoce las fechas y horarios de sus ocho partidos en la Fase Liga de la Champions

Tras el sorteo celebrado este pasado jueves, la UEFA ha publicado hoy sábado el calendario concreto de los 36 equipos participantes, dándose a conocer así los detalles de los choques del conjunto verdiblanco ante Oporto, Feyenoord, Como y Arsenal (en casa por ese orden) y frente a Lille, Borussia de Dortmund, Slovan Bratislava y Bayern Múnich (a domicilio)

El Betis ya conoce las fechas y los horarios de sus partidos de Champions. UEFA

El Real Betis conoció este pasado jueves sus ocho rivales en la Fase Liga de la Champions, a la que regresa después de 21 años. Se vislumbra un camino complicado por delante dada la identidad de los adversarios, pero la ilusión es máxima tanto en el seno del club como entre los aficionados verdiblancos. Muchos de ellos, de hecho, comenzaron a programar unos desplazamientos que a buen seguro serán masivos desde el mismo momento en que salieron las bolas del sorteo.

"Todos me están diciendo que a ver si me entero, para sacar los vuelos antes", confesaba al respecto el CEO del Real Betis, Ramón Alarcón, directamente desde el Foro Grimaldi de Mónaco. Pero ha sido este sábado cuando la UEFA ha dado a conocer el calendario concreto de los 36 equipos que tomarán parte en la máxima competición continental, con las fechas y los horarios de los partidos, disputando todos ellos ocho encuentros en esta fase, cuatro de ellos como local y cuatro a domicilio.

Estreno en Francia el 8 de septiembre y dos choques seguidos en La Cartuja en octubre

Así, para arrancar, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini visitar al LOSC Lille francés en el Estadio Pierre-Mauroy, con capacidad para 50.186 espectadores, el martes 8 de septiembre a las 21:00 horas, mismo horario del debut en La Cartuja, que tendrá lugar frente al Oporto portugués el miércoles 14 de octubre.

Una semana después, el miércoles 21 de octubre, tocará abrir de nuevo las puertas del coliseo hispalense para enfrentarse al Feyenoord, también a las 21:00 horas, mientras que uno de los desplazamientos más esperados llegará el miércoles 4 de noviembre, fecha del encuentro ante el Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park (21:00 horas).

La visita del Como, la única a las 18:45 horas

El mes de noviembre se cerrará con un segundo viaje consecutivo a domicilio, a Eslovaquia, donde aguardará la 'cenicienta' de sus rivales, el Slovan de Bratislava, el martes 24, también a las 21:00 horas. Tras ello, serán de nuevo dos los choques consecutivos en casa. Primero ante el Como de Jesús Rodríguez y Assane Diao, que volverá el miércoles 9 de diciembre, en el único de los encuentros que dará comienzo a las 18:45 horas.

Un cierre de la Fase Liga por todo lo alto: Arsenal y Bayer Múnich en una semana

Ya en 2027, en una recta final de lo más exigente, el cuadro heliopolitano recibirá en La Cartuja al Arsenal, vigente campeón de la Premier League, el miércoles 20 de enero (21:00 horas). Sin duda, un choque de altos vuelos ante el actual subcampeón de la competición, con el recuerdo de la victoria lograda este mismo verano en Dublín ante el conjunto dirigido por Mikel Arteta (1-3). Aunque no lo será menos el último duelo de esta Fase Liga, con la visita al Allianz Arena para verse las caras con el Bayer Múnich, el miércoles 27 de enero a las 21:00 horas.

Los ingresos económicos y el sistema de competición

Sólo por participar en la Fase Liga, el Real Betis tiene asegurado un importante ingreso económico que, en el peor de los casos, reportaría una ganancia mínima por encima de los 20 millones de euros (entre premios deportivos y el 'vallue pillar' de la UEFA). A partir de ahí, será su andadura en el torneo la que pueda posibilitar nuevos beneficios en esta ronda, pues los mismos dependerán de los resultados obtenidos y de la clasificación final.

Los ocho primeros en la Fase Liga avanzarán automáticamente hacia los octavos de final, mientras que los equipos situados entre el puesto 9º y el 24º disputarán una eliminatoria de 'play offs' a doble partido -equivalente a una ronda de dieciseisavos- para acceder al 'Top 16'. Los clubes que ocupen las 12 últimas posiciones quedarán definitivamente eliminados de las competiciones de Europa.

Ronda de 'Play-offs': 16/17 y 23/24 de febrero de 2027

Octavos de final: 9/10 y 16/17 de marzo de 2027

Cuartos de final: 6/7 y 13/14 de abril de 2027

Semifinales: 27/28 de abril y 4/5 de mayo de 2027

Final: 5 de junio de 2027