Reacciona con gran optimismo al sorteo de la Champions: "Estamos contentos; Europa va a conocer al Betis"

El secretario técnico Álvaro Ladrón de Guevara, que ha seguido el sorteo desde su despacho de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, y el CEO Ramón Alarcón, que ha estado presente en el Foro Grimaldi de Mónaco, han sido los encargados de ofrecer el primer análisis de la Fase Liga que le enfrentará con tres campeones europeos y varios 'gallitos'

El Real Betis ha conocido en la tarde de este jueves sus ocho rivales en la Fase Liga de la UEFA Champions League, competición que jugará por segunda vez en toda su historia y a la que regresa después de 21 años de espera. El Arsenal FC inglés, los alemanes del FC Bayern de Múnich y del Borussia de Dortmund, el FC Porto portugués, el Feyenoord de Rotterdam neerlandés, el LOSC Lille francés, el Como 1907 italiano y el Slovan de Bratislava eslovaco serán los complejos obstáculos que el equipo verdiblanco ha encontrado en el sorteo celebrado en el salón principal del Foro Grimaldi de Mónaco.

Un día histórico para el Betis

En el Principado ha estado representando al Real Betis en esta jornada histórica el CEO, Ramón Alarcón, y el UEFA Main Contact y director de Comunicación, Julio Jiménez Heras. No obstante, como no puede ser de otro modo, el sorteo se ha seguido con gran expectación en las oficinas de la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

Desde allí ha llegado la primera valoración institucional, que ha corrido a cargo del secretario técnico del Betis, Álvaro Ladrón de Guevara; a la que ha seguido el análisis por parte del número 3 del club. Una vez acatada la dificultad extrema de esta Fase Liga de la Champions, el Betis afronta con ilusión estos ocho encuentros de primerísimo nivel.

La mano derecha de Manu Fajardo ha analizado un evento que deparará el duelo entre profesor y alumno, Manuel Pellegrini y Vicent Kompany coincidieron en el Manchester City; así como el regreso a casa de dos canteranos heliopolitanos como Jesús Rodríguez y Assane Diao, que ahora militan en el Como 1907. Héctor Bellerín disfrutará con la reedición del amistoso del pasado 5 agosto en el que el Betis venció por 1-3 al Arsenal en Dublín, hay una visita al 'muro amarillo' de Dortmund con vuelta a casa para Marc Bartra...

La reacción de Álvaro Ladrón de Guevara tras conocer los ocho rivales del Betis

"Estoy contento, la verdad. Con mucha ilusión al afrontar un sorteo después de tantísimos años sin jugar la Champions. Esto es una ilusión para todo el beticismo. Estamos bastante felices con los desplazamientos que vamos a tener, con los rivales que nos han tocado en casa y con esa ilusión, por supuesto, de hacerlo muy bien", ha comenzado explicando Álvaro Ladrón de Guevara.No esperaba nada sencillo: "A ver, yo creo que todos los partidos van a tener su dificultad. Evidentemente, hay clubes de muchísimo nivel, de primer nivel europeo. Otros, quizás, no están tan acostumbrados a Champions, pero también son buenos equipos y si están ahí es por algo. No sé cuál será el más difícil, pero en casa vamos a tener que ser muy fuertes. Fuera también hay algunas salidas también fuertes, pero este equipo está preparado para enfrentarse a cualquiera".

Muchos partidos especiales y reencuentro con Eneko Angulo

"Habrá partidos especiales para muchos de nuestros jugadores. Es bonito reencontrarse y ya no solo con jugadores. En Arsenal tenemos a Eneko (Angulo, preparador físico y recuperador), que ha estado con nosotros muchísimos años en este club. O sea, que va a ser bonito siempre reencontrarse con amigos y, por supuesto, para algunos de nuestros futbolistas que puedan enfrentarse a clubes en los que ya han militado", ha añadido el secretario técnico del Betis en los canales oficiales de la entidad.

"Vamos a ir partido a partido y con muchísima ilusión, compitiendo siempre desde el primer minuto hasta el último. Somos capaces de absolutamente todo, así que confianza máxima en este grupo, en este cuerpo técnico, con nuestra afición... Estoy seguro de que nos vamos a hacer muy fuertes en casa y que fuera vamos a tener desplazamientos béticos masivos, segurísimo. Así que, bueno, vamos a ir partido a partido disfrutando del camino y ojalá podamos alargar el camino de la Champions lo máximo posible", ha concluido.

Ramón Alarcón tira de estoicismo: "El sorteo es duro pero es lo que esperábamos"

"Bueno, el sorteo es duro pero es lo que esperábamos, porque esta es la mejor competición de clubes del mundo. Yo creo que ha sido un sorteo muy bonito. Los partidos de fuera para los béticos... Bueno, es que vamos a dos templos como son el campo del Bayern y el muro amarillo de Dortmund. Y luego, viajaremos a Bratislava y a Lille".

"Y en casa, nada más y nada menos que un campeón de la Premier, como el Arsenal; el vecino Oporto; el Feyenoord, que el año pasado le pudimos ganar en la Europa League; y el Como, que es como nosotros, de 1907 y con el que tenemos un vínculo especial porque tienen allí a Jesús Rodríguez y a Assane Diao", ha resumido el CEO, Ramón Alarcón, ante los micrófonos de Movistar+.

El Betis quiere presentarse ante Europa

"Tenemos un camino muy bonito por delante. Yo creo que vamos a poder competir y que nuestra afición en casa va a responder a tope. Y seguro que también de viaje. Con el Arsenal jugamos este verano un amistoso en Dublín y tuvimos la suerte de ganar. Vamos a ver si nos acercamos a ese nivel y hacemos una gesta parecida. Todos, todos son partidos que la gente va a disfrutar".

"La gente en Europa va a conocer lo que es el Betis. Y esto era un paso más que queríamos dar en el club. Ahora, a disfrutar, a competir. Con muchísimo respeto, pero sin miedo. A partir del sábado hay una cuenta atrás. La UEFA ya pondrá la hora y se sabrán todos los desplazamientos. A partir de ahí, todo el mundo va a organizar sus viajes. Y ya digo que el Betis va a dar la cara, va a competir. Y a disfrutar. Y a luchar y pelear", ha recalcado Alarcón.