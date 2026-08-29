Levante - Betis: horario, canal y dónde ver en TV y online la jornada 3 de LaLiga EA Sports

El conjunto verdiblanco busca el nueve de nueve en su segunda visita consecutiva a Valencia, esta vez para medirse a un cuadro granota que se estrena en el Ciutat de València y aún no conoce la victoria

El Real Betis vuelve a comparecer en Valencia cuatro días después para medirse en esta ocasión a un Levante que se estrena como local en el Ciutat de València en LaLiga. Acuden los de Manuel Pellegrini como uno de los cuatro equipos que suman los seis puntos en juego (junto a Real Madrid, FC Barcelona y Sevilla FC), y con la intención por tanto de mantener esa positiva dinámica inicial, mientras que su rival solo ha logrado un punto hasta la fecha y ya empieza a estar necesitado.

Así llega el Real Betis

Haciendo gala de una excepcional competitividad, el conjunto verdiblanco ha firmado dos victorias por la mínima en las dos primeras jornadas, dejando en ambas su portería a cero. El gol de Rodrigo Riquelme desatascó el debut liguero en La Cartuja ante la Real Sociedad, con una desatacada actuación bajo palos de Álvaro Valles, y en Mestalla, frente al Valencia, fue Pablo García quien metió los tres puntos en el zurrón al firmar su primer tanto en el campeonato liguero.

El del Parque Alcosa ha viajado una vez más junto a sus compañeros hasta la capital del Turia, aunque su futuro sigue en el aire, apareciendo en escena el Olympiacos tras enfriarse las negociaciones con el Hull City. Con todo, la gran novedad es el regreso de Ez Abde a una convocatoria en la que son bajas Lo Celso, Aitor Ruibal, Morante y Diego Conde, todos ellos tocados físicamente; Junior Firpo, en su caso por motivos personales; y el no inscrito Gonzalo Petit, a quien se le busca una salida sin descartar ya un traspaso definitivo.

Así llega el Levante

Enfrente, el Levante acude a la cita sin conocer el triunfo y sin haber anotado ningún gol en sus dos choques a domicilio. No fue nada buena la imagen ofrecida en el estreno frente al Espanyol (3-0), aunque sí se atisbó una mejoría el pasado lunes en El Sadar, en el empate a cero ante Osasuna. Tras ello, el equipo dirigido por Luís Castro se aferra a su debut en casa con la esperanza de dar continuidad a la solidez mostrada la pasada campaña en el Ciutat de València, donde cayó por última vez en el mes de febrero. De ese modo buscará comenzar a construir desde ya una permanencia que no firmó el pasado curso hasta la última jornada, precisamente en La Cartuja.

Levante No Iniciado - Betis

¿Dónde ver por TV el Levante - Real Betis de LaLiga EA Sports?

El partido que disputan Levante y Real Betis este sábado 29 de agosto dará comienzo a las 17:00 horas en el Ciutat de València y se podrá ver en directo por DAZN La Liga TV (dial 55 en Movistar Plus y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300) en los establecimientos. El encuentro corresponde a la jornada 3 de LaLiga EA Sports.

¿Cómo seguir online el Levante - Real Betis de LaLiga EA Sports?

También se podrá seguir el choque de forma online a través de www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo. Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales del club verdiblanco y de la entidad grasnota habrá información actualizada al instante de este encuentro.