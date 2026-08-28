Crítico con los horarios de LaLiga, analiza el sorteo de la Champions y la enfermería del Betis: "Abde, sí; Lo Celso, Junior y Morante, no"

El entrenador santiaguino no entiende que el partido contra el Levante UD haya sido fijado a las 17:00 horas de un 29 de agosto, celebra su victoria número 100 como verdiblanco en LaLiga EA Sports y asegura que la dificultad de los rivales en la Fase Liga de la UEFA Champions League no asusta a esta plantilla

El técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, se ha vuelto a sentar en una rueda de prensa en esta semana interminable que arrancó el sábado pasado con el duelo en La Cartuja ante la Real Sociedad (1-0) y ha seguido con dos visitas seguidas a Valencia: la del martes, con una visita a Mestalla (0-1) en la que el chileno celebró su victoria 100 como verdiblanco en LaLiga, y la de este sábado contra el Levante UD, en la tercera jornada de esta 2026/2027 que tiene a su equipo como colíder de la clasificación con un pleno de seis puntos que intentará elevar hasta los nueve en el feudo granota.

Entre medias de estos tres encuentros en sólo siete días, en la tarde de este pasado jueves se celebró el sorteo de la UEFA Champions League que encuadró al Betis junto a rivales de postín como Arsenal FC, FC Bayern, Borussia de Dortmund, FC Porto, LOSC Lille, Feyenoord de Rotterdam, Como 1907 y Slovan Bratislava. Por si fuera poco, quedan sólo cuatro días para que cierre el mercado estival de fichajes con muchas incógnitas aún por resolver. De todo ello ha hablado Pellegrini desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, justo después su tercera y última sesión para preparar el choque contra el Levante.

Abde, entra en la convocatoria; Lo Celso y Morante, aún no y se cae Junior

"No, Gio no está en la lista de citados para el partido con el Levante. Está comenzando a hacer el calentamiento en el campo. Ya la semana pasada participó algo y la semana próxima se integrará en algunos trabajos; pero yo creo que lo normal es que le falten unos 15 días. Vamos a ir viendo cómo evoluciona la próxima semana, pero yo creo que le falta un poco más".

"Abde sí está en la lista; pero Morante, no", ha añadido Pellegrini. El marroquí se entrena con el grupo desde hace dos semanas pero sigue teniendo molestias, igual que el canterano, que no ha podido entrar en estas primeras citas de curso. También se cae Junior Firpo, ausente en el entrenamiento de este viernes por motivos familiares.

El que sí está es Álvaro Fidalgo, quien de momento también está inédito en esta 26/27: "Su rodilla no está al cien por cien, pero esta semana debería estar disponible. Es el mismo caso de Abde, que está también citado, pero vamos a ver mañana si le damos unos minutos o si tiene unos días más para cuidarse de una recaída, pues esas lesiones de rodillas son muy complicadas".

El partido ante el Levante y un horario incomprensible en agosto: 17:00 horas

"Sin lugar a dudas, que por la temperatura, es bastante extraño que se juegue a las cinco de la tarde. No hay ningún problema por jugarlo a las siete, entiendo. Habrá otros partidos en la televisión, pero creo que perjudica más al nivel de la liga que haya partidos que no sean de la mejor calidad. Si hay una temperatura alta, ojalá que no lo sea, jugando a las cinco de la tarde por supuesto que a todos los jugadores les cuesta mucho más dar su máximo nivel".

"Luego, sobre el Levante, nunca se sabe con qué equipo nos vamos a encontrar. Quizá vimos un Levante bastante débil en el primer partido contra el Espanyol y vimos un Levante muchísimo más sólido contra Osasuna. Depende mucho del rendimiento individual de los jugadores. Todos los equipos en sus casas son complicados. Como locales, tienen el apoyo de su gente y si queremos puntuar no podemos estar pensando en si es un Levante más fuerte o más débil. Tenemos que estar pensando que nosotros tenemos que dar un funcionamiento futbolístico colectivo y un rendimiento individual altos para no cometer errores".

Su victoria 100 en LaLiga como entrenador del Betis

"Bueno, pues con mucha alegría por ello. Primero, por los años que ya he estado aquí. Segundo, porque si estando ya en la séptima temporada hacemos 100 victorias, es un récord importante. Y bueno, la mayor de las felicidades es por poder entregar a los béticos toda la alegría que se merecen por estar siempre apoyándonos. Así que sí, creo que se han podido hacer seis buenas campañas, nos hemos podido clasificar siempre para Europa y yo soy el primer agradecido de poder hacer estas cifras en este club".

El sorteo de la UEFA Champions League

"El sorteo ha sido tal como esperábamos. Todos son equipos difíciles, de un nivel altísimo. Nosotros tenemos que intentar dar la talla en este campeonato (LaLiga) para buscar clasificarnos para el próximo. Me voy a enfrentar a Yaya Toure (ahora técnico del Slovan Bratislaba), que sé que tiene la mayor motivación y es un jugador al que le tengo mucho cariño".

"Tuvimos la fortuna de hacer la campaña en el Manchester City y él fue un jugador fundamental dentro del funcionamiento que teníamos como equipo. Me alegro mucho de que esté ya dirigiendo y que esté en la Champions. Le deseo la suerte con la excepción de ese partido en el que tiene que perder (contra el Betis)", ha respondido de manera distentida Manuel Pellegrini, quien también se medirá a otro de sus pupilos en el Ettihad Stadium como es Vicent Kompany (entrenador del FC Bayern).