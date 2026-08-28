Olympiakos hace la primera ofensiva al Betis por Pablo García con el Hull City aún al acecho

En ESTADIO Deportivo podemos confirmar la aparición de la oferta del Olympiakos por Pablo García, una propuesta que ha gustado en la entidad verdiblanca y que puede ser la opción para que el canterano salga del Betis, sin descartar una ofensiva del Hull City

Pablo García está llamado a ser uno de los culebrones del final del mercado del Real Betis. El gol en Mestalla le ha llenado de confianza a uno de esos jugadores de la cantera llamados a ser importantes dentro de la entidad de Heliópolis, aunque su primer gol haya costado tanto que llegase. Con ese tanto, se convirtió en historia del Betis, siendo el primer jugador en anotar desde prebenjamines al primer equipo, un logro inalcanzable de un jugador que es exaltado por la afición por ese beticismo que tanto pregona allá por donde vaya. Estas semanas están siendo decisivas para su futuro, y la incógnita crece sobre él.

En ESTADIO Deportivo, pudimos conocer de primera mano el interés del Hull City en el extremo del Parque Alcosa. El conjunto inglés, de todos los equipos que se habían interesado en él, fue el que más en serio apostó poniendo sobre la mesa la primera oferta para hacerse con sus servicios, de una cantidad cercana a los cinco millones fijos por un importante porcentaje del jugador. Tras varias conversaciones, y confirmar el dueño del club tiger que estaba al 90% hecho, la entidad verdiblanca reclamó una cantidad de ocho millones fijos por ese porcentaje. Esto no gustó nada en Inglaterra que, a pesar de continuar las conversaciones a día de hoy, no termina por decidirse si hacer una ofensiva por el extremo o no. Y, en todo este barullo, el que ha cogido su sitio es el Olympiakos.

Importante ofensiva griega por Pablo García

Tal y como ha adelantado Matteo Moretto, y hemos podido confirmar en ESTADIO Deportivo, el club griego ha puesto toda la carne en el asador por el jugador. La oferta es de nueve millones (variables incluidas) por el 70% del jugador, una oferta que ha gustado y mucho en el seno verdiblanco y que estaría muy cercana a las pretensiones del club sevillano. Cabe recordar que el Olympiakos era el equipo que estaba negociando con el Sevilla FC para hacerse con los servicios de Rubén Vargas, aunque no se ha podido consumar ese avance definitivo para poder dar ese okey a este movimiento.

Ahora toca esperar ver en qué queda la ofensiva griega, que estaría cercana a lo que busca el Betis con su traspaso. Tras consultar con el entorno del jugador, hemos podido conocer que todavía no existe acuerdo definitivo entre todas las partes, no habiendo dado el okey aún el jugador a la operación. Habrá que ver lo que va ocurriendo en estos días y si, en la locura de mercado, aparecen otros clubes.

El Hull City, un candidato que no debe olvidarse

Al club inglés no se le puede dar por descartado en esta pelea. A pesar de las informaciones surgidas en Inglaterra, distintas fuentes confirmaban que las conversaciones continuaban y que todo estaba a la espera de que el Hull City volviese a dar otro paso tras el cambio de condiciones. Este no ha llegado aún, aunque la aparición de esta oferta puede hacer cambiarlo todo. Un detalle importante es que en estos últimos días son varios clubes los que han llamado para conocer la situación del jugador, pero sin una oferta formal sobre la mesa. El fin de semana se antoja clave para saber el destino del jugador y también si estará finalmente en el Ciutat de València.