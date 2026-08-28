La cantera del Betis bruñe su fama en Europa: revancha con el Bayern, buenos recuerdos con el Oporto...

Mientras el sorteo de la Champions League se vivió como un acontecimiento histórico para el primer equipo, el vestuario del Juvenil A hizo piña para conocer sus ocho rivales en el camino más largo y más complejo en estas tres temporadas en las que se ha consolidado entre los mejores equipos de Europa

El Real Betis vivió en la tarde del jueves una jornada histórica con la segunda presencia en toda su historia en una edición de la UEFA Champions League, pero no sólo los jugadores del primer equipo estaban pendientes de lo que sucedía en el Foro Grimaldi de Mónaco. Además, la entidad también esperaba conocer los rivales a los que se enfrentará el Juvenil A en su tercera participación consecutiva en la UEFA Youth League, máxima competición continental en categoría sub 19 en la que exhibirá la inagotable producción de talento de su factoría en dos visitas a Alemania, una a Francia y otra a Eslovaquia; así como en sus partidos como local frente a clubes de primer nivel.

En los dos cursos anteriores, el Juvenil A del Real Betis se clasificó por méritos deportivos propios y se estrenó en la UEFA Youth League de la mano del ahora entrenador del filial, Dani Fragoso. En la presente campaña 2026/2027, la cantera heliopolitana se mantiene entre las mejores de Europa gracias al pasaporte conquistado por el primer equipo, que fue quinto y se llevó la plaza extra que conquistó LaLiga española. Por lo tanto, ambas escuadras competirán juntas por primera vez al más alto nivel continental y sus calendarios serán idénticos.

Un jueves en familia: victoria ante el Cádiz y quedada para ver el sorteo de la Champions

Los canteranos del Real Betis pasaron toda el jueves en familia. Por la mañana se desplazaron a las vecinas tierras gaditanas para enfrentarse al Cádiz CF en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz que el club amarillo tiene en terrenos de Puerto Real, en un nuevo amistoso de pretemporada que se saldó con un convincente triunfo por 1-3 labrado gracias a los goles de Bermúdez, Ivan Tretyakov y Atienza. A su regreso a la ciudad deportiva, el grupo permaneció unido para ver por televisión el sorteo y conocer a sus rivales en este tercer año consecutivo instalados en la élite del fútbol formativo a nivel continental.

Los rivales del Betis en la UEFA Youth League

El orden exacto de las jornadas y los horarios no se sabrán hasta este sábado, cuando la UEFA publicará todo el calendario de la Fase Liga en sus cuatro competiciones: Champions League, Europa League, Conference League y Youth League. Por lo tanto, el equipo de Javier Barrero participa esta vez por la 'Ruta de la UCL' -en los dos cursos anteriores fue por la 'Ruta de los Campeones'- y tendrá los mismos rivales que los mayores.

Es decir, se enfrentará como local a los equipos sub 19 del Arsenal FC inglés, del FC Porto portugués, el Como 1907 italiano y el Feyenoord de Rotterdam neerlandés. Asimismo, los cachorros béticos jugarán de visitantes ante los germanos FC Bayern de Múnich y Borussia de Dortmund, el LOSC de Lille francés y el Slovan de Bratislava eslovaco.

Venganza pendiente contra el FC Bayern y buenos recuerdos con el Oporto

Además de amasar en los dos últimos cursos varios títulos regionales y nacionales como la liga en el Grupo IV de la División de Honor, la Copa de Campeones o la Copa del Rey Juvenil, el Betis ha alcanzado las eliminatorias finales de la UEFA Youth League en sus dos participaciones.

En la 24/25 se quedó a las puertas de los octavos de final

Hace dos campañas, en su estreno en estas lides, el Real Betis cayó eliminado en la Ronda de 'Play-offs', equivalente a unos dieciseisavos de final, en un polémico encuentro contra el FC Bayen de Múnich (0-1). Dijo adiós demasiado pronto, después de un inicio arrollador en el que se impuso al FC Kairat Almaty kazajo, por un global de 11-1 (6-1 y 0-5) en la Segunda Ronda, y al US Sassuolo italiano, por 4-2 (3-1 y 1-1) en Tercera Ronda.

En la 25/26, el Inter eliminó al Betis del 'Top 16'

En la pasada 25/26, el Juvenil del Betis se impuso al FC Basilea suizo por un ajustado 4-3, después de remontar en la vuelta con un 2-0 la derrota por 3-2 en la ida de la Segunda Ronda; y superó con mucha suficiencia la siguiente eliminatoria contra el FC Porto, al que goleó por 9-0 (0-4 y 5-0).

También arrolló en la fase intermedia al Tottenham Hotspur inglés (5-1) y perdió en su primera experiencia en unos octavos de final en una desacertada cita contra el FC Inter de Milán italiano (5-3). En esta 26/27 volverá a verse con los portugueses y con los bávaros.