Xisco Muñoz: "La salida de Pellegrini sería una gran pérdida en este momento para el Betis"

El técnico del Johor DT ha explicado en ESTADIO Deportivo cómo ve el futuro del entrenador del Real Betis, además de analizar la posible llegada de Dani Ceballos, la que podría ser la guinda al mercado de fichajes: "Que lo firme un gran equipo seguramente sumaría muchísimo"

Xisco Muñoz defendió los colores del Real Betis desde la temporada 2005/2006 hasta la 2009/2010, cuando recaló en las filas del Levante. Ahora, dirige al Johor DT, dónde sigue alcanzando objetivos y consiguiendo títulos en Malasia. De esta manera, el técnico español ha analizado detalladamente, en ESTADIO Deportivo, diferentes temas actuales que rodean al equipo verdiblanco, como puede ser la figura de Manuel Pellegrini.

Xisco Muñoz se ha referido a la posible salida de Manuel Pellegrini del Real Betis, lo que sería "una gran pérdida en este momento". Por otro lado, el técnico del Johor DT ha destacado la mejoría del equipo verdiblanco en el caso de que Dani Ceballos fichará por el club de heliópolis en este mercado: "Un excelente jugador, que lo firme un gran equipo pues seguramente sumaría muchísimo a lo que es un punto más para el Betis".

Xisco Muñoz, sobre Manuel Pellegrini: "Es un gran entrenador, lo ha demostrado durante toda su carrera"

- ¿Cómo ve la figura de Pellegrini?

- Yo creo que Pellegrini le ha dado una estabilidad muy grande al Betis, les ha dado una ideología, una idea. Entonces creo que es algo muy positivo que siga creciendo, siga haciendo después de los años que conseguimos nosotros llegar a Champions, creo que no habían vuelto a llegar a Champions desde aquel año.

Creo que hay mucho trabajo por detrás para conseguir esos objetivos. Entiendo que Pellegrini es un excelente entrenador, lo ha demostrado durante toda su carrera. Entiendo que esté tantos años en el Betis, pues que al Betis también es lógico que todo le vaya bien.

- Se rumorea con su posible salida a Chile, ¿cree que sería una mala noticia para el Betis la salida de Pellegrini?

- No sabría decirte si podría irse a Chile o no. Lo que tú me comentas pues lógicamente, ahora sí te puedo decir que Pellegrini le ha dado mucha estabilidad al Betis y mucha capacidad de entendimiento y de juego, entonces la relación jugador-campo, entrenador, afición...todo está muy unido y entiendo que sería una gran pérdida en este momento para el Betis.

Xisco Muñoz avisa al Betis: "La Champions no es fácil para nadie"

- ¿Cómo cree que será el camino del Betis en esta nueva edición de la Champions League?

- Bueno la Champions no es fácil para nadie. En la Champions, cuando tú juegas competiciones europeas juegas contra los mejores equipos de Europa, entonces no hay partido fácil, no hay rival fácil, no hay situación fácil. Esperemos que le vaya bien, le deseo que sea un año muy bonito para ellos y seguramente pues como todos los equipos que juegan la Champions, tendrán altos y bajos durante las primeras fases.

Xisco Muñoz no tiene dudas con Dani Ceballos: "Es un excelente jugador"

- Se habla de la posible llegada de Dani Ceballos al Betis, ¿sería la guinda para esta plantilla? Ya con jugadores como Isco, Antony, Cucho o Fornals

- Sobre la posible llegada de Dani Ceballos al Betis te puedo dar mi opinión desde la lejanía. Desde siempre Dani es un excelente jugador. Creo que se va a combinar muy bien con Cucho, con Isco, con Antony o el mismo Fornals.

Creo que puede hacer pues un gran equipo pero bueno, hasta que estas cosas en el mercado no se dan nunca se sabe, pero Dani Ceballos, un excelente jugador, que lo firme un gran equipo pues seguramente sumaría muchísimo a lo que es un punto más para el Betis.

- ¿Qué le pareció el paso de Joaquín del césped a los despachos? En la dirección deportiva del Betis

- Joaquín, del césped a los despachos, será bueno donde esté o donde quiera estar. Joaquín tiene una magia especial, un aura especial sobre estas situaciones y sobre todo en el Betis, que al final es alguien muy representativo, donde creo que comunica muy bien, defiende muy bien esos colores y sobre todo representa muy bien a nivel mundial todo lo que es el sentimiento bético.