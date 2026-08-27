Xisco Muñoz, técnico del Johor DT: "Trabajamos como un equipo de Primera División en España"

El técnico del Johor DT atiende a ESTADIO Deportivo para explicarnos cómo está siendo su etapa en Malasia, la presencia de españoles en la plantilla y éxitos como el haber llegado el pasado año a los cuartos de final de la Champions asiática: "Para un club como el nuestro, que nunca había entrado, fue una experiencia pues muy bonita"

Xisco Muñoz lidera al Johor DT en la Liga de Malasia. El técnico español, que llegó al cargo en junio de 2025, ha conseguido grandes éxitos hasta el momento como el de llegar a los cuartos de final de la Champions asíatica el pasado año. El que fuera futbolista de Betis o Valencia ha atendido a ESTADIO Deportivo para explicar cómo está viviendo la experiencia: "Está siendo muy buena, más de lo que nos habíamos planteado".

Además, Xisco Muñoz ha valorado el hecho de que haya hasta diez españoles en la plantilla del Johor DT, destacando que les viene "muy bien". En este sentido, el técnico tiene el objetivo, sobre su manera de dirigir al grupo, de introducir a sus jugadores "los tiempos, que nos gusta, en nuestra metodología española un poco en el fútbol asiatico".

Xisco Muñoz: "La experiencia está siendo muy buena, el Johor DT es un club muy grande"

- ¿Cómo está siendo su experiencia en Malasia?

- La experiencia en Malasia creo que está siendo muy buena, más de lo que nos habíamos planteado en un primer momento. El club es un club grande, con grandes instalaciones, con grandes objetivos. Muy muy muy ilusionado. El año pasado conseguimos hacer historia que era entrar a cuartos de final de la Champions asiática, que para un club como el nuestro que nunca había entrado, pues fue una experiencia pues muy bonita, ya que jugar unos cuartos de Champions a estos niveles es algo espectacular y bueno pues eso te digo, la experiencia está siendo muy buena.

Conseguimos todos los títulos nacionales, eso es importante y bueno, siempre intentar hacer las cosas bien para que el próximo año, el año que entra pues sea un poquito mejor. Esperemos que así sea y aunque los objetivos cada vez se hacen más difíciles de conseguir, porque está la línea muy fina, para conseguirlos pues intentar hacer algo mejor que lo que hicimos el año pasado.

- ¿Esperaba que su etapa en el Johor DT fuera tal y cómo le esta yendo ahora?

- Cuando analizamos el proyecto sé que era un proyecto bastante ambicioso, bastante grande, donde lo más importante es que la gente que trabaja aquí, tanto el propietario tiene muchas ganas de seguir creciendo en Asia, de hacerse más grande aún. Entonces, eso lleva que tenemos bastante responsabilidad y bastante presión para que las cosas salgan bien pero a la vez también nos da muchas facilidades para que así sea, tanto instalaciones, jugadores, todo lo que intentamos mejorar a nivel profesional, pues la verdad que nos ofrecen para intentar que todo vaya hacia adelante.

Xisco Muñoz: "Trabajamos como un equipo de Primera División de España"

- ¿Cómo valora el hecho de que haya hasta diez españoles en la plantilla?

- Nos viene muy bien. Primero porque, no solo en la plantilla, sino trabajando también en el club, casi todos o mucha gente somos españoles, entonces trabajamos como un equipo de Primera División en España, donde tenemos las facilidades para que así sea, y el entendimiento, la misma metodología, la misma forma de ver las cosas, la misma exigencia.

Creo que es algo muy bueno en el staff. Luego en los jugadores pues sobre todo pues introducir los tiempos que nos gusta en nuestra metodología española un poco en el fútbol asiatico, que al final creo que es algo muy importante donde el talento, el nivel táctico, un poco las capacidades y el entendimiento del juego.

Creo que nos viene bien tener un grupo que está complementado por grandes jugadores de diferentes países y sobre todo por las grandes estrellas que tienen aquí en Malasia. Entonces creo que es un grupo bastante equilibrado donde entrenarlos es una gran experiencia y sobre todo tenemos grandes objetivos a intentar conquistar.

Xisco Muñoz y el estreno con título este año: "Fue muy buen partido el que hizo el grupo"

- Vienen de ganar el partido inaugural de la temporada, ¿qué sensación les dejó el 3-0?

- La verdad que muy contento. Conseguir el primer título del año no es fácil. Siempre en las primeras jornadas o la primera final porque vienes de una pretemporada, situaciones buenas, situaciones malas, situaciones de jugadores nuevos que tienen que adaptarse a entender el contexto. La verdad que muy contento. Fue un muy buen partido el que hizo el grupo. Entonces pues al final conseguir un buen resultado, un 3-0 para nosotros es algo muy bueno y muy importante, entonces hay que seguir para seguir mejorando hacia el camino de la Champions.

- Se midió a equipos de España y Europa, como el Chelsea, en pretemporada, ¿cree que existen tantas diferentes entre las competiciones?

- Sí, en la pretemporada intentamos buscar equipos de gran nivel. Intentamos buscar en España fue el Elche, en Inglaterra fue el Chelsea, el Glasgow. Creo que lo más importante es exigirnos, hacer muy buena pretemporada a parte del resultado, aunque también fueron resultados muy muy positivos. Al final con el Elche empatamos, creo que con el Glasgow también empatamos y el Chelsea también.

Creo que los tres fueron partidos muy exigentes donde nos demandaron muchas cosas que al final muchas veces carecen en nuestra liga y la verdad que intentamos hacer una pretemporada bastante exigente para que los jugadores estén preparados para cuando lleguen los momentos de mayor exigencia.