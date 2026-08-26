Rafael Leão se marcha a Turquía: Galatasaray y Milan ultiman la negociación

El club turco y el conjunto italiano trabajan ahora en las condiciones económicas del traspaso, mientras Leão ya tiene una base de acuerdo salarial

Rafael Leão está cada vez más cerca de abandonar el Milan para poner rumbo al Galatasaray. Las negociaciones han entrado en una fase decisiva y los dos clubes trabajan ahora en las modalidades de pago del traspaso, después de avanzar en la operación durante las últimas horas.

Según Matteo Moretto, el Galatasaray ya tiene una base de acuerdo verbal con el internacional portugués sobre su salario. Quedan por escrito todos los demás detalles contractuales con el futbolista, mientras Milan y club turco intentan cerrar las condiciones definitivas de la operación.

Galatasaray y Milan negocian cómo pagar por Rafael Leão

El punto que concentra ahora las conversaciones es el acuerdo entre clubes. El Galatasaray ha intensificado sus contactos con el Milan y busca encontrar la fórmula que permita satisfacer las exigencias económicas del conjunto rossonero.

La entidad italiana mantiene una valoración cercana a los 50 millones de euros, mientras que la propuesta turca conocida hasta ahora se sitúa en torno a los 45 millones más variables. La diferencia económica no parece insalvable, pero sí obliga a negociar la estructura de la operación.

De hecho, este miércoles se produjo un nuevo encuentro entre representantes del Galatasaray y la dirección del Milan en Italia. Sky Sport señala que el objetivo de la reunión fue precisamente acercar posturas después de que la anterior propuesta de 45 millones de euros, bonus incluidos, no fuese considerada suficiente por el club italiano.

La clave está ahora en determinar cuánto se abonará de forma fija, qué cantidad quedará vinculada a variables y cómo se distribuirán los pagos. El Galatasaray quiere cerrar una operación que todavía no puede darse por hecha.

Rafael Leão ya tiene una base de acuerdo con el Galatasaray

Según la información, existe ya una base de acuerdo verbal sobre el salario de Leão. El club de Estambul tendrá que plasmar por escrito el resto de las condiciones contractuales, pero el apartado económico del sueldo supone un paso importante para desbloquear el movimiento.

Otras informaciones sitúan la propuesta del Galatasaray en torno a los 10 millones de euros netos por temporada más dos millones en variables, una cantidad que alcanzaría los 12 millones si se cumplen los bonus.

Ese poder económico puede convertirse en uno de los argumentos definitivos para convencer al portugués. El delantero continúa teniendo pretendientes en Inglaterra, pero el Galatasaray ha conseguido colocarse en una posición privilegiada al ofrecerle unas condiciones salariales muy competitivas. La operación, sin embargo, todavía necesita completar varios pasos antes de que pueda hablarse de un fichaje cerrado.

El Milan mantiene su exigencia por Rafael Leão

El Milan no parece dispuesto a regalar a una de sus principales figuras. La entidad rossonera continúa defendiendo una valoración que ronda los 50 millones de euros y, según Moretto, incluso se ha manejado un escenario de entre 50 y 60 millones incluyendo bonus.

El Galatasaray intenta acercarse a esa cantidad mediante una fórmula que permita repartir el esfuerzo económico. La primera propuesta conocida fue de 45 millones más bonus, mientras que otras informaciones apuntan a que el club turco podría alcanzar verbalmente los 50 millones incluyendo variables.

Por tanto, el desenlace puede depender más de la estructura del acuerdo que de la voluntad de las partes. El Galatasaray quiere a Leão, el futbolista ha dado un paso adelante en sus condiciones personales y el Milan está dispuesto a negociar, pero necesita que la propuesta final encaje con sus expectativas.

El Aston Villa todavía amenaza el fichaje del Galatasaray

El Galatasaray no es el único club que sigue pendiente de la situación. El Aston Villa continúa en la carrera y representa una alternativa especialmente importante porque también puede competir económicamente por el portugués.

El club inglés necesita comprobar si puede acercarse tanto a las exigencias del Milan como a las del propio Leão. Por ahora, el Galatasaray ofrece mejores condiciones salariales al jugador, mientras el Aston Villa todavía debe mejorar su posición financiera en la operación, mientras mantiene en su agenda a Gustavo Puerta, del Racing de Santander, para su mediocampo.

El Tottenham también ha aparecido relacionado con el futbolista, aunque con menor intensidad tras el gran desembolso realizado por Savinho. La carrera, por tanto, todavía no está completamente decidida.

El Milan sabe que las próximas horas serán importantes. Leão ha vuelto a entrenarse con el grupo después de superar sus problemas físicos y, pese a que sigue disponible para el técnico Rubén Amorim, su futuro continúa abierto en estos últimos días del mercado.

Leão puede estar ante sus últimos días como jugador del Milan

Rafael Leão llegó al Milan en 2019 procedente del Lille y se convirtió progresivamente en una de las principales referencias ofensivas del equipo. Ahora, siete años después, el portugués puede estar cerca de cerrar una etapa que parecía mucho más difícil de terminar hace unas semanas.

El Galatasaray ha conseguido avanzar en el punto más delicado de la operación: convencer al futbolista con una propuesta salarial. El Milan, por su parte, sigue negociando el precio y las modalidades de pago.

La diferencia entre los 45 millones de la propuesta conocida y los aproximadamente 50 millones que pretende el club italiano puede terminar siendo el último obstáculo. Si ambas entidades encuentran una fórmula que satisfaga al Milan y el Galatasaray formaliza por escrito el acuerdo con Leão, el portugués estará muy cerca de cambiar San Siro por Estambul.