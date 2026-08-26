Campaña sigue esperando al Cádiz mientras recibe llamadas de Segunda

El centrocampista, que militó el pasado curso en el Ceuta de José Juan Romero y con pasado en diversos equipos como Las Palmas, Levante o Sevilla, lleva todo el verano ejercitándose en tierras gaditanas. Desde ESTADIO Deportivo hemos podido conocer cómo varios equipos de LaLiga Hypermotion ya han preguntado por él

Campaña puede ser uno de los grandes nombres del mercado de fichajes de LaLiga Hypermotion. El jugador formado en la cantera del Sevilla y con pasado en diferentes equipos españoles como Levante, Las Palmas o el Ceuta, donde el pasado curso demostró su talento en la segunda mitad de la temporada a las órdenes de José Juan Romero, lleva todo el verano entrenándose con el Cádiz aunque sin contar con ficha. Por ello y con 33 años cumplidos a final del pasado mes de mayo, el talentoso centrocampista deshoja la margarita sobre su próximo destino.

Desde ESTADIO Deportivo hemos podido conocer que el principal deseo de José Campaña es vestir de amarillo y estar a las órdenes de Albert Celades en el Mirandilla. La posible llegada de José Campaña al Cádiz no es sencilla aunque en las últimas horas se están dando una serie de movimientos que podrían acercar al centrocampista hispalense a la Tacita de Plata.

El Cádiz se mueve mientras Campaña espera su momento

El primero de los movimientos que acercaría a Campaña al Cádiz sería la confirmación oficial por parte del cuadro gaditano de la rescisión de contrato del maliense Rominigue Kouamé, que tras cuatro temporadas en el cuadro gaditano, sale de la entidad cuando aún le faltaba un año más de contrato.

La sorpresa con la rescisión de contrato de Kouamé ha sido notable ya que el maliense ha participado en los dos primeros partidos del Cádiz, ante el Celta Fortuna donde fue titular y ante el Eldense donde jugó media hora en el Nuevo Pepico Amat. Como suele ser habitual en estos casos, los límites salariales y las posibles llegadas provocan salidas un tanto 'inesperadas' en el tramo final del mercado de fichajes.

Joaquín y un destino deseado para salir del Cádiz

El segundo de los movimientos, este aún por darse y por lo tanto, confirmarse, es otra salida como puede ser la de Joaquín. El centrocampista de 25 años, que vive su segunda campaña en el Cádiz, está siendo tentado con la idea de poder volver a su tierra natal, las Islas Canarias.

En territorio insular le espera con los brazos abiertos el recién ascendido Tenerife según ha podido conocer este medio, que a las órdenes de Álvaro Cervera está cuajando un gran arranque de curso en su regreso a LaLiga Hypermotion. De salir finalmente Joaquín González rumbo al cuadro chicharrero, Campaña podría ver aún más abierta la puerta para vestir el amarillo cadista.

En Segunda división no pierden de vista a José Campaña: Tenerife y Burgos al acecho

Tal y como ha podido conocer ESTADIO Deportivo, Campaña espera al Cádiz pero el centrocampista sevillano, como es lógico por su nivel, no está falto de pretendientes. Después de una notable media temporada en el Ceuta de José Juan Romero, también tendría detrás al citado anteriormente Tenerife de Álvaro Cervera.

La opción chicharrera está ahí aunque el estilo de juego de los del Heliodoro Rodríguez López no termina de encajar en el esquema de Campaña. En el Tenerife, Campaña cuenta con uno de sus grandes valedores en uno de los momentos más brillantes de su carrera: Felipe Miñambres, que conoce bien al sevillano de su etapa en el Levante, donde pasó siete temporadas.

Una segunda propuesta que tiene Campaña para volver a disfrutar del fútbol en Segunda división llegaría desde El Plantío. Después de rozar los play off de ascenso el pasado curso de la mano de Luis Miguel Ramis, los blanquinegros quieren intentar un segundo asalto a la Primera división y en ese intento aparece como un soldado importante Campaña.

El director deportivo Michu sigue muy de cerca a Campaña y fuentes cercanas han transmitido a este diario que existe una buena relación con el entorno de jugador y apostarán por la llegada del centrocampista al Plantío. En el Burgos esperaría a Campaña un Sergio Francisco que después de no dar con la tecla en la Real Sociedad el pasado curso, busca llevar a los burgaleses a la pelea por el ascenso.

El Cádiz, 'atento' a los movimientos de Campaña

Este diario también ha podido conocer que si Campaña tiene al Cádiz como prioridad en el Nuevo Mirandilla tampoco se olvidan de un centrocampista que si los problemas físicos le respetan, puede ser diferenciador. El próximo encuentro del Cádiz en LaLiga Hypermotion, que se disputará el 30 de agosto a partir de las 19:00 horas ante el Real Valladolid, podría ser decisivo para el futuro de Campaña ya que en esa cita, el cuadro amarillo podría dar un paso definitivo para hacerse con los servicios del centrocampista.

El deseo de Campaña es claro pero el Cádiz no debe despistarse si verdaderamente quiere al jugador ya que en Segunda división están al acecho en busca de un jugador diferencial en el centro del campo. En el Cádiz, Campaña podría unirse a dos jugadores con los que comparte el buen gusto por el balón como son el ex sevillista Suso y un Javi Ontiveros que está en proceso de recuperar su mejor nivel después de su redención pública.