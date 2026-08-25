Oficial, el Cádiz refuerza su centro del campo con Jandro Orellana hasta 2030

El Cádiz ha hecho oficial el fichaje de Jandro Orellana. El mediocentro catalán llega traspasado desde el Estoril Praia, firma hasta junio de 2030 y se pone ya a las órdenes de Albert Celades para reforzar el centro del campo amarillo

El Cádiz sigue avanzando en la construcción de su plantilla y ha confirmado la incorporación de Jandro Orellana. El centrocampista catalán llega procedente del Estoril Praia y se vincula con el conjunto amarillo hasta junio de 2030, convirtiéndose en una de las apuestas de futuro del club.

Orellana ya se ha incorporado a los entrenamientos y trabaja a las órdenes de Albert Celades. El técnico suma así una nueva alternativa para el centro del campo en una posición que el Cádiz buscaba reforzar antes del cierre del mercado. Nacido en Gavá el 7 de agosto de 2000, el mediocentro cuenta con experiencia tanto en el fútbol español como en Portugal. Su formación comenzó en las categorías inferiores del Espanyol y continuó posteriormente en la cantera del Barcelona, donde siguió desarrollando su carrera antes de dar el salto al fútbol profesional.

Dos temporadas de experiencia en Segunda

En 2022, Orellana inició una nueva etapa con su fichaje por el Andorra. El catalán permaneció dos temporadas en el conjunto del Principado y acumuló una importante experiencia en LaLiga Hypermotion.

Durante su paso por el Andorra disputó 61 partidos en Segunda División, una trayectoria que le permitió asentarse en el fútbol profesional y ganar regularidad en una categoría que ahora vuelve a encontrarse con su llegada al Cádiz.Tras completar su etapa en España, puso rumbo al fútbol portugués para incorporarse al Estoril Praia. Allí dio el salto a la máxima categoría del país y sumó otros 42 encuentros durante sus dos temporadas en el club.

Una apuesta de futuro para Celades

A sus 26 años, Orellana aterriza en el Nuevo Mirandilla con un recorrido importante pese a encontrarse todavía en una etapa de plena madurez futbolística. El Cádiz incorpora a un centrocampista que conoce la exigencia de Segunda División y que también ha tenido la oportunidad de competir en la élite portuguesa.

Su llegada encaja además con la línea que ha seguido el club durante este mercado, con una apuesta por rejuvenecer la plantilla sin renunciar a futbolistas que ya cuentan con experiencia en el fútbol profesional. Albert Celades gana así una nueva opción para la medular y podrá empezar a trabajar con el jugador para acelerar su adaptación al equipo. Orellana ya está integrado en la dinámica amarilla y su estreno podría producirse próximamente, dependiendo de su puesta a punto y de las decisiones del cuerpo técnico.

Con su fichaje, el Cádiz suma competencia, experiencia y recorrido para una de las zonas clave del equipo y se asegura, además, la continuidad del futbolista a largo plazo con un contrato firmado hasta el verano de 2030.