Ontiveros afronta su segunda oportunidad en el Cádiz: “Te vas a cuidar y vas a ser un profesional”

Javi Ontiveros afronta una inesperada segunda oportunidad en el Cádiz después de que el club llegara a plantearse su salida. El extremo quiere dejar atrás la polémica de la pasada temporada y recuperar la versión que enamoró al cadismo, con un mensaje claro: “Quiero que volváis a aplaudirme”

Javi Ontiveros vuelve a tener sitio en el Cádiz cuando todo hacía pensar que su etapa en el conjunto amarillo estaba cerca de terminar. El club ha decidido darle una nueva oportunidad al extremo, que tendrá que demostrar sobre el césped que está preparado para recuperar la versión que ofreció durante su primera etapa en el Nuevo Mirandilla.

Hoy jueves se ha publicado un vídeo en el que se muestra el presidente Christian Septien conversando con Ontiveros en uno de los vestuarios y le recuerda el compromiso adquirido para esta nueva etapa. “Tú y yo tenemos un compromiso con el club: que ibas a estar en forma, te vas a cuidar y vas a ser un profesional”, le señala el dirigente.

El futbolista recoge el guante y responde con ambición: “Estoy muy motivado. Quiero que volváis a aplaudirme como el primer año”. Septien resume entonces el nuevo escenario con un mensaje contundente: “Segunda oportunidad”.

Del “75 kilos” de Vizcaíno a la nueva oportunidad

La situación supone un giro importante respecto a hace apenas unas semanas. El anterior presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, fue especialmente duro con Ontiveros durante su balance de la temporada.

El máximo dirigente amarillo cuestionó públicamente el estado de forma del futbolista y puso en duda incluso que pudiera volver a alcanzar el nivel mostrado anteriormente. “Estoy absolutamente convencido de que Ontiveros no va a volver a ese nivel de forma, porque no quiere. Ontiveros no quiere”, llegó a afirmar Vizcaíno.

El expresidente fue todavía más lejos al asegurar que el jugador había “faltado al respeto a la camiseta del Cádiz, al escudo y a la afición”.

En aquella comparecencia también dejó una de las frases que más repercusión tuvieron al hablar del estado físico del extremo: “Lo mismo aparece con 75 kilos, que es su peso para jugar”.

Unas declaraciones especialmente contundentes contra un futbolista que todavía tenía contrato en vigor y que reflejaban el enorme deterioro de la relación entre ambas partes después de una temporada complicada.

Ontiveros había sido uno de los grandes nombres del Cádiz durante su primera campaña. Su capacidad para desequilibrar y generar peligro le convirtió rápidamente en uno de los jugadores más importantes del equipo.

Sin embargo, el pasado curso estuvo muy lejos de ese nivel. Su estado físico, la pérdida de protagonismo y diferentes episodios fuera del terreno de juego terminaron provocando el distanciamiento con el club.

La salida nocturna posterior a la contundente derrota ante el Málaga fue uno de los momentos que más molestó a la entidad. Además, el futbolista arrastraba problemas físicos en el talón desde hacía tiempo y acabó pasando por quirófano en el tramo final de la temporada.

Todo ello llevó al Cádiz a valorar incluso una desvinculación contractual, pese a que Ontiveros tiene contrato hasta 2028.

Celades también le pone deberes

Ahora, con Christian Septien al frente y Albert Celades en el banquillo, la historia puede empezar de nuevo. El entrenador también aparece en el vídeo y deja claro que la oportunidad existe, pero que aprovecharla dependerá del propio jugador. “Me encanta el nuevo compromiso que has adquirido. Va a depender de ti. Queremos que cada jugador del Cádiz se deje la piel”, señala Celades.

El mensaje del nuevo Cádiz es claro: no se trata de olvidar lo ocurrido, sino de dar a Ontiveros la posibilidad de demostrar que puede cambiar la situación.

Y el propio extremo ya ha marcado el objetivo. Quiere volver a escuchar los aplausos del cadismo que recibió durante su primera temporada. Ahora tiene una segunda oportunidad para conseguirlo.