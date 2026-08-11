Golpe al banquillo del Cádiz: oficial la destitución de Imanol Idiakez y la llegada de Albert Celades

El club gaditano ha confirmado las sospechas con la salida del técnico vasco cuatro meses después de su llegada, además de anunciar el fichaje del que fuera entrenador del Pafos o Valencia, entre otros

El Cádiz ha hecho oficial la destitución de Imanol Idiakez cuatro meses después de su llegada. El técnico de Donostia fue anunciado el pasado mes de abril, pero las sensaciones en el tramo final de la temporada han provocado la firme decisión de firmar su salida. Tras ello, el club ha asumido el reto con Albert Celades, con experiencia en banquillos como el del Pafos, Valencia o Real Madrid y España, como asistente.

El Cádiz terminó la pasada temporada en la decimo octava posición de LaLiga Hypermotion, a tan solo tres puntos del Mirándes, que acabó descendiendo a Primera RFEF. Además, Imanol Idiakez, durante su estancia en el banquillo del club andaluz, firmó tres derrotas, dos empates y tan solo una victoria, ante el Leganés, lo que le hizo quedarse muy cerca de los puestos más abajos de la clasificación.

Comunicado del Cádiz sobre Imanol Idiakez

De esta manera, el Cádiz ha hecho oficial la destitución de Imanol Idiakez: "El Cádiz Club de Fútbol e Imanol Idiakez han acordado poner fin, de mutuo acuerdo, a la relación que unía al técnico con la entidad.

La decisión se ha adoptado tras varias conversaciones mantenidas en los últimos días entre ambas partes, en un clima de absoluta cordialidad y respeto, y responde a la voluntad compartida de tomarla en este momento, antes del inicio de la competición, y no durante el transcurso de la temporada, cuando pudiera afectar al equipo.

El Cádiz CF quiere agradecer públicamente a Imanol Idiakez y a todo su cuerpo técnico su profesionalidad, compromiso y dedicación durante el tiempo en el que han defendido este escudo. El club reconoce el trabajo realizado y traslada al técnico su respeto y sus mejores deseos para el futuro.

Por su parte, Imanol Idiakez agradece al Cádiz CF el trato recibido desde el primer día, así como la disposición del club para alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes. El técnico quiere trasladar también su agradecimiento a los jugadores, a los empleados de la entidad y, de manera especial, al cadismo, y desea al club los mayores éxitos en la temporada que ahora comienza.

Ambas partes dan por cerrada esta etapa en los mejores términos y no realizarán valoraciones adicionales más allá del contenido de este comunicado".

Comunicado del Cádiz anunciando el fichaje de Albert Celades

Por su parte, el Cádiz ha anunciado a Albert Celades, tal y como se preveía en las últimas horas:

"El Cádiz Club de Fútbol y Albert Celades han alcanzado un acuerdo para que el entrenador dirija a la primera plantilla.

Nacido en Barcelona (29/09/1975) marcó una época en su etapa como futbolista formando parte del Barça de Johan Cruyff y del Real Madrid de los galácticos. Internacional con España en todas las categorías, debutó como entrenador en 2013 dirigiendo a la selección sub-17, pasando posteriormente a ser seleccionador sub-21 durante cuatro años. En 2018 formó parte del cuerpo técnico de Julen Lopetegui en el Real Madrid y en 2019 se convirtió en primer entrenador del Valencia. La última temporada dirigió al Pafos de Chipre.

Celades firma dos temporadas y dirigirá su primer entrenamiento este martes a las 18:00 horas en la ciudad deportiva.

Este miércoles, a las 12:30 horas, está prevista una comparecencia junto a Christian Septien y Rafael Contreras, donde se dará a conocer el proyecto deportivo".

Los retos de Albert Celades en el Cádiz

Albert Celades pondrá el foco en su siguiente experiencia en España, que será al frente del Cádiz. El técnico se estrenará este sábado ante el Celta de Vigo B, en la primera jornada de LaLiga Hypermotion. Tras ello, el equipo andaluz visitará al Eldense, en la que será la primera salida de la temporada. De esta manera, el club cerrará el mes de agosto con el partido contra el Real Valladolid en el JP Financial Estadio.