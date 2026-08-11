Juan Díaz, opción para el banquillo del Cádiz

El Cádiz busca entrenador tras la salida de Imanol Idiakez. Aunque Albert Celades aparece como una de las opciones mejor colocadas, el club también mira hacia Rusia: Juan Díaz, artífice del ascenso del Rodina, está en el radar cadista

El Cádiz CF ya tiene sobre la mesa el nombre de Albert Celades como principal candidato para ocupar el banquillo tras la salida de Imanol Idiakez que se ha confirmado hace unas horas, pero el club no quiere limitarse a una única opción. Entre los perfiles que se manejan aparece también Juan Díaz, técnico sevillano que está viviendo una etapa destacada al frente del Rodina de Moscú. Lo que ha despertado el interés dentro de la entidad amarilla.

El entrenador andaluz afronta actualmente su segunda temporada en el Rodina, después de haber conseguido el ascenso a la máxima categoría del fútbol ruso. El conjunto moscovita terminó campeón y dio el salto histórico a la Premier League rusa, un logro que permitió a Juan Díaz ampliar automáticamente su vinculación con el Rodina hasta junio de 2027.

Del Sevilla FC a hacer historia en Rusia

La trayectoria de Juan Díaz ha estado estrechamente ligada al fútbol andaluz. Formado durante años en la cantera del Sevilla, fue creciendo en diferentes puestos dentro de los cuerpos técnicos hasta dar el salto al fútbol ruso.

Su trabajo en el Rodina ha terminado situándole en el radar de otros clubes. La pasada temporada consiguió llevar al conjunto de Moscú hasta un ascenso histórico y ahora afronta el reto de competir contra algunos de los grandes del fútbol ruso.

Pero el comienzo de la nueva campaña no ha sido fácil. El Rodina perdió sus dos primeros encuentros, pero reaccionó de la mejor manera posible en su visita al Zenit de San Petersburgo. El equipo dirigido por Juan Díaz consiguió imponerse 1-2 en un triunfo de enorme valor ante uno de los gigantes del campeonato.

La victoria no fue una más. Supuso un golpe sobre la mesa del recién ascendido y permitió al técnico sevillano reivindicar el trabajo que está realizando al frente del equipo. Su Rodina, además, mantiene una propuesta ofensiva y valiente que ya llamó la atención durante su etapa en la categoría de plata.

Un entrenador con contrato, pero en el radar del Cádiz

El principal inconveniente para una hipotética llegada de Juan Díaz al Cádiz es evidente: tiene contrato con el Rodina hasta 2027. Por tanto, cualquier movimiento exigiría negociar con la entidad moscovita. No sería una operación sencilla, especialmente después del espectacular triunfo conseguido en San Petersburgo. Pese a ello, la postura de Juan Díaz se antojaría clave.

Aun así, el Cádiz contempla su nombre dentro del abanico de posibilidades que maneja para sustituir a Idiakez. El perfil de Juan Díaz ofrece un atractivo añadido: conoce el fútbol español, tiene experiencia dentro de estructuras profesionales y llega avalado por haber conseguido un ascenso histórico en el extranjero.

La salida de Idiakez, confirmada este mismo lunes, deja al Cádiz con muy poco margen de maniobra antes del estreno liguero. El equipo debutará el próximo sábado ante el Celta Fortuna y el club necesita cerrar cuanto antes al nuevo responsable del banquillo.

Celades es la opción que más fuerza ha tomado, pero Juan Díaz aparece como una alternativa que el Cádiz también tiene en cuenta. Mientras uno espera su oportunidad en España, el otro intenta consolidar al Rodina entre los grandes de Rusia. Un escenario que podría provocar que el nombre del técnico sevillano gane protagonismo en las próximas horas.