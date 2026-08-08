Tres días y un Cádiz a pie de calle: así fueron las presentaciones del nuevo proyecto amarillo

El Cádiz ha apostado por una presentación diferente para sus nuevos fichajes: durante tres días, jugadores han recorrido distintos puntos de la ciudad para acercarse al cadismo, responder a sus preguntas, firmar autógrafos y posar con los aficionados

El Cádiz ha decidido cambiar el guion de las presentaciones. En lugar de limitar la llegada de sus nuevos futbolistas a una sala de prensa y una fotografía con la camiseta, el club ha querido llevarlos directamente a la calle y ponerlos delante de quienes van a acompañarlos durante toda la temporada.

Durante tres días consecutivos, diferentes puntos de Cádiz se convirtieron en el escenario de la bienvenida a las nuevas caras del proyecto amarillo. Fueron 17 jugadores repartidos en tres jornadas, con tres protagonistas cada día, acompañados de un compañero y tres ubicaciones diferentes en cada jornada.

El martes fue el turno de Vladys, Ibon Sánchez y Damián Rodríguez, acompañados por Garcia Pascual, Arribas y Kovacevic. El miércoles tomaron el relevo Cordero, Kenan y Beñat, a su lado De la Rosa, David y Joaquín; mientras que el jueves cerraron el recorrido Jokin Ezkieta, Javi Castro e Izeta.

La iniciativa tuvo un elemento diferencial: los aficionados fueron protagonistas. Los niños pudieron hacer preguntas a los jugadores, además de acercarse a los futbolistas para conseguir autógrafos, hacerse fotografías con ellos y jugar un partidito. También hubo venta de camisetas durante las jornadas.

Así, lo que normalmente es una presentación se convirtió durante estos tres días en un encuentro entre los nuevos jugadores y el cadismo.

El martes: Vladys, Ibon y Damián conocen al cadismo

La primera jornada tuvo como protagonistas a Vladys, Ibon Sánchez y Damián Rodríguez, tres de las nuevas caras que afrontan ahora el reto de defender la camiseta amarilla.

Uno de los nombres que más llamó la atención fue Ibon, que llega con la experiencia de haber vivido el fútbol de Champions. Preguntado por cómo afronta este nuevo capítulo, se mostró feliz de estar en Cádiz y destacó el carácter histórico del club. Su intención pasa por ayudar a llevar al equipo "donde merece".

Las presentaciones también sirvieron para conocer un poco más a los jugadores lejos del terreno de juego. Hubo preguntas sobre Cádiz, sobre sus primeras sensaciones y hasta sobre qué elementos representan mejor a la ciudad.

Damián, tendrá desde el principio un partido especial marcado en el calendario. El centrocampista se enfrentará al Celta, su antiguo equipo. Reconoció que se trata de un gran rival, pero dejó claro que el Cádiz saldrá con la intención de ganar y conseguir los tres puntos.

Su objetivo personal tampoco deja dudas. Quiere aportar y ayudar a sus compañeros en su nueva etapa.

Miércoles: Cordero, Kenan y Beñat toman el relevo

La segunda jornada estuvo protagonizada por Cordero, Kenan y Beñat.

Una de las constantes durante las tres jornadas fue la prudencia a la hora de hablar del objetivo deportivo. El Cádiz todavía no quiere marcar una posición concreta en la clasificación. La idea pasa por trabajar día a día, competir y sumar victorias.

Los propios futbolistas han insistido en esa línea. El equipo todavía está en construcción y el mercado no ha terminado, por lo que cualquier pronóstico sería panticipado.

Pero la ambición está presente.

Jueves: Ezkieta, Javi Castro e Izeta cierran las presentaciones

El jueves llegó el último capítulo de la iniciativa. Jokin Ezkieta, Javi Castro e Izeta fueron los encargados de cerrar tres días en los que los nuevos jugadores han recorrido distintos puntos de Cádiz.

Izeta fue uno de los futbolistas que dejó respuestas más ambiciosas. Cuando le preguntaron por dónde puede acabar el Cádiz en la clasificación, prefirió no hacer pronósticos, aunque dejó una frase que resume su deseo: "Nunca se sabe dónde vamos a quedar en la Liga, ojalá primero".

Más claro fue cuando tuvo que definir qué puede aportar al equipo. Su respuesta fue una palabra: sacrificio.

También tuvo que elegir entre dos escenarios: ganar por goleada y vivir un partido tranquilo o marcar el gol de la victoria en el último minuto. La respuesta se quedó en la emoción del fútbol hasta el final.

El tercer día tuvo además una presencia especial. Christian Septién, presidente del Cádiz, participó en la jornada y puso sobre la mesa el horizonte del nuevo proyecto.

El dirigente señaló que el objetivo es que el Cádiz consiga regresar a Primera División en un plazo de uno a tres años. Un marco temporal que refleja la intención de devolver al conjunto amarillo a la máxima categoría, aunque sin convertir el ascenso inmediato en una obligación.