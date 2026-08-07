Se resuelve el destino de Álex Forés tras estar en la agenda de Burgos, Sporting de Gijón, Córdoba, Mallorca, Leganés y Cádiz

El delantero, que el pasado curso estuvo cedido en el Real Oviedo y anteriormente en el Levante, cierra su llegada al cuadro del Plantío. Estaba en su último año de contrato con el Villarreal

El Villarreal ha informado este viernes de una de las salidas que estaba más clara. Álex Forés, que acumulaba dos temporadas cedido lejos de La Cerámica con destino en Real Oviedo y Levante, ha terminado su vinculación con el Villarreal este mismo viernes al hacerse oficial su traspaso al Burgos. El Villarreal lo ha anunciado este mismo viernes y le ha deseado suerte al delantero de 25 años.

Álex Forés ha sido uno de los grandes nombres en el mercado de salidas del Villarreal ya que había un buen puñado de equipos detrás del delantero como eran, además del propio Burgos, Sporting de Gijón, Córdoba, Mallorca, Leganés y Cádiz. Días atrás informamos en ESTADIO Deportivo que el Sporting de Gijón y el Villarreal tenían un acuerdo por Álex Forés y que ahora solo quedaba el 'sí' del propio jugador. Finalmente Álex Forés ha decidido aceptar la propuesta del Plantío y rechazar la del Molinón.

Álex Forés, un fichaje deseado en Segunda y esperado en el Villarreal

Álex Forés ha tenido en vilo sobre su destino a media Segunda división. El delantero no ha dudado en tomarse su tiempo para elegir el mejor equipo para volver a ser importante tras una 2025/26 en la que apenas participó en 19 encuentros con el Real Oviedo y solo acumuló 450 minutos. Además, Álex Forés no pudo marcar ningún gol con la camiseta del Real Oviedo y en el curso anterior con el Levante firmó cinco en Segunda división para ayudar a los granotas en el ascenso a Primera.

La explosión de Álex Forés en el filial del Villarreal

Álex Forés deja el Villarreal después de no haber logrado debutar con el primer equipo groguets en competición oficial. El delantero irrumpió con fuerza en la actualidad del Villarreal después de marcar 16 goles en Segunda división con el B en la temporada 2023/24. En ese verano de 2025, Álex Forés no abandonó la Segunda división a pesar del descenso del B ya que firmó en calidad de cedido por el Levante de Julián Calero.

Álex Forés el pasado curso con el Real Oviedo

El Burgos saca pecho con el fichaje de Álex Forés

El Burgos, casi al mismo tiempo que el Villarreal, anunció la llegada de Álex Forés al Plantío con un comunicado en el que presumía de adquirir a uno de los delantero más cotizados de LaLiga Hypermotion. "El Burgos CF da un golpe sobre la mesa y firma a uno de los delanteros más cotizados en LALIGA HYPERMOTION, Álex Forés Mendoza (Real de Montroy, 12/04/2001), para las próximas cuatro temporadas. El atacante valenciano llega traspasado procedente del Villarreal CF para reforzar la punta de lanza del equipo dirigido por Sergio Francisco, que contará con un nueve de altísimo nivel", destacaba el comunicado del Burgos.

Los albinegros además describieron a Álex Forés como un delantero que destaca por su "calidad técnica, potencia, movilidad y un tenaz olfato goleador. Una buena capacidad de sacrificio, así como un grandísimo juego de espaldas, que permite desahogar al equipo y dar oxígeno en momentos complicados". Por tanto, el Burgos ha sido el que se ha llevado el gato al agua con un Álex Forés que sabe a la perfección lo que es ser importante en LaLiga Hypermotion.