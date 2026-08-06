El radar de Roig intercepta a Emam Ashour, la sensación de Egipto en el Mundial

El internacional egipcio del Al Ahly aparece entre los futbolistas monitorizados por el Villarreal CF por si se propiciase la salida de Pape Gueye o alguna venta importante durante las últimas semanas del mercado

El Villarreal CF mantiene activo su rastreo del mercado en busca de alternativas para reforzar el centro del campo si finalmente se produce una salida importante antes del cierre de la ventana de fichajes. La dirección deportiva amarilla mantiene una amplia lista de centrocampistas bajo seguimiento y el último nombre en incorporarse al radar groguet es el de Emam Ashour, internacional egipcio del Al Ahly y una de las grandes revelaciones del Mundial 2026.

El futbolista africano, de 27 años, ha despertado el interés de varios clubes europeos después de firmar un brillante campeonato con Egipto, donde anotó dos goles y se consolidó como uno de los grandes referentes de los 'Faraones'. Su rendimiento no ha pasado desapercibido y el Villarreal ya maneja informes positivos sobre un jugador que encajaría por su perfil físico y dinámico, según informa Sky Sports.

Por ahora no existe ninguna negociación abierta ni una oferta presentada al Al Ahly. Se trata, como ya ha ocurrido con otros nombres durante este mercado, de una opción que está sobre la mesa en caso de que el escenario cambie durante las próximas semanas.

Otro nombre por si sale Pape Gueye

La planificación del Villarreal continúa condicionada por los movimientos que puedan producirse en el capítulo de salidas. El mensaje del club es que la plantilla está cerrada con el fichaje de Péter Gulácsi. El portero húngaro se une al retorno de los cedidos Carlos Romero, Ilias Akhomach y Thiago Fernández, y con las promociones al primer equipo de Carlos Maciá y Alassane Diatta. Pese a ello, la dirección deportiva no deja de vigilar el mercado para reaccionar rápidamente si se marcha alguno de sus futbolistas importantes.

El caso más evidente sigue siendo el de Pape Gueye. El internacional senegalés continúa despertando interés en diferentes ligas, sobre todo en la Premier League, y si finalmente llegara una oferta que satisficiera tanto al jugador como al Villarreal, el club acudiría de nuevo al mercado de inmediato para incorporar un centrocampista de garantías.

En ese contexto aparece ahora el nombre de Emam Ashour, un futbolista que reúne experiencia internacional, capacidad para jugar en distintas alturas del centro del campo y un perfil muy competitivo que ha terminado de explotar durante el último Mundial.

Revalorizado tras el Mundial

Ashour ha sido uno de los grandes protagonistas de la selección egipcia en la Copa del Mundo disputada este verano. El centrocampista abrió su cuenta goleadora frente a Bélgica durante la fase de grupos y volvió a marcar en la eliminatoria ante Australia. Además, ofreció un gran rendimiento en los octavos de final frente a Argentina antes de tener que abandonar el terreno de juego por lesión.

Su protagonismo con la camiseta de Egipto ha incrementado todavía más su cotización en el mercado internacional. Según Transfermarkt, su valor se sitúa actualmente en torno a los cinco millones de euros, una cifra que ha aumentado tras el excelente escaparate que supuso el Mundial 2026. El futbolista pertenece al Al Ahly y tiene un contrato vigente con el gigante egipcio hasta junio de 2028.

La Premier League también aprieta

El Villarreal no es el único club que sigue de cerca la evolución del mediocentro. Hace apenas unas semanas trascendió desde Egipto que el Ipswich Town inició conversaciones con el Al Ahly para intentar cerrar su incorporación por una cantidad cercana a los cinco millones de libras. El conjunto inglés, recién ascendido a la Premier League, no es el único interesado, ya que también West Ham y Celtic han seguido de cerca su situación durante este verano.

Ese creciente interés desde Inglaterra confirma la revalorización de un futbolista que ya tuvo una experiencia en Europa defendiendo la camiseta del Midtjylland danés antes de regresar a su país para fichar por el Al Ahly.

Una agenda cada vez más amplia

La aparición de Emam Ashour confirma que el Villarreal mantiene abiertas numerosas alternativas para reforzar la medular si el mercado obliga a reaccionar. Durante las últimas semanas han ido apareciendo distintos nombres relacionados con la entidad amarilla. Aleix García continúa siendo uno de los grandes objetivos si existiera margen económico para afrontar una operación de ese nivel. También han sido vinculados al club Jordan James, Antonio Blanco, Jefferson Lerma, Pathé Ciss o Beni Mukendi.

En esa lista también figuraban nombres como Guido Rodríguez, que finalmente terminó renovando con el Valencia, o Luis Milla, que acabó eligiendo la propuesta del Como italiano.

Ahora se suma Emam Ashour. De momento solo es un nombre más en la agenda del Villarreal, pero el mercado todavía tiene varias semanas por delante y cualquier salida importante podría convertir ese seguimiento en una negociación mucho más seria.