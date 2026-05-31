El Villarreal presenta una primera propuesta formal por Jordan James

El internacional galés pertenece al Stade Rennes, aunque ha estado este último curso cedido en el Leicester City, donde ha firmado una campaña muy regular pese al descenso del equipo inglés a la League One, tercera categoría de Inglaterra

El Villarreal sigue ampliando su lista de candidatos para reforzar el centro del campo. La dirección deportiva amarilla tiene marcada en rojo la necesidad de apuntalar la medular de cara a una temporada en la que volverá a competir en la Liga de Campeones y el casting de futbolistas que maneja el club no deja de crecer.

Primera oferta formal por Jordan James

El último nombre en aparecer sobre la mesa es el de Jordan James, internacional galés de 21 años que pertenece al Stade Rennes y que, según informa Sky Sports, ya habría recibido una primera oferta del 'Submarino'.

La información procedente de Inglaterra asegura que el Villarreal ha presentado una propuesta formal para hacerse con los servicios del joven mediocampista, aunque por el momento no han trascendido las cifras de la misma. En cualquier caso, el club castellonense no está solo en esta carrera ya que varios equipos de la Premier League también siguen muy de cerca la situación del futbolista.

Una de las revelaciones de un Leicester malherido

Jordan James aterrizó en el Rennes en el verano de 2024 procedente del Birmingham City, el club donde se formó. Sin embargo, su adaptación al fútbol francés no terminó de ser la esperada y acabó saliendo cedido al Leicester City el pasado verano, cuando el equipo británico descendió a la Championship.

Lejos de acusar el cambio de aires, el internacional galés ha firmado una temporada muy convincente en la segunda categoría del fútbol inglés, logrando destacar en un Leicester plagado de dificultades. De hecho, James ha sido una de las pocas noticias positivas de una campaña 25/26 en la que el Leicester ha consumado un nuevo descenso, en este caso a la League One, la tercera categoría de Inglaterra.

Pese a ello, sus números le salvan de la quema: 11 goles y cuatro asistencias en 34 partidos, registros muy llamativos para un centrocampista tan rabiosamente joven.

Internacional con Gales en 26 ocasiones, su capacidad para llegar desde segunda línea, su despliegue físico y, sobre todo, un grandísimo margen de crecimiento, encajan perfectamente en el perfil de jugador que busca el Villarreal para rejuvenecer y potenciar una sala de máquinas que sufrirá importantes modificaciones este verano.

El centrocampista galés tendrá que regresar ahora al Rennes si es que el Leicester no ejecuta la opción de compra que tiene en su mano por unos cinco millones de euros. Su valor de mercado, según Transfermarkt, alcanzaría los 12 millones. Su contrato con el equipo francés se alarga todavía hasta junio de 2028.

La primera gran prioridad del mercado

La aparición de Jordan James solo viene a confirmar cuál es la hoja de ruta diseñada por la entidad amarilla en materia de fichajes. El Villarreal afronta el mercado con una planificación medida y controlada, pero con la prioridad absoluta de apuntalar el centro del campo.

La marcha de futbolistas como Dani Parejo y Thomas Partey obliga al club a reconstruirse desde el corazón y es por ello que la dirección deportiva mantiene abiertos numerosos frentes de negociación.

El gran sueño, no obstante, sigue siendo Aleix García. El centrocampista del Bayer Leverkusen es el objetivo más ambicioso en estos momentos, aunque la operación solo podría activarse si llega una gran oferta por Pape Gueye. En el club consideran que una propuesta superior a los 40 millones de euros por el internacional senegalés permitiría acudir al mercado con total capacidad financiera.

Una lista cada vez más amplia

Junto a Aleix García aparece otro nombre que lleva semanas ocupando un lugar preferente en la agenda amarilla. Ese futbolista es Luis Milla. El jugador del Getafe es uno de los perfiles que más convencen por su experiencia en LaLiga y su capacidad organizativa. Sin embargo, la irrupción del Al-Nassr y su enorme potencial económico complican seriamente la operación.

También gana enteros Antonio Blanco. El mediocentro del Alavés gusta mucho por sus condiciones y juventud, aunque las exigencias económicas del conjunto vitoriano dificultan cualquier avance significativo.

A ellos se suman otras alternativas como Lovro Majer, talentoso internacional croata del Wolfsburgo, cuya continuidad en Alemania se da por descartada; Pathé Ciss, una opción especialmente valorada por Iñigo Pérez tras su etapa conjunta en el Rayo Vallecano; Jefferson Lerma, que aparece como una interesante oportunidad de mercado gracias a su situación contractual; y Guido Rodríguez, una opción que seduce a nivel deportivo pero que se aleja irremisiblemente ante sus altas pretensiones salariales.