Dani Parejo explica su salida del Villarreal y los requisitos para su nuevo club: "Una ciudad que para mi familia sea cómoda"

El centrocampista de Coslada busca nueva club a sus 37 años tras ver como el Villarreal decidía no renovarle su contrato, aunque él se veía para con energía para seguir jugando", de ahí que ahora espere la oportunidad perfecta para él y su familia

Dani Parejo ha puesto fin a una etapa de seis temporadas en el Villarreal. Como futbolista amarilla ha ganado una UEFA Europa League además de haber dejado 270 partidos con la elástica del 'submarino amarillo' en los que ha firmado 17 goles y 36 asistencias. Sin embargo, la salida de Marcelino García Toral y el comienzo de un nuevo proyecto en el club castellonense han tenido buena parte de culpa de su salida, aunque como él mismo ha reconocido, le hubiera gustado poder continuar.

"Llevaba seis años aquí. Me hubiese gustado jugar más tiempo, pero son decisiones que se tienen que tomar. La decisión era no continuar. El club decidió que quería buscar otro perfil. No sigue Marcelino y llega un nuevo entrenador. Han decidido que no continúe, son decisiones que se tienen que tomar, nadie es eterno ni primordial. Toca aceptarla y yo la he aceptado", ha reconocido el de Coslada.

Eso sí, el ex del Valencia o Getafe ha admitido que se marcha sin rencores y agradecido al club por la oportunidad que le dio hace seis años. "He pasado seis años maravillosos y mi familia igual, he disfrutado mucho. He vivido la mejor época del Villarreal, la más exitosa, ganando un título, jugando una semifinal de Champions y consiguiendo dos años seguidos jugar Liga de Campeones por clasificación Liga, que no nunca se había conseguido en el club. Siendo un jugador importante y jugando muchos partidos. No puedo reprochar nada, es un club que recomendaría cualquier futbolista", ha repasado el jugador en los micrófonos de 'El Larguero' de la Cadena SER.

Su adiós, decisión del Villarreal

Ahondando en los motivos de su salida del Villarreal, Dani Parejo ha desvelado que la decisión de su marcha prácticamente estaba tomada desde la primavera, ya antes de que acabara la competición. "Acababa contrato este año y cuando llegó finales de abril o primeros de mayo teníamos el objetivo de Champions muy cerca y fui a hablar con Fernando. Tengo una gran relación a nivel personal y la confianza suficiente para hablar con él, puedes hablar con él de cualquier tema. Me dijo que tenían que esperar a que se cumpliesen los objetivos. Cuando entramos en Champions me comunicó que estaba muy agradecido por lo que había dado al club y lo que había conseguido, pero que habían tomado la decisión de no renovarme", ha explicado el futbolista.

Pese a todo, Fernando Roig le dejó abierta la posibilidad de continuar en otro rol que no fuera como futbolista, pero Parejo ha dejado claro que todavía le quedan pilas: "Me dijo que para él había sido muy difícil tomar esta decisión, que había estado mucho tiempo pensándolo y que tenía abiertas las puertas del club para lo que necesitase. Yo le dije que todavía me sentía con energía para seguir jugando y que en un futuro seguro volveremos a trabajar juntos".

Abierto a una nueva aventura

Ahora, en la antesala de un Mundial y a la espera de que el mercado entre en velocidad de crucero, Dani Parejo aguarda a las opciones que le puedan ir surgiendo como agente libre. "Ahora me toca asimilar un poco, porque yo tenía la esperanza de jugar un año más en Villarreal y me veo capacitado para seguir jugando. Quiero pensarlo con mi familia, tengo tres hijos, llevo 15 años viviendo en Valencia, están muy arraigados aquí y sí que me gustaría jugar, pero tengo que descansar y pensar con mi mujer y elegir si me sale un sitio idóneo que me guste", ha recalcado Parejo.

Sobre lo que debe ofrecerle ese posible nuevo equipo para convencerle, Parejo fue sincero: "El club, su forma de jugar y una ciudad que para mi familia sea cómoda, estaría encantado. Estoy en la tesitura de que si no sale nada que me venga bien, pues a lo mejor tomo la decisión de no volver a jugar. Creo que no la voy a tomar, voy a tener opciones para seguir jugando".

El fútbol árabe, una posible vuelta al Valencia...

Tampoco descarta la posibilidad de emigrar al fútbol árabe, aunque de momento antepone la familia a cualquier decisión: "No lo sé. Es todo muy reciente. Si me sale una situación de estas tengo que hablarlo con mi mujer. El tema económico no me preocupa. Quiero disfrutar del fútbol, me veo capacitado, mental y físicamente. Ahora mismo no me planteo nada, porque no tengo nada".

De hecho, la opción del Valencia sigue latente en su interior. Allí jugó cerca de 400 partidos antes de marcharse al Villarreal, y aunque recalca que de momento no ha habido ningún tipo de contacto, si lo hubiera, tendría que sentarse a escucharlo. "El Valencia ha sido mi vida, he jugado 9 años allí, he conseguido ganar un título y lo más bonito en la vida es lo que dejas. Voy por la calle por Valencia y la gente me ama y para mí es lo más bonito. Si sale la oportunidad tendría que pensarlo, pero el Valencia es uno de los mejores clubs de Europa, una masa social increíble. El Valencia es el Valencia", ha zanjado.

La lista de De la Fuente, con un pero

También valoró Dani Parejo la lista de España para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en la que echa en falta sobre todo a un jugador del Villarreal como es Moleiro. "Me falta Moleiro. Gracias a Dios España tiene una gran selección, con jugadores magníficos, me considero parte de ello como español que me siento. Pienso que somos una de las favoritas para ganar el Mundial. Es muy difícil elegir cuando tienes tanta gente de tanta calidad en cada posición. Cada persona cambiaría a tres o cuatro, nadie estamos conformes nunca con las decisiones que toman otros. Hay que respetar, animar y hay que ir con el grupo. Ojalá podamos conseguir otro Mundial", ha explicado el centrocampista que llegó a disputar cuatro partidos con la selección española entre 2018 y 2019.