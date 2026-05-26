Nueva pista de Marcelino con su futuro: "Antes de retirarme me gustaría tener una experiencia allí"

El entrenador asturiano descarta definitivamente su fichaje por un banquillo español y admite que está esperando una oferta de la Premier League; del mismo modo, reconoce que su gran sueño siempre ha sido ser seleccionador nacional

Dos días después de su emotiva despedida del Villarreal, Marcelino García Toral ha dejado una nueva e importante pista relacionada con su futuro profesional inmediato en una entrevista televisiva en À Punt Esports en la que ha abierto claramente la puerta a entrenar en el extranjero, con la Premier League como primer gran objetivo.

El técnico asturiano comienza a hablar con conocimiento de causa cuando se refiere a su siguiente etapa profesional apuntando directamente a Inglaterra. No esconde que es su destino idóneo, el paso natural que debe dar y el que tanto él como su staff están esperando dar. "Ahora veremos las soluciones que se presentan e intentaremos elegir la mejor", comenzó diciendo.

Tiene ofertas que no le convencen y descarta España

El de Careñes volvió a insistir en su intención de escrutar todas las propuestas que vayan a presentarse, admitiendo que ya tiene varias sobre su mesa pero que ninguna le convence. "Tenemos ofertas, pero las que nos han llegado no son lo suficientemente convincentes como para iniciar una negociación. Yo creo que siempre me he guiado en los momentos de no trabajo de tener la paciencia y el análisis suficiente para tomar la decisión más correcta posible y eso es lo que haremos también en esta ocasión", explicó.

Ahora bien, su siguiente equipo no estará en LaLiga. "Yo creo que a corto plazo no. No creo que la próxima temporada de inicio entrene a un club español. Eso es lo que creo, pero luego, bueno, el fútbol da tantas vueltas, incluso la vida, que nunca puedes decir que no puedes volver".

Marcelino espera una oferta de la Premier League

Fue entonces cuando reconoció que su primera gran intención pasa por firmar por un banquillo de la Premier League. "No soy capaz de leer mi destino ni mi futuro. No sé que es lo que va a pasar, pero bueno, antes de retirarme sí que me gustaría tener una experiencia en la Premier. Todo el mundo dice que es la mejor liga. Guardiola, Unai, Arteta, Iraola... se ve que están triunfando ahí en aquella liga", respondió, afirmando abiertamente que este camino es el que más le tienta, que le agradaría y que sería su destino ideal.

La barrera del idioma podría ser un hándicap puesto que el propio 'Marce' admitió que de inglés va "regular", lanzando un guiño a un técnico que ahora triunfa en Inglaterra y que lo hizo antes en La Cerámica. "Peor que Unai (Emery)", comentó con cierta sorna. Sin embargo, el día anterior ya se encargó de recordar que se ve plenamente capacitado para aprender y hacerse entender con sus jugadores. "Creo que soy capaz de asimilarlo y aprender lo suficiente para trasladar a los futbolistas los conceptos y sensaciones que son necesarias para que haya un rendimiento alto".

El míster de Villaviciosa insistió en que el fútbol no permite certezas y que cualquier decisión será fruto del análisis y la paciencia. En su argumentación, volvió a remarcar la inestabilidad habitual de la profesión. "Creo que todos, cada uno en nuestro trabajo, no sabemos qué nos puede deparar el futuro. A veces te depara sorpresas agradables o desagradables. El mundo del fútbol es imprevisible. Como se suele decir, los entrenadores siempre tenemos las maletas preparadas para salir de unos sitios y llegar a otros. No sabría decirte qué puede ocurrir en el futuro".

La Selección, su gran sueño

En este contexto, Marcelino también reconoció que su gran deseo siempre ha sido entrenar a la Selección Española, aunque muestra total respeto por la actual situación del banquillo nacional al mando de Luis de la Fuente. "Para mí sería un gran orgullo y una satisfacción inmensa poder ser el seleccionador de mi país, pero es evidente que tenemos uno muy bueno, que está dando unos grandísimos resultados y que desde aquí, por supuesto, le deseo todo lo mejor".

Italia pierde fuerza en la carrera por su destino

Aunque en su entorno se había valorado la posibilidad de recalar en la Serie A, estas declaraciones parecen descartar proyectos como el de la Roma, muy vinculados a su perfil últimamente. El técnico asturiano prioriza ahora una experiencia en Inglaterra, considerada por él mismo como la gran asignatura pendiente de su carrera. Ahora bien, también ha insistido en que no tomará ninguna decisión precipitada y que analizará con calma las propuestas que lleguen en las próximas semanas.

Un Villarreal histórico como punto de partida

Cuestionado por su salida del Villarreal, Marcelino no quiso valorar si la mala actuación en Champions fue un factor determinante para que el club no apostase por su continuidad a largo plazo. "Esa pregunta no es para mí. Si el club considera que eso es así pues hay que respetarlo".

El técnico también quiso poner en valor su reciente etapa en el Villarreal, donde firmó una trayectoria que considera especialmente significativa. “Lo que es evidente son los números que hemos logrado en el Villarreal. El equipo logra por dos temporadas consecutivas entrar en Champions. Nos vamos muy orgullosos del trabajo realizado. Cuando llegamos teníamos tres propósitos: modificar la posición en la tabla que era peligrosa, rejuvenecer la plantilla y acabar como amigos. Creo que todo se ha conseguido".

Precisamente este gran rendimiento refuerza su cotización en el mercado internacional, donde es considerado uno de los entrenadores españoles más experimentados y con mayor capacidad de gestión en contextos exigentes.