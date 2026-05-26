Vanat niega contactos con el Villarreal pero en Ucrania dan por hecho su fichaje

El delantero del Girona se suma a la lista de nombres que maneja la dirección deportiva amarilla para reforzar el ataque tras filtrarse el interés en el levantinista Carlos Espí

La dirección deportiva del Villarreal CF sigue moviéndose en el mercado y apunta un nuevo nombre en su agenda: Vladyslav Vanat. El delantero ucraniano, una de las pocas notas positivas del curso del Girona pese al descenso a Segunda División, aparece en la cartera de fichajes de cara al próximo mercado de verano. Medios ucranianos incluso han dado por hecho su fichaje por el conjunto de La Cerámica. Sin embargo, el propio futbolista ha querido desmentir cualquier noticia relacionada con un traspaso inmediato, negando contactos con la entidad castellonense.

Vanat desmiente contactos con el Villarreal

"En este momento, no ha habido contacto con Villarreal. Si mi agente está presente en un partido del Villarreal, no significa que esté involucrado en algún tipo de negociación", aseguró el atacante después de que varios medios de su país informasen de su fichaje por el club amarillo.

No obstante, las palabras de Vanat encajan en el momento depresivo que atraviesa actualmente el Girona. El conjunto catalán acaba de consumar un descenso muy doloroso, por lo que el futbolista, uno de sus referentes ofensivos, prefiere mantener prudencia y no alimentar rumores en pleno luto deportivo de la afición rojiblanca.

Aún así, en Montilivi ya asumen que será complicado retener a varias de sus piezas importantes, entre ellas Vanat, jugador al que firmaron a cambio de 17 millones de euros. El entorno del jugador no quiere precipitar acontecimientos por el momento.

El Villarreal busca un ariete

En cualquier caso, es evidente que la dirección deportiva está buscando un perfil ofensivo total. El interés es real. Miguel Ángel Tena lleva semanas rastreando el mercado en busca de un delantero joven y con capacidad goleadora para ampliar las variantes ofensivas del equipo de cara a una temporada exigente, marcada además por su asignatura pendiente en competición europea. Carlos Espí y Vladyslav Vanat encajan en esta búsqueda.

A sus 24 años, el internacional ucraniano ha demostrado mucha personalidad en su primera experiencia lejos de su país y ha dejado detalles muy interesantes en LaLiga pese a la complicada campaña que ha vivido el Girona. Su capacidad para atacar espacios, fijar centrales y moverse por todo el frente ofensivo le convierten en un futbolista especialmente atractivo para un equipo que busca renovar energía en ataque.

El delantero tiene contrato hasta junio de 2030 y su valor de mercado gira en torno a los 15 millones de euros, una cifra importante pero que podría adecuarse a los parámetros del Villarreal, si es que finalmente decide acelerar la operación durante el verano.

Nueve goles pese al descenso

A nivel estadístico, Vanat ha firmado una temporada notable dentro de un curso muy complicado. El atacante ha disputado 27 partidos, ha marcado nueve goles y ha repartido dos asistencias. Es el máximo goleador del Girona esta temporada. Su rendimiento ha llamado la atención tanto en España como en el extranjero, especialmente teniendo en cuenta que ha sido su primera campaña en una liga de primer orden europeo.

Antes de aterrizar en Montilivi, el delantero ya había dejado huella en el Dinamo de Kiev, club en el que se formó y con el que explotó definitivamente como goleador. En su última temporada en Kiev firmó 21 goles en todas las competiciones, 17 de ellos en la liga ucraniana, confirmándose como uno de los delanteros más determinantes del campeonato. En total, disputó 81 partidos y marcó 43 goles con el primer equipo del Dinamo, además de una cesión al Chornomorets Odesa en el curso 2021/2022, donde sumó tres goles en 17 partidos. En Ucrania fue capaz de firmar registros muy destacados y llegó incluso a proclamarse máximo anotador de la competición doméstica.

Su adaptación relativamente rápida a LaLiga ha reforzado todavía más la idea de que puede tener margen de crecimiento en un entorno competitivo como el del Villarreal.

Encaje en el 'Submarino'

La posible llegada de Vanat también respondería a una necesidad interesante del conjunto castellonense. El club amarillo sigue buscando alternativas y competencia para futbolistas como Gerard Moreno, condicionado en parte por constantes problemas físicos, o Ayoze Pérez. Mikautadze, el gran fichaje del verano de 2025, ha terminado siendo el máximo artillero del equipo este curso con 13 goles, aunque su rendimiento no ha resultado tan sobresaliente como se esperaba en cuanto a números, sobre todo porque se trata del futbolista mejor pagado del plantel.

En este sentido, Vanat aportaría un perfil distinto con más profundidad, agresividad al espacio y presencia constante en el área. Además, su edad y proyección encajan con la política deportiva que el Villarreal viene aplicando en los últimos años, apostando por jugadores con margen de crecimiento y una potencial revalorización.