Dani Parejo se ofrece al Valencia para poder retirarse en Mestalla

El centrocampista de Coslada estaría dispuesto a rebajarse el sueldo incluso al mínimo salarial para vivir una última época como futbolista en el club de la capital del Turia, donde siempre quiso retirarse; el Villarreal libera una de las fichas más altas de su plantilla

El futuro de Dani Parejo vuelve a rondar las gradas de Mestalla. Su despedida del Villarreal tras seis fantásticas temporadas encerraba un último resquemor, una intención latente de seguir compitiendo y postergar, al menos un año más, su retirada del fútbol. La respuesta estaba en su máximo interés por jubilarse en el Valencia CF.

Se ofrece al Valencia

El centrocampista madrileño tiene en mente la posibilidad de regresar a su exequipo, el club en el que siempre quiso colgar las botas. Según informa Radio Marca Valencia, Parejo estaría dispuesto a aceptar unas condiciones económicas muy reducidas para facilitar su vuelta a Mestalla, incluso adaptándose al coste mínimo salarial que permita LaLiga para poder ser inscrito.

El futbolista no quiere que el aspecto económico suponga un obstáculo y apenas plantearía exigencias con el salario ni con la duración del contrato.

Parejo desea jugar un año más

La situación encaja además en el momento vital que atraviesa el jugador. A sus 37 años, Parejo desveló en su despedida de La Cerámica que sigue sintiéndose futbolista y que desea continuar en la élite. "Me gustaría seguir jugando porque me veo bien", explicó en su despedida de La Cerámica. "Ahora quiero pensar, estar tranquilo. No quiero tomar decisiones precipitadas. Quiero hablarlo con mis mujer y mis hijos. Quiero encontrar la mejor opción, donde pueda estar a gusto", afirmó en declaraciones a Movistar.

Valencia, su casa... y donde se está formando como entrenador

El de Coslada ha comenzado su formación como técnico y se está preparando a conciencia para obtener sus licencias oficiales a la par que ha comenzado a entrenar al equipo benjamín del San José, el club en el que juega su hijo, en Valencia, donde está realizando tanto la parte teórica como las prácticas obligatorias para obtener la titulación.

Evidentemente, el madrileño mantiene una vida plenamente asentada en la capital del Turia, donde sigue teniendo su residencia. La ciudad sigue siendo el centro de su vida familiar y social, por lo que continuar compitiendo allí aparece como una prioridad evidente mientras prepara tranquilamente su transición futura hacia los banquillos.

Una salida traumática

De esta forma, el Valencia CF emerge inevitablemente como una posibilidad deportiva y emocional muy a tener en cuenta, especialmente porque el futbolista nunca ha escondido su deseo de retirarse en Mestalla. De hecho, así lo verbalizó pública y dolorosamente cuando abandonó el club en verano de 2020, rumbo al Villarreal. "Mi objetivo y mi pensamiento siempre ha sido el mismo. Llevaba nueve años en el Valencia y me hubiese gustado retirarme en el Valencia. No ha podido ser", confesó entonces, visiblemente emocionado en su despedida.

Aquella salida dejó una herida profunda en el futbolista, una cicatriz que parece que ahora quiere curar. Parejo se marchó muy dolido por las formas y por la ausencia de respuestas por parte de la propiedad valencianista. "No me han explicado cuál ha sido el motivo, si el salario, mi comportamiento o que digo las cosas a la cara", llegó a declarar tras conocer que no entraba en los planes del club.

El otrora capitán valencianista reconoció en aquel momento que incluso trató de encontrar atajos económicos para continuar en Mestalla, pero la decisión ya estaba tomada desde dentro del club. "Yo busqué una fórmula para continuar, pero no pudo ser", aseguró.

Su marcha generó un enorme impacto entre la afición del Valencia. Parejo había disputado cerca de 400 partidos oficiales entre 2011 y 2020, conquistando además la Copa del Rey de 2019 y convirtiéndose en uno de los grandes líderes del vestuario durante una de las etapas más convulsas de la historia reciente del club. Las lágrimas de aquella comparecencia todavía permanecen muy presentes en el imaginario valencianista. "Tengo dos casas en Valencia, en la que vivo y Mestalla", llegó a decir, roto emocionalmente durante su despedida.

El Villarreal libera una ficha importante

Parejo termina contrato el próximo 30 de junio y su salida permite al Villarreal liberar una de las fichas más altas de la plantilla. El centrocampista percibe alrededor de 4,69 millones de euros brutos, entre salario fijo y primas, una cantidad situada en la zona media-alta de la escala salarial del club. Su marcha aliviará notablemente el margen financiero del club de cara al próximo mercado.

Pese a ello, el legado que deja en La Cerámica es indiscutible. Desde su llegada en 2020, Parejo se convirtió en el cerebro del mejor Villarreal de la historia reciente, siendo pieza clave en la conquista de la Europa League de 2021 y en la histórica semifinal de Champions alcanzada un año después. Ahora, en los estertores de su carrera, el fútbol le acerca nuevamente hacia el lugar del que nunca quiso salir. Mestalla sigue apareciendo en su horizonte como el escenario ideal para cerrar el círculo de su carrera.