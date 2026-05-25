Vinculan ahora a Aarón Escandell, sondeado por el Valencia, con Betis, Villarreal y la MLS

Desde tierras levantinas incluyen a los verdiblancos, los amarillos y un par de equipos estadounidenses en la carrera por el guardameta que más paradas hizo durante la 25/26, aclarando que el conjunto che no lo tiene cerrado, pues desea ampliar el contrato de Dimitrievski y le busca compañero

El Valencia CF no ha cerrado todavía la anunciada contratación de Aarón Escandell, de lo poco salvable del Real Oviedo junto al ariete Fede Viñas y el mediapunta Alberto Reina (que está cerca del Sevilla FC), aunque mantiene su interés por repatriar al cancerbero de Carcaixent, que se formó en su cantera tras pasar por la del Villarreal CF (otro que también le pretendería ahora) y antes de hacerlo por la del Málaga CF y el Granada CF. La idea che es ampliar hasta 2028 el contrato de Stole Dimitrievski y buscar sustituto a Julen Agirrezabala, que vuelve al Athletic Club, si bien tendría competencia.

A sus 30 años, el ex de FC Cartagena y UD Las Palmas, entre otros, ha evitado males mayores y anteriores en el colista de Primera división y pionero en perder la categoría, con 56 tantos encajados en 36 partidos, sí, pero dejando diez veces su meta a cero, amén de ser el arquero con más intervenciones de toda LaLiga (148, a la sazón 15 más que el segundo, el espanyolista Marko Dmitrovic), con un promedio de 4,11 por partido. Un rendimiento que, según 'Tribuna Deportiva', habría despertado el seguimiento no ya se sus dos ex clubes, sino también del Real Betis y de dos franquicias de la MLS.

Aarón Escandell es consciente de que está ante una gran oportunidad de firmar un buen contrato, a lo mejor el último en condiciones de su carrera, aunque el corazón le tira para casa. Según la misma fuente, el compañero Héctor Gómez, el Real Oviedo no exigirá su cláusula, que asciende a cinco millones de euros, aunque sí una compensación justa por el guardameta, que no ha concretado por ahora su futuro y que está abierto a escuchar propuestas interesantes, con una premia clara: no volverá a jugar en Segunda división con los carbayones, que tampoco ven mal hacer caja con él.

Una vacante, pero no constan movimientos desde La Cartuja

El Real Betis, tras el anuncio de que Adrián San Miguel no seguirá e, incluso, cuelga las botas, tiene una vacante bajo palos, habida cuenta de que se da por segura la continuidad tanto de Álvaro Valles como de Pau López. La clasificación para la Champions ha abierto el debate sobre la pertinencia de contar con un tercer portero joven que alterne con el filial (Manu González), con uno más curtido que vuelve de un serio fogueo en el Real Valladolid como Guilherme Fernandes o acudir al mercado en busca de más competencia para el rinconero y el catalán.

En cualquier caso, no parece la pista de Aarón Escandell la más sólida. Han sido muchas las escuadras que, de alguna u otra manera, con mayor o menor intensidad, han preguntado por los planes del valenciano, las condiciones de un hipotético trato o los deseos del futbolista. Entre ellos no estaría el cuadro heliopolitano, según apuntan a ESTADIO Deportivo desde su entorno más cercano, donde no tienen constancia de que sea una opción para él jugar en La Cartuja.