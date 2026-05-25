'Enseña' las otras dos equipaciones: filtradas la segunda y la tercera vestimentas de la 26/27

El vídeo en Youtube sobre cómo se grabó el anuncio de la primera equipación en Isla Mágica dejaba ver por unos instantes otras de fondo que son sospechosamente parecidas a las que se habían difundido como camisetas alternativas: una verde botella (con detalles dorados) y otra azul (con remates verde lima)

En esto del marketing no se puede dar nada por definitivo ni absoluto. Puede haber sido un descuido, pero extraña que, muchas horas después, el vídeo colgado el Youtube siga ahí para que cualquiera pueda hacer capturas, aumentar con una lupa e, incluso, pedirle a la IA que restaure la fotografía profesionalmente y ofrezca un resultado más nítido. El caso es que el Real Betis, un día después de lucir contra el Levante UD la que será su primera equipación oficial para la 26/27 (verdiblanca a rayas verticales, 'interrumpidas' en horizontal a la altura del pecho por otras horizontales más finas de la gama contraria y regreso al calzón blanco), desveló cómo serán la segunda y la tercera.

Colgadas en una percha al fondo, como si nada, se vislumbraban durante la charla en primer plano entre Antony Matheus dos Santos y Ez Abde, así como luego durante el saludo al paulista de Isco Alarcón. Del revés, puede intuirse que una es verde botella con detalles en dorado y otra, azul con remates en verde lima. Según las filtraciones de días anteriores, la verde completa incorpora dos tonalidades de esa gama cromática, mientras que la azul tiene 'brochazos' seguramente verticales en color negro. Un 'leak' que ha desatado docenas de interacciones en las redes sociales entre los supuestos descubridores del fallo y quienes especulan si les gustará más que la ya escrutada palmo a palmo.

A la venta por 85 euros en las tiendas oficiales del Real Betis, el primer recuento de valoraciones ha sido negativo, cargando los aficionados y simpatizantes contra Hummel y la directiva por un diseño demasiado básico e impropio, para algunos, para el regreso a la Champions League, aunque también otros anunciaron que, pese a las críticas, será récord de ventas otra vez por el sentimiento de pertenencia de la hinchada. Una oscilación que, para otros, acabará cuando la tengan "más vista". La segunda será presentada al parecer en una famosa iglesia de Sevilla por homenajear al manto de una famosa dolorosa de la Semana Santa hispalense.

Así se imagina las dos equipaciones que faltan la Inteligencia Artificial

La primera imagen de abajo, una recreación de Gemini a partir del trozo a la vista de las dos camisetas alternativas del Real Betis, elucubra acerca de cómo podrían ser los diseños definitivos con los detalles que se conocen. La segunda es de ChatGPT. A la espera de que ambas cobren oficialidad durante las próximas semanas, parecen confirmarse a grandes rasgos las tonalidades mayoritarias en ambas indumentarias, que volverán a hacer las delicias de la afición y a generar, seguro, el rechazo de otro sector, algo inevitable en estos casos.