Desvelada la primera equipación del Betis para el regreso a la Champions League

La entidad verdiblanca ha presentado la que será su nueva piel en el regreso a la Champions League 21 años después; con un estilo que no ha pasado desapercibido entre los béticos

El Real Betis es un club que casi nunca deja de dar sorpresas, y eso no iba a ser menos en el final de una temporada histórica. Antes del comienzo del duelo frente al Levante UD, la entidad ha desvelado la que será su piel de local en el regreso del club a la Champions League. Mucha era la expectación entre los aficionados en conocer si esta posibilidad podía ser real, y poder conocer ya la camiseta de una de las temporadas más importantes del club verdiblanco en estos últimos años. La entidad ha aprovechado el escenario de este final de liga para anunciar una equipación que vuelve a apostar por el verdiblanco como es habitual, aunque con unas rayas difuminadas tanto en la parte de arriba como en la de abajo de la camiseta.

El diseño presenta las tradicionales franjas verdes y blancas, esta vez de trazo más fino que en la temporada 2025/26, sobre una base ornamental que aporta profundidad y riqueza visual al conjunto. A esto se suman dos bloques de finas líneas verdiblancas que cruzan la camiseta diagonalmente generando un elegante efecto degradado, combinando así la tradición con un acabado más sofisticado.

El verde cuenta con gran protagonismo tanto en las mangas como en el frontal, dando paso a una mayor presencia de blanco en el dorso. La camiseta, de tejido jacquard, ligero y elástico, incorpora un cuello tipo polo, con la frase 'Somos Balompié' en el interior, y en los hombros destacan los chevrones característicos de Hummel. Por su parte, el escudo aparece bordado en el pecho, reforzando así el cuidado del diseño. También es importante tener en cuenta que las calzonas de esta equipación serán blancas y los dorsales lucirán en verde.

El anuncio, mostrado en el videomarcador del Estadio de La Cartuja, mostraba a los componentes de la primera plantilla verdiblanca pasando el día en Isla Mágica, el parque de atracciones de la ciudad de Sevilla. Allí también se han tomado las fotos protocolarias de presentación de las camisetas, mostrándose a los jugadores pasando un buen día en las distintas atracciones de un lugar elegido también por la cercanía a la actual casa de todos los béticos. Para el anuncio en la web, las figuras destacadas han sido Aitor Ruibal, Héctor Bellerín e Isco. Una muestra más de la importancia que estos tres tienen en el ecosistema actual de este Betis.

Disponible la camiseta en la tienda del Betis

Los béticos que estén interesados en hacerse con esta camiseta ya la pueden adquirir a través de la web del Real Betis, todo ello a un precio de 84'95 euros. Aún, en la web, no da la opción de poder ponerle el parche de la Champions League a la camiseta, algo que se espera que pueda estar disponible próximamente. De esta forma, ya la afición verdiblanca conoce la que será la piel de este año ilusionante y que permitirá a los béticos viajar por los campos más importantes del panorama europea. Aún no se conocen las camisetas para esas visitas, pero sí para recibir a los equipos en La Cartuja.