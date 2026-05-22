Giro de Italia 2026 | Etapa 14, recorrido, perfil, horarios y dónde ver en TV hoy la etapa entre Aosta - Pila (Gressan)

Vuelve la alta montaña con hasta cinco subidas muy exigentes sobre un recorrido de 133 kilómetros que volverán a poner a prueba a los hombres fuertes de la carrera

La 14ª etapa del Giro de Italia 2026 es de esas preparadas para que no te puedas permitir ni pestañear. Son solo 133 kilómetros, pero todos ellos en un continuo sube y baja que obligará a los hombres de la general a dar lo máximo entre Aosta y Pila (Gressan), donde acabará la jornada de este sábado 23 de mayo con casi 17 kilómetros de continua subida.

Aunque no podemos asegurar nada, apunta a ser la despedida de Afonso Eulálio de la maglia rosa. El portugués llega a la cita con 33 segundos de ventaja respecto a Jonas Vingegaard, por mucho favorito tanto para lograr el triunfo en la etapa como para colocarse en la primera posición de la clasificación general.

El ciclista danés del equipo Visma no dio buenas sensaciones en la contrarreloj del martes, pero él mismo ha señalado que ha estado superando una enfermedad y que ya se encuentra mejor. Lo cierto es que tiene muy encarrilada la Corsa Rosa, ya que el tercero en discordia, Thymen Arensman, aparece ya a minuto y medio de él. En cuanto a la actuación española, Markel Beloki es el mejor colocado siendo 11º a 4:16.

En cuanto al perfil de la etapa, hablamos de 4.400 metros de desnivel con hasta cinco puertos puntuables, siendo dos de ellos unos auténticos colosos: Saint-Barthélemy (un 1ª de 15,8 kilómetros con una pendiente media del 6,5%) y, sobre todo, el que cierra la etapa, el Pila (otro 1ª con 16,5 kilómetros con una pendiente media del 7,1%).

Horario Giro de Italia 2026, etapa del 23 de mayo

- Salida: desde Aosta (Italia) a las 12:55 horas

- Llegada: en Pila-Gressan (Italia), prevista alrededor de las 17:15.

Horario y dónde ver por televisión y online la 14ª etapa del Giro de Italia 2026

Para todo aquel que no se quiera perder absolutamente nada, el Giro de Italia 2026 se puede seguir por diversos canales, algunos de pago y otros en abierto. El Giro de Italia 2026 se puede ver en España por la plataforma HBO MAX y también por Eurosport. Este último comenzará a emitir la etapa 14 del Giro de Italia 2025 a partir de las 12:55 horas.

Para aquellos aficionados que quieran seguir la carrera por Eurosport, este canal está integrado en las siguientes plataformas: Movistar+, Orange TV y DAZN.

La única opción de poder ver completamente gratis el Giro 2026 desde España es el canal autonómico EITB, que retransmite el tramo final de cada etapa.

Para conocer todo lo que ha pasado en la etapa del Giro 2026 a su finalización, no dude en consultar la web de ESTADIO Deportivo para leer la crónica más completa y los detalles de la misma, así como el horario y el perfil de la siguiente etapa.