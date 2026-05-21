Giro de Italia 2026 | Etapa 13, recorrido, perfil, horarios y dónde ver en TV hoy la etapa entre Alessandria - Verbania

Nueva jornada pensada para cazadores de etapa y velocistas, si bien estos segundos no lo tendrán nada sencillo al haber dos cotas a pocos kilómetros de meta

La 13ª etapa del Giro de Italia 2026 será una nueva oportunidad para que los equipos que aún no han ganado lo intenten, ya que da pie tanto a escapadas como a un posible sprint final en un recorrido de 189 kilómetros entre Alessandria y Verbania con dos cotas puntuables.

La llegada, justo en la ciudad que vio nacer a 'Pippo' Ganna –el de Ineos Grenadiers arrasó en la contrarreloj–, será todo un espectáculo con dos subidas en los 25 últimos kilómetros: la primera a Bieno, de cuarta categoría, y posteriormente a Ungiasca, un tercera de tres kilómetros y medio al 8 por ciento y con alguna rampa que alcanza el 13. Exacto, dureza no va a faltar.

Pese a que haya terreno para probarlo, es probable que los favoritos no se metan en pelea alguna, ya que al día siguiente la exigencia será máxima para ellos, por lo que apuntan a guardar fuerzas.

Recordemos que Afonso Eulálio sigue vistiendo la maglia rosa. El portugués se ha defendido de manera excelente tanto en montaña como en la contrarreloj del martes para mantener aún un puñado de segundos, exactamente 27, sobre Jonas Vingegaard. El mejor español en la clasificación general es Markel Beloki, quien ocupa la 11ª plaza a 4:16 del líder. En todo caso, lo más normal es que estas posiciones no cambien tras la etapa de este viernes y que la verdadera batalla llegue el fin de semana.

Horario Giro de Italia 2026, etapa del 22 de mayo

- Salida: desde Alessandria (Italia) a las 12:40 horas

- Llegada: en Verbania (Italia), prevista alrededor de las 17:25.

Horario y dónde ver por televisión y online la 13ª etapa del Giro de Italia 2026

Para todo aquel que no se quiera perder absolutamente nada, el Giro de Italia 2026 se puede seguir por diversos canales, algunos de pago y otros en abierto. El Giro de Italia 2026 se puede ver en España por la plataforma HBO MAX y también por Eurosport. Este último comenzará a emitir la etapa 13 del Giro de Italia 2025 a partir de las 12:40 horas.

Para aquellos aficionados que quieran seguir la carrera por Eurosport, este canal está integrado en las siguientes plataformas: Movistar+, Orange TV y DAZN.

La única opción de poder ver completamente gratis el Giro 2026 desde España es el canal autonómico EITB, que retransmite el tramo final de cada etapa.

Para conocer todo lo que ha pasado en la etapa del Giro 2026 a su finalización, no dude en consultar la web de ESTADIO Deportivo para leer la crónica más completa y los detalles de la misma, así como el horario y el perfil de la siguiente etapa.