Giro de Italia 2026 | Etapa 12, recorrido, perfil, horarios y dónde ver en TV hoy la etapa entre Imperia - Novi Ligure

Pequeño impasse en la montaña de la 'Corsa Rosa' con una de las pocas opciones que restan para los velocistas antes de la llegada final a Roma

Imagen de una de las etapas del Giro de Italia de 2026.IMAGO

Ya está aquí la 12ª etapa del Giro de Italia de 2026, la cual se desarrollará este jueves 21 de mayo sobre la distancia de 175 kilómetros entre las localidades de Imperia y Novi Ligure.

Tras varias jornadas importantes para la clasificación general, esta supone un pequeño descanso para gallos y escaladores, estando la puerta abierta a que veamos una llegada masiva, si bien también tendrán su opción los cazadores de etapas, puesto que hay un par de subidas duras, la última a poco más de 50 kilómetros de meta, el Colle Giovo (3ª) y el Bric Berton (3ª). Son subidas largas, pero no con excesiva dureza.

A dicha jornada llega una vez más Afonso Eulálio vistiendo la maglia rosa. El portugués se ha defendido de manera excelente tanto en montaña como en la contrarreloj del martes para mantener aún un puñado de segundos, exactamente 27, sobre Jonas Vingegaard. El mejor español en la clasificación general es Markel Beloki, quien ocupa la 10ª plaza a 4:16 del líder. En todo caso, lo más normal es que estas posiciones no cambien tras la etapa de este jueves, ya que no hay terreno para ello.

Horario Giro de Italia 2026, etapa del 21 de mayo

- Salida: desde Imperia (Italia) a las 13:05 horas

- Llegada: en Novi Ligure (Italia), prevista alrededor de las 17:25.

Horario y dónde ver por televisión y online la 12ª etapa del Giro de Italia 2026

Para todo aquel que no se quiera perder absolutamente nada, el Giro de Italia 2026 se puede seguir por diversos canales, algunos de pago y otros en abierto. El Giro de Italia 2026 se puede ver en España por la plataforma HBO MAX y también por Eurosport. Este último comenzará a emitir la etapa 12 del Giro de Italia 2025 a partir de las 13:05 horas.

Para aquellos aficionados que quieran seguir la carrera por Eurosport, este canal está integrado en las siguientes plataformas: Movistar+, Orange TV y DAZN.

La única opción de poder ver completamente gratis el Giro 2026 desde España es el canal autonómico EITB, que retransmite el tramo final de cada etapa.

Para conocer todo lo que ha pasado en la etapa del Giro 2026 a su finalización, no dude en consultar la web de ESTADIO Deportivo para leer la crónica más completa y los detalles de la misma, así como el horario y el perfil de la siguiente etapa.