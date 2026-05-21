Clasificación Giro de Italia 2026 tras la 12 etapa | Movistar se queda con la miel en los labios y Bahrain monta la fiesta

El belga Alec Segaert (Bahrain) se mostró eufórico tras lograr la victoria en la duodécima etapa del Giro de Italia, en la que, además, su equipo mantuvo la maglia rosa del portugués Afonso Eulálio

El belga Alec Segaert atacó cuando quedaban tres kilómetros para la meta.IMAGO

Alec Segaert se ha hecho con la victoria en la 12ª etapa del Giro de Italia 2026. El ciclista del Bahrain-Victorious ha redondeado el día para su equipo con un ataque certezo a tres kilómetros de meta que ha cogido por sorpresa al resto de equipos, y que ha echado por tierra el trabajazo de Movistar en la jornada, descolgando a Magnier y Milan en las cotas. Eulálio, más líder tras bonificar 6".

Segaert decidió atacar por sorpresa a 3 km de meta, sin respuesta del pelotón, una decisión que tomó con mucha antelación: "Esta era mi oportunidad, porque todos estaban al límite y tenía que hacer un último esfuerzo. ¿Cuándo decidí atacar? Anoche mismo", dijo riendo.

El ciclista nacido en Roeselare hace 23 años terminó la crono el pasado martes muy decepcionado, pero el disgusto se le pesó levantando los brazos en Novi Ligure. "Ganar es lo mejor que hay. Tras la decepción de la contrarreloj, esta era la manera correcta de volver con más fuerza", concluyó.

Clasificación de la etapa 12 del Giro de Italia 2026

1. A. Segaert (Bahrain Victorious) 3:53:00

2. T. Aerts (Lotto Intermarché) +3

3. T. Silva (XDS Astana Team) +3

4. E. Vernon (NSN Cycling Team) +3

5. J. Stuyven (Soudal Quick-Step) +3

6. O. Aular (MOVISTAR) +3

7. M. Mihkels (EF Education - EasyPost) +3

8. J. Narváez (UAE Team Emirates - XRG) +3

9. E. Zambanini (Bahrain Victorious) +3

10. S. Løland (Uno-X Mobility) +3

11. D. González (Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team) +3

12. F. Busatto (Alpecin - Premier Tech) +3

13. O. Naesen (Decathlon CMA CGM Team) +3

14. M. van Dijke (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +3

15. A. Mifsud (Team Polti VisitMalta) +3

Clasificación general del Giro de Italia 2026 tras la etapa 12

1. Eulalio, Afonso (Bahrain Victorious) 48:10:38

2. Vingegaard, Jonas (Team Visma | Lease a Bike) + 33

3. Arensman, Thymen (Netcompany INEOS Cycling Team) + 02:03

4. Gall, Felix (Decathlon CMA CGM Team) + 02:30

5. O'Connor, Ben (Team Jayco-AlUla) + 02:50

6. Hindley, Jai (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 03:12

7. Storer, Michael (Tudor Pro Cycling Team) + 03:34

8. Gee-West, Derek (Lidl-Trek) + 03:40

9. Pellizzari, Giulio (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 03:42

10. Harper, Chris (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) + 04:15

11. Beloki, Markel (EF Education-EasyPost) + 04:20

12. Rondel, Mathys (Tudor Pro Cycling Team) + 04:51

13. Scaroni, Christian (XDS Astana Team) + 04:54

14. Piganzoli, Davide (Team Visma | Lease a Bike) + 05:33

15. Bernal, Egan (Netcompany INEOS Cycling Team) + 05:45

16. Caruso, Damiano (Bahrain Victorious) + 06:17

17. De la Cruz, David (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) + 06:43

18. Hirt, Jan (NSN Cycling Team) + 07:53

19. Kuss, Sepp (Team Visma | Lease a Bike) + 08:59

20. Arrieta, Igor (UAE Team Emirates-XRG) + 09:14

21. López, Martin (XDS Astana Team) + 09:49

22. Kulset, Johannes (Uno-X Mobility) + 10:06

23. Mühlberger, Gregor (Decathlon CMA CGM Team) + 10:24

24. Ciccone, Giulio (Lidl-Trek) + 11:51

25. Mas, Enric (Movistar Team) + 14:32

26. G. Aleotti (Red Bull-Bora-Hansgrohe) + 20:31

27. J. Kenche (Groupama-FDJ United) + 20:50

28. Vlasov, Aleksandr (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 22:44

29. Crescioli, Ludovico (Team Polti VisitMalta) + 31:13

30. W. Poels (Unibet Rose Rockets) + 31:48